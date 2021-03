Juan Guaidó se contagia de COVID-19

Juan Guaidó Credito: Archivo

28 de Marzo - El líder opositor venezolano Juan Guaidó anunció el sábado que dio positivo a COVID-19 y que presenta síntomas leves.



“Quiero informarle responsablemente al país que, tras cuatro días de cuarentena producto de algunos malestares y pese a haber tomado precauciones, he dado positivo para COVID-19”, dijo Guaidó la noche del sábado a través de su cuenta en Twitter.



“Debo decir que mis síntomas son leves, ya me encuentro en aislamiento y siguiendo las indicaciones médicas para poder recuperarme y cumplir con mi deber”, acotó.



“Me quiero solidarizar también con los miles de venezolanos que están sufriendo la pandemia y enviarles un abrazo de acompañamiento. Hoy todos tenemos un familiar o conocido afectado por el COVID-19”, resaltó el opositor.



El 21 de marzo, Maduro suspendió al menos hasta el 4 de abril el esquema de flexibilización de la cuarentena que impuso en junio para frenar la cadena de contagios en momentos en que se registra un repunte de los casos del COVID-19.



El gobernante alertó que el incremento de casos positivos se vincula en particular con la presencia en el país de las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, conocidas como P1 y P2 y que fueron detectadas en Brasil.



Desde el 1º de junio, el gobierno de Maduro ha aplicado franjas horarias de flexibilización para la reactivación parcial de las actividades económicas, comerciales y financieras en intervalos de siete días continuos en más de 50 sectores, seguidos de la vuelta a la “cuarentena radical” en los siete días siguientes.



En Venezuela --donde el coronavirus no ha azotado con tanta fuerza como en otros países sudamericanos-- se contabilizan 1.555 fallecidos y más de 155.600 casos positivos, 9.175 de ellos en los últimos 14 días.



Con información de Associated Press.