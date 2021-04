30 organizaciones de DDHH expresan preocupación por hechos registrados en Apure

Credito: Twitter

4 de abril de 2021.- Un total de 30 organizaciones de derechos humanos de Venezuela expresaron su preocupación por las acciones de grupos irregulares colombianos en el estado Apure, ya que atentan contra la paz y tranquilidad de los ciudadanos.



A través de un comunicado, manifestaron que "la guerra interna que vive Colombia desde hace décadas y su condición de primer país productor y exportador de cocaína del mundo, repercute negativamente en Venezuela, que ha sido históricamente un país de acogida a los refugiados colombianos y refugiadas colombiana en los últimos 30 años".



A propósito de este pronunciamiento, el canciller venezolano Jorge Arreaza indicó por Twitter que "este grupo de organizaciones realmente preocupadas por los Derechos Humanos, se expresan con claridad y rigor, no se prestan para seguir guiones de Washington o Bogotá. Hay otras que, no sólo repiten el gui'n, además reciben una buena "manutención' por los favores dados".



A continuación, el texto íntegro del comunicado:



Las organizaciones de derechos humanos y sociales de Venezuela manifestamos nuestra preocupación por las acciones emprendidas por grupos armados irregulares colombianos en territorio del estado Apure, que han amenazado y vulnerado los derechos humanos de sus pobladores y pobladoras, generando su movimiento tanto dentro del territorio venezolano como a localidades fronterizas colombianas. Acciones que también han producido muertes de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los propios grupos irregulares.



Esta situación se ha agravado por la negativa del Poder Ejecutivo colombiano para cumplir los acuerdos de paz alcanzados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, garantizar la seguridad de los líderes sociales que son asesinados diariamente y para combatir efectivamente la producción y exportación de cocaína, así como por su animadversión hacia el actual gobierno venezolano.



Los hechos de los últimos días implican una radicalización del accionar de los grupos armados que hacen vida en zonas fronterizas de Colombia, pasando a la ocupación de territorio venezolano con finalidades criminales y ejerciendo violencia contra la población civil, como lo han hecho históricamente en Colombia.



Es ampliamente conocido que la violencia interna de Colombia ha hecho de ese país el primero en número de desplazados en el mundo, con una cifra estimada de 8 millones, situación que pareciera se quisiera empezar a trasladar a territorio venezolano.



En este contexto, exhortamos al Estado venezolano a garantizar la soberanía, integridad territorial y la paz en el territorio apureño, entendiendo que de ser necesaria la utilización de la fuerza pública para proteger a la población y lograr tales fines, debe hacerse con plena garantía de los derechos humanos.



Sobre este particular, exhortamos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que en caso de recibir denuncias sobre posibles violaciones realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o por los grupos irregulares, estas sean investigadas y procesadas a la brevedad.



Finalmente, hacemos un llamado al gobierno venezolano para continuar y acelerar todas las medidas necesarias para que la población movilizada de Apure pueda regresar a sus hogares con garantías de seguridad y protección ante futuras acciones de estos grupos irregulares.



Firman:

1. Red Venezolana de Derechos Humanos

2. Asociación Venezolana de Juristas

3. Sures

4. Fundalatin

5. Género con Clase

6. Intersaber

7. Red Ciega

8. Rompiendo la Norma

9. Base Lésbica Venezuela

10. Movimiento social de la Sexo Diversidad (estado Bolívar)

11. Movimiento social sexo diversidad Ronny Ortega (estado Aragua)

12. Colectivo Juventud Rebelde Venezuela

13. Fundación Embajada de Derechos Humanos

14. Heroínas Sin Barreras

15. Dignidad LGBTIQ Venezuela

16. Fundación Academia ARMIF

17. Frente Bicentenario de Mujeres 200

18. Movimiento de la SexoDiversidad Unexca

19. Red La Araña Feminista

20. SexoDiversidad Campesina

21. Fundación de Víctimas contra el Sicariato Campesino

22. FVEU Sexo Diversidad Nacional

23. Movimiento de Pobladoras y Pobladores

24. Bloque Socialista de Liberación Homosexual

25. Consejo Nacional de la Diversidad Sexual

26. Juventud Sexo Diversa del Movimiento Paz y Vida

27. Movimiento Social Sexodiversidad (estado Apure)

28. Soy Divers@ de Juventud Rebelde

29. Movimiento de Mujeres por la Patria Latinoaméricana

30. Movimiento de Abogados por la Patria Grande



