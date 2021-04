(VIDEO) Ofelia Álvarez: Las alternativas de la mujer maltratada se están acabando

Sábado, 03 de abril de 2021.- Ofelia Álvarez, directora de la Fundación para la Prevención de la Violencia contra Las Mujeres tomó la palabra el lunes ocho en la Plaza Brión de Chacaito: nos están matando, están asesinando a una mujer, si no es cada día, porque en una semana sacamos los datos, es cada 33 horas o algo así y la impunidad sigue rampando.



Mencionó que en la situación actual mujeres que han sufrido violencia física, maltrato, fueron a denunciar y como no tenemos una política pública, ni tenemos una capacitación permanente para funcionarios y funcionarias, se encontraron con que o no le registraban las denuncias, cosa que es bien grave o simplemente le decían: bueno pero dale otra oportunidad, no es tu marido, no es el padre de tus hijos, porque ahí aparecen, entonces, todos los estereotipos habidos y por haber.



Las alternativas de la mujer maltratada se están acabando, no solo por el problema de la violencia contra las mujeres sino por la situación actual del país.



Ya lo que hay es una situación de violencia institucional del Estado, en donde inclusive, se apoya a los hombres de una manera explícita.





