Lea las efemérides del 20 de marzo

Estadio José Pérez Colmenares Credito: tigresdearaguabbc.com



Tal día como hoy 20 de marzo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 20 de marzo es el 79.º (septuagésimo noveno) día del año en el calendario gregoriano y el 80.º (octogésimo) en los años bisiestos. Aquí mismo es donde empieza la primavera, como siempre. Quedan 286 días para finalizar el año.



1. Equinoccio de Primavera.



2. Día de la Lengua Francesa.



3. Día Mundial Sin Carne.



4. Día Mundial de la Salud Bucodental.



5. Día Internacional de la Francofonía.



6. Día Mundial de la Narración Oral.



7. Día Mundial del Gorrión.



8. Día Internacional de la Felicidad.



9. En el año 1602, se creó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Es la primera empresa fundada en la historia, la primera corporación multinacional del mundo y la primera compañía en publicar sus ganancias.



10. En el año 1770, nació en Lauffe am Nockar (Suabia, Alemania) Friedrich Hölderlin, poeta cumbre de la lírica alemana de todos los tiempos. Su poesía acogerá la tradición clásica fundiéndola con el nuevo romanticismo. Tras su muerte su obra permanecerá olvidada muchos años, hasta ser redenubierta a principios del siglo XX.



11. En el año 1786 en Suecia, el rey Gustavo III funda la Academia Sueca para fomentar el uso del idioma sueco. Con el tiempo será aquí donde se anuncien los laureados con los Premios Nobel.



12. En el año 1813, tuvo lugar Batalla de Maturín en el marco de la guerra de independencia.



13. En el año 1828, nació Henry Ibsen. Fue un escritor, dramaturgo noruego. Es considerado el más importante dramaturgo noruego y uno de los autores que más han influido en la dramaturgia moderna, padre del drama realista moderno y antecedente del teatro simbólico. En su época, sus obras fueron consideradas escandalosas por una sociedad dominada por los valores victorianos, al cuestionar el modelo de familia y de sociedad dominante. Sus obras no han perdido vigencia y es uno de los autores no contemporáneos más representados en la actualidad. Entre sus obras: Casa de muñecas de 1879. Peer Gynet de 1867. Hedda Gabler 1891. Espectros y el Pato salvaje.



14. En el año 1852, Harriet Beecher Stowe publica por primera vez La Cabaña del Tío Tom, en apoyo a la causa de la emancipación de los negros. Fue la novela más vendida en el siglo XIX.



15. En el año 1854, se fundó el Partido Republicano de Estados Unidos.



16. En el año 1873 la Asamblea Nacional republicana de España aprueba la abolición de la esclavitud en la isla de Puerto Rico.



17. En el año 1916 Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad.



18. En el año 1947, muere Pedro Emilio Coll. Fue un periodista, escritor y político venezolano. Fundador de la revista Cosmópolis. Se le reconoce como uno de los principales promotores del modernismo literario de Venezuela.



19. En el año 1965, en Venezuela, se inauguró el Estadio José Pérez Colmenares. Es un estadio de béisbol usado para la práctica de este deporte y que durante la temporada regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional sirve como sede al equipo Tigres de Aragua. Está situado en la ciudad de Maracay, capital del Estado Aragua, al centro-norte de Venezuela.



20. En el año 1985, se creó en Venezuela, el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria FOGADE.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.