(VIDEO) Venezuela registra 1.278 casos por transmisión comunitaria por Covid-19 y 10 importados

30 de marzo de 2021.- Este lunes la Vicepresidente Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció al país por transmisión en vivo a través de Venezolana de Televisión (VTV), que Venezuela registra 1.278 casos por transmisión comunitaria y 10 importados.



Al respecto, agregó que para el día de hoy el estado con más contagios Miranda, con mayor incidencia en el Municipio Sucre.



Asimismo, añadió: "Mantenemos una tasa de recuperación del 93% y 10.170 casos activos. Actualmente reportamos más casos sintomáticos entre leves o moderados, un número mayor que el año pasado que casi todos los casos eran asintomáticos".



En cuanto a la cifra de fallecidos para este lunes informó la lamentable pérdida de 12 venezolanos.



"Les pedimos que acudan inmediatamente al centro de salud, al hospital, a la clínica, a los hospitales de campaña, no nos quedemos en casa. No lleguemos tarde al centro de salud, reconocemos la labor diaria de los médicos de Venezuela. Vemos siempre en las cámaras la forma amorosa con que tratan a los pacientes. Ese es el modelo venezolano, de estar pendiente", destacó durante su alocución la Vicepresidente Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.



Señaló además entre otras advertencias que, "el virus es hiperactivo, se contagia más rápido y tiene una tasa de letalidad más alta". "Si usted llega a presentar un síntoma de Covid-19, en este caso, con la variante de Brasil, debemos acudir inmediatamente al médico. No debemos esperar el dolor de cabeza, puede fallecer si se queda en casa", enfatizó.



Finalmente explicó la Alta Funcionaria del Estado que el día de hoy ha "llegado a nuestro país otro cargamento de la Sputnik-V. La segunda vacuna rusa EpiVacCorona que llegará a Venezuela, va a ser autorizada y tiene un 100% de eficacia. Agradecemos a Rusia por ese apoyo y solidaridad con nuestro país, continúa la vacunación", destacó Delcy Rodríguez.