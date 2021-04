Lea las efemérides del 3 de abril

Lil Milagro Rodríguez



Tal día como hoy 3 de abril, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 3 de abril es el 93.° (nonagésimo tercer) día del año del calendario gregoriano y el 94.°en los años bisiestos. Quedan 272 días para finalizar el año.



1. Día Internacional del Teléfono Móvil.



2. Día Internacional de la Modelo en Costa Rica.



3. Día del Personal de Casas Particulares o Día de la Empleada doméstica en Argentina.



4. Día de San José Himnógrafo.



5. En el año 1783, nació Washington Irving (f. 1859). Fue un escritor estadounidense del Romanticismo. También fue autor, ensayista, biógrafo, historiador y diplomático. Realizó estudios de Derecho, pero su vocación era más por el periodismo y la escritura que por la abogacía. Residirá diecisiete años en Europa. Entre sus obras destacan los siguientes títulos: La leyenda de Sleepy Hollow de 1820. Cuentos de la Alambra de 1929, y publicando en 1832, bajo el título La Alambra: conjunto de cuentos y bosquejos sobre moros y españoles. Vida y Viajes de Cristóbal Colón de 1829. Una historia en Nueva York, de 1809. Los buscadores de tesoros, La conquista de Granada y la biografía de George, entre otros.



6. En el año 1816, cerca de Villar (Bolivia), la heroína boliviana Juana Azurduy de treinta y cinco años de edad, al frente de treinta jinetes, entre ellos varias mujeres, ataca a las fuerzas del coronel español José de la Hera, les quita el estandarte y se hace de los fusiles y municiones. Por esta acción, en agosto será nombrada teniente.



7. En el año 1857, nació Dolores Aleu Riera (f.1913). Fue la primera mujer licenciada en Medicina de España y la primera médica en alcanzar el título de doctora. Fue profesora de higiene doméstica en la Academia para la Ilustración de la Mujer, fundada por Esmeralda Cervantes, también fue autora de textos de carácter divulgativo, orientados a mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente en el ámbito de la maternidad, como Consejos a una madre sobre el régimen, limpieza, vestidos, sueño, ejercicio y entretenimiento de Los niños.



8. En el año 1891, muere Dorotea de Chopitea (n. 1816). Fue una católica chilena, descendiente de familia aristocrática, que radicó en la ciudad de Barcelona y fue promotora de las obras de san Juan Bosco en esa ciudad. En 1983 Juan Pablo II la declara Venerable.



9. En el año 1895, comenzó el juicio por libelo contra Oscar Wilder, y que acabaría con el encarcelamiento del escritor y poeta de origen irlandés por homosexualidad. Es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres victoriano tardío; además fue una celebridad de la época debido a su gran aguzado ingenio.



10. En el año1905, fue el descubrimiento de la Espiroqueta Treponema pallidum, agente causante de la sífilis. Descubierto por el zoólogo y prolozoógo alemán Fritz Schaudinn. Estudió el desarrollo del ciclo vital de diferentes protozoos y coronó la labor de su vida con el descubrimiento en colaboración con Erich Hoffman. Se doctoró en Zoología el 3 de marzo de 1894 y su trabajo, "Estudios sobre los foraminíferos" (protistas cuyo protoplasma tiende a formar un exoesqueleto calcáreo los foraminíferos abundantes en el mar y en los sedimentos marinos) fue publicado en la Zeítschtift. Miembro de la Academia de Ciencias Rusa. Distinciones: Orden de Francisco José, entre otras.



11. En el año 1924, nació Marlon Brando (f. 2004). Fue un actor estadounidense. Recibió múltiples reconocimientos por sus logros artísticos, entre ellos dos premios Óscar, al mejor actor por su trabajo en On the Waterfront en 1954 y por su actuación en El padrino en 1972, dos Globo de Oro y tres BAFTA.



12. En el año 1934, nació Jane Goodall. Es una etóloga inglesa y Mensajera de la paz de la ONU. Se la considera la pionera en el estudio de los chimpancés salvajes y es conocida por su estudio de 60 años de duración sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el parque nacional Gombe Stream en Tanzania. Es la fundadora del Instituto Jane Goodall y del programa Roots & Shoots (Raíces y Brotes). Ha hecho una gran labor en materia de conservación y bienestar animal. Pertenece al comité del Proyecto de los Derechos Humanos desde su fundación en 1996.



13. En el año 1945, nació Lil Milagro Ramirez. Fue una escritora, poeta y revolucionaria salvadoreña, líder y fundadora de las primeras organizaciones guerrilleras que en 1980 conformarían el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional. Fue detenida y desaparecida, hasta su asesinato en las cárceles de la Guardia Nacional. Es recordada por su valentía y férrea lucha, en favor de las clases menos favorecidas. Su amor por la literatura ha quedado plasmada en los diversos poemas que escribió, incluso algunos infantiles. Hay un poemario de ella publicado en el 2003 por el Departamento de Letras de la Universidad del Salvador (UES), titulado: Del hombre, del tiempo y del amor. Actualmente se está preparando un libro acerca de su vida y obra.



14. En el año 1948, el presidente de los Estados Unidos, Harry S.Truman, promulga la Ley de Asistencia Exterior, comúnmente conocida como el Plan Marsall que canalizó más de trece mil millones de dólares en ayuda a Europa 1948 y 1951. Fue un programa de ayuda financiera para la reconstrucción de los países europeos devastados durante la Segunda Guerra Mundial.



15. En el año 1961 nació Eddie Murphy. Es un actor, director de cine, comediante y cantante estadounidense. Fue miembro del reparto habitual en Saturday Night Live de 1980 a 1984. Ha trabajado como comediante de stand-up y ocupó el puesto número 10 en la lista de Comedy Central de los 100 mejores stand-ups de todos los tiempos.



16. En el año 1973, Martin Cooper gerente de Sistemas de Motorola, utilizando un Motorola DynaTAC 8000X realiza la primera llamada desde un teléfono celular a una línea fija en la historia. La llamada fue para su competidor tecnológico, el ingeniero Joel Engel que dirigía los Laboratorios Bell de AT&T, para decirle que su proyecto estaba listo.



17. En el año 1989, el beisbolista venezolano Omar Vizquel debuta en las Grandes Ligas de Béisbol con los Marineros de Seattle en un juego contra los Atléticos de Oakland.



18. En el año 1990, muere Sarah Vaughan, tambien conocida como Sassy y La Divina. Fue una cantante estadounidense de jazz. Junto con Billie Holiday y Ella Fitzgerald, es considerada por muchos una de las más importantes e influyentes voces femeninas del género.



19. En el año 1995, Amazon vende su primer artículo que fue un libro titulado Fluid Concepts and Creative Analogies de Douglas Hofstadter, comprado por John Wainwright durante la fase beta del servicio.



20. En el año 1998, muere Mary Lucy Cartwright (n. 1900). Fue una matemática británica. Junto con J. E. Littlewood, fue la primera en analizar el sistema dinámico con la Teoría del Caos.







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.