Venezuela registra 736 casos de transmisión comunitaria y 4 importados

@luchaalmada Credito: Prensa Presidencial

27 de marzo de 2021.- Este viernes Venezuela registró un total de 740 nuevos casos de contagio por Covid-19, de los cuales 736 son de transmisión comunitaria y 4 importados, elevando a 154.905 el total acumulado de positivos, mientras que la tasa de recuperados se mantiene en 93 por ciento de los casos totales, al registrar 143 mil 468 personas sanadas gracias a los tratamientos gratuitos que garantiza el Gobierno Bolivariano.



Así lo dio a conocer el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, al presentar el parte diario que ofrece la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del Coronavirus.



Anunció que los casos comunitarios del día de hoy, están ubicados en 17 estados: Caracas (228), Miranda (140), Bolívar (135), Nueva Esparta (60), Monagas (49), Aragua (43), Carabobo (26), Yaracuy (19), La Guaira (10), Cojedes (8), Anzoátegui (7), Zulia (3), Trujillo (3), Lara (2), Mérida (1), Barinas (1), Portuguesa (1):



Caracas es la entidad con más casos detectados, en sus 22 parroquias: Sucre (39), El Valle (25), El Recreo (20), San Juan (18), San Pedro (16), El Paraíso (12), Coche (11), Caricuao (10), La Pastora (7), Santa Rosalía (6), San José (6), San Agustín (6) La Vega (5), La Candelaria (5), Altagracia (5), Antímano (4), San Bernardino (4), 23 de Enero (3), Catedral (3), Santa Teresa (1), Macarao (1), El Junquito (1).



Con relación a los casos internacionales, tres (3) provienen de República Dominicana y uno (1) de Panamá, todos con entrada por La Guaira.



El Titular de la Cartera Comunicacional, lamentó informar que se registraron once (11) fallecidos en la jornada, para elevar el total a 1.543 víctimas:



1 hombre de 50 años y 1 mujer de 75, en Aragua

1 hombre de 59, en Cojedes

2 mujeres de 68 y 50 años, en Anzoátegui

2 hombres de 38 y 70 años, en Lara

1 mujer de 74 y 1 hombre de 58, en Falcón

1 mujer de 50 años, en Caracas

1 mujer de 55, en Sucre

Ñáñez señaló también que, en las estadísticas generales, están los siguientes ítems:



Total de casos acumulados a la fecha: 154.905

Total pacientes recuperados: 143.468 (93% del total acumulado)

9.894 pacientes activos

Atendidos en sistema público de Salud: 8.046 (Hospitales), 1.571 (CDI) y en clínicas privadas (277)

Asintomáticos: 6.204 contagiados

Con insuficiencia respiratorio aguda leve: 3.014

Con insuficiencia respiratoria aguda moderada: 504

Casos graves: 172 pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)

Indicó asimismo que, a la fecha se han aplicado 3 millones 134 mil 646 pruebas gratuitas, que equivalen a 104 mil 488 pruebas por millón de habitantes.



Finalmente, el Ministro Ñáñez informó que la cuarentena radical cumplió cinco días, observándose un acatamiento voluntario por parte de la población venezolana de un 87%. Indicó que aún cuando los nuevos casos detectados están por debajo del millar diario, no hay que relajar las medidas de prevención y bioseguridad por cuanto el peligro no ha pasado.



"Hay que mantener arriba la guardia y nuestra conciencia y vamos juntos a cortar las cadenas de contagios", expresó desde Miraflores, donde proyectó videos e imágenes del colapso que se presentan en Brasil, donde las variantes del coronavirus han colapsado a ese país y a sus vecinos, y amenaza abiertamente la salud de los venezolanos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 445 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)