Lea las efemérides del 4 de abril

Tal día como hoy 4 de abril, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 4 de abril es el 94.º (nonagésimo cuarto) día del año del calendario gregoriano y el 95.º en los años bisiestos. Quedan 271 días para finalizar el año.



1. Domingo de Pascua (2021).



2. Día Mundial de los Geólogos (1er. Domingo de abril).



3. Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas.



4. Día de San Isidoro de Sevilla.



5. En el año 1926, tras atravesar el Atlántico sur, regresan triunfantes los tripulantes españoles del hidroavión Plus Ultra.



6. En el año 1928, nació Maya Angelou (f. 2014). Fue una escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles estadounidense. Publicó siete autobiografías, la primera de las cuales, I Know Why the Caged Bird Sings (1969), que describe el peso de la segregación racial en su infancia y adolescencia, le valió el reconocimiento internacional.



7. En el año 1929, muere Karl Benz (f. 1844). Fue un ingeniero e inventor alemán. Es conocido por haber creado el Benz Patent-Motorwagen en 1886, considerado como el primer vehículo de la historia diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna.



8. En el año 1934, nació Alirio Rodríguez (f. 2018). Fue un pintor venezolano, nacido en El Callao, estado Bolívar. Galardonado con el Premio Nacional de Pintura de Venezuela, Premio Nacional de Artes Plásticas 1969. Es considerado por la crítica como el precursor de la nueva figuración en la pintura venezolana. Se formó en la Escuela de Artes Aplicadas de Caracas y el Taller Libre de Arte. En 2016, el artista plástico publicó un libro llamado “Alirio Rodríguez: De su pintura y letra”, publicación en la que contó algunas de sus experiencias más personales y emotivas.



9. En el año 1949, se fundó la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN en Washington, en la que firmaron doce países.



10. En el año 1951, muere George Albert Smith (n. 1870). Fue un líder religioso estadounidense octavo presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde 1945 cuando murió su predecesor Heber J. Grant hasta su muerte en 1951.



11. En el año 1958 una manifestación pacifista reúne a más de diez mil personas en Londres, en contra del armamento nuclear, y donde se exhibe por primera vez el símbolo de la paz.



12. En el año 1968, muere asesinado Martin Luther King (n. 1929). Fue un Pastor estadounidense de la Iglesia Bautista que luchó contra la segregación racial.



13. En el año 1968 la NASA lanza el Apollo 6, sexto vuelo de prueba del programa Apollo.



14. En el año 1971, en Venezuela, Estado Mérida, se fundó el equipo Estudiantes de Mérida Fútbol Club.



15. En el año 1973 en los Estados Unidos, se inauguró el complejo Wold Trade Center de Nueva York.



16. En el año 1975, se creó Microsoft en California (Estados Unidos) por Bill Gates y Paul Allen.



17. En el año 1979, muere Valentina Ramírez Avitia, conocida como la Leona de Norotal. Fue una revolucionaria mexicana. fue una valiente mujer que luchó en la Revolución mexicana junto a las tropas maderistas, vestida de hombre cuando tan solo contaba con 17 años. En el campo de batalla se hacía llamar Juan Ramírez, le bastó menos de un año para alcanzar el grado de teniente.



18. En el año 1991, nació Martín Pérez, beisbolista venezolano. Es un lanzador de béisbol profesional que actualmente es agente libre de las Grandes Ligas. Anteriormente jugó con los Texas Rangers, Minnesota Twins y Boston Red Sox. Se desempeña principalmente como lanzador abridor, y fue considerado el prospecto #17 por Baseball America en 2010.



19. En el año 1998, se inauguró el Puente Vasco da Gama en Portugal, construido para la Expo de Lisboa, el puente tiene una longitud de más de 12 kilómetros y sirve para unir norte y sur de Portugal. El puente Vasco de Gama es el puente más largo de Europa. Es un puente atirantado sobre el río Tajo. El Tajo es el río más largo de la península Ibérica y llegando a Portugal se le denomina Tejo.



20. En el año 1997 se suscribió el convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que incluye la prohibición de clonar seres humanos por 21 países del Consejo de Europa.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.