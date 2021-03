Lea las efemérides del 24 de marzo

Monseñor Oscar Arnulfo Romero



Tal día como hoy 24 de marzo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 24 de marzo es el 83.º (octogésimo tercer) día del año en el calendario gregoriano y el 84.º en los años bisiestos. Quedan 282 días para finalizar el año.



1. Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos que luchan contra el Racismo y la Discriminación.



2. Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.



3. Día Nacional de Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdámez en El Salvador.



4. Día Mundial contra la Tuberculosis.



5. En el año 771 a. C. nacieron los hermanos gemelos Rómulo (f. 717 a. C.) y Remo (f. 753 a. C.), fundadores de Roma.



6. En el año 1564 el Papa Pío IV publica el "Index Librorum Prohibito", un catálogo de libros malditos prohibidos a los católicos. Además publicó como diez reglas que servirían de guía para catalogar las obras que no estén incluidas en ese índice de censuradas.



7. En el año 1579, nació Tirso de Molina. Fue un religioso mercedario español que destacó como dramaturgo, poeta y narrador del Barroco.



8. En el año 1809 en Madrid, España, nace el que será uno de los poetas más importantes y claro exponente del romanticismo español, Mariano José de Larra. Escribirá bajo los seudónimos de "Fígaro" (el más conocido), "Duende", "Bachiller" y El pobrecito hablador" y El doncel de don Enrique el Doliente. Además fue un escritor, periodista, crítico satírico, escritor costumbrista y político. Es considerado junto con Espronceda, Béquer y Rodaría de Castro, la más alta cota del Romanticismo literario español. Entre algunos de sus libros: Vuelva usted mañana. Macias.



9. En el año 1854 el presidente José Gregorio Monagas por Ley del Congreso de la República Abolió la Esclavitud en Venezuela, firmó de forma diminutiva e histórica la Ley que abolió la esclavitud en Venezuela. Dicha demanda había sido defendida con anterioridad por los hombres más progresistas durante la vida gesta de la Independencia.



10. En el año 1867, se conmemora esta fecha en México la Batalla de Casa Blanca durante el Sitio de Quirétaro, ganada por los republicanos al mando del general Ramón Corona contra las tropas conservadoras del general Miramón.



11. En el año 1874, nació Harry Houdini. Fue un ilusionista y escapista austrohúngaro nacionalizado estadounidense.



12. En el año 1882 en Berlín, el médico alemán Robert Kock anuncia el descubrimiento del bacilo responsable de la tuberculosis, la "Mycobacterium tuberculosis", también llamado "bacilo de Koch" en su honor. En 1883 hallará el bacilo del cólera, por lo que se le considera el fundando de la bacteriología. Koch recibió el Premio Nobel de Medicina en 1905.



13. En el año 1905, muere Julio Verne. Fue un escritor, poeta y dramaturgo francés. Falleció en Armiens, Francia. Considerado el padre de la ciencia por una obra en la que describió inventos y logros científicos posteriores a su época, como los cohetes espaciales, los helicópteros y los misiles.



14. En el año 1937, el Estado Zamora es renombrado a Estado Barinas en Venezuela.



15. En el año 1976 en Argentina, el general Jorge Rafael Videla perpetra un Golpe de Estado y depone a la presidenta constitucional peronista María Estela Martínez de Perón, iniciando la última dictadura militar, propinando violaciones a DDHH, como la desaparición forzada y el asesinato de opositores (peronistas, comunistas). Desde 2005 este día es declarado feriado nacional en conmemoración de las más de 30 000 víctimas entre muertos y desaparecidos.



16. En el año 1980, muere asesinado Óscar Romero (n. 1917). fue un sacerdote católico salvadoreño, cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador (1977-1980), célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos.



17. En el año 1986, la película argentina La Historia Oficial se convierte en el primer largometraje en ganar el Premio Óscar a la mejor película extranjera.



18. En el año 1999, Venezuela se adhiere al Tratado Antártico.



19. En el año 2005, muere Mercedes Pardo. Fue una pintora venezolana de las más prestigiosas y representativas en el arte abstracto.



20. En el año 2018, muere José Antonio Abreu. Fue un músico, economista, político y educador y director de orquesta venezolano. Fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Pre-Infantiles de Venezuela.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.