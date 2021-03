Solicitan ayuda económica para Pedro Miguel Quiróz

Caracas, 28 de marzo de 2021.- Ha llegado a nuestro correo puebloalzao.org, una solicitud de ayuda para el señor Pedro Miguel Quiróz, quien necesita cubrir gastos de un tratamiento médico. El Nro. de teléfono para las instituciones y particulares que desean colaborar es: 0426-5440128.



A continuación el texto:



"En los actuales momentos en medio de esta crisis mundial y nacional por la pandemia que azota al mundo, a veces no nos deja ver que existen otras personas luchando por la vida, cercano o no, existen muchos venezolanos que cada día se levantan con la esperanza de que un organismo público o privado pueda extender una mano, en este caso y de antemano doy la gracias a este medio social y digital por la divulgación de este ayuda social. Es que un amigo cercano está pasando por una terrible situación que amerita una intervención quirúrgica y que no cuenta con los recursos suficientes, ya que la misma le sale cercano a los 5.000 mil "Dólares"



Se trata de Pedro Miguel Quiroz de 62 años c.i 5.940.752, que padece de una Prostatitis Grado 2. Cada inyección le cuesta un dineral, repito no cuenta con los recursos e incluso su familia está haciendo lo imposible pero no han reunido el dinero suficiente porque el año pasado las operaciones eran casi por la mitad de lo que cuesta hoy, a parte de que en el seguro social ya no existen remedios para enfermedades crónicas como había hace unos años atrás.



No es fácil para sus familiares, pero me tomo esta iniciativa de pedir una ayuda a quien pueda extender una colaboración para la realización de la operación y se que en el país existen fundaciones y organizaciones que pueden ayudar a este tipo de operaciones, sólo se necesita voluntad y ganas de ayudar, lamentablemente la situación país y que muchas empresas andan por decirlo de alguna manera preocupadas por otras cosas, ojala también esta solicitud llegará al ministro de salud para que tome carta en el asunto, porque no solo es coronavirus lo que está matando a los venezolanos sino el alto costo de las medicinas y el mercantilismo de algunas clínicas que ahora si no hay "dólares" no hay operación.



Así quien pueda dar una ayuda lo puede hacer a través de este Nro. 0426-5440128 y podrá canalizar o concretar la misma, incluso de certificar si lo que pido por este medio es cierto o falso en verdad sus familiares ya no consiguen qué hacer, también le hago un exhorto a las clínicas del Estado Portuguesa que en verdad se pongan la mano en el corazón y traten de rebajar sus presupuestos.





Gracias mil gracias Aporrea la voz del Pueblo................"



Edward Rodriguez

c. i 7362317

0414-3556281

edwarodr@gmail.com

Araure Edo. Portuguesa

