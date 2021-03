Lea las efemérides del 18 de marzo

Margarita Credito: Freepik.es

Tal día como hoy 18 de marzo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 18 de marzo es el 77.º (septuagésimo séptimo) día del año en el calendario gregoriano y el 78.º en los años bisiestos. Quedan 288 días para finalizar el año.



1. Día del Comerciante.



2. Día del Negociador Internacional.



3. Día Nacional del Niño Indígena.



4. Día del Trabajador Telefónico en Argentina.



5. Día Mundial del Síndrome de Echvards o Trisonomía 18.



6. Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles.



7. En el año 1525, se fundó la Provincia de Margarita. Conocida hoy como Estado Nueva Esparta en Venezuela.



8. En el año 1781 Charles Messier descubre el objetivo estelar M92, un cúmulo globular situado en la constelación Hércules.,



9. En el año 1801, muere a los 76 años don Ambrosio O'Higgins, gobernador de Chile, Virrey de Perú y padre del libertador de Chile, Bernardo O'Higgins.



10. En el año 1837, nació en Caldwel, Estados Unidos, Stephen Grover Cheveland, que será el único presidente de Estados Unidos en tener dos mandatos no consecutivos, el primero de 1885 a 1889 y el queda de 1893 a 1897. Eso para aquella época no era usual.



11. En el año 1958 salió la primera tarjeta de crédito American Express Company.



12. En el año 1869, nació en Birmingham (Gran Bretaña) Arthur Neville Chamberlai, político conservador británico y Primer Ministro del Reino Unido del 28 de mayo de 1937 al 10 de mayo de 1940. Su nombre se identificará con la política de apaciguamiento respecto al régimen nazi. También mantendrá la neutralidad de su país durante la Guerra Civil española.



13. En el año 1872, muere José Félix Blanco. Fue un sacerdote y militar venezolano.



14. En el año 1902 el tenor italiano Enrico Caruso, uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono, realiza su primera grabación con "Vestí la gimbba" de Leoncavallo, de la que se pone a la venta un millón de discos. Caruso fue el cantante más popular en cualquier género durante los años 1920 y uno de los primeros de la música grabada. Su gran éxito de ventas y una voz extraordinaria, aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa, lo convierten en el más famoso cantante de ópera de todo el siglo XX.



15. En el año 1925, por propuesta del Dr. Tulio Febres Cordero y Juan Rodríguez Suárez, el Pico La Columna cambia de nombre a Pico Bolívar en honor al Libertador Simón Bolívar. El bautizo oficial con el nuevo nombre se realiza el 30 de diciembre de 1934, en una ceremonia al pie del monumento de La Columna y con agua del río Chama.



16. En el año 1948 en Argentina fue nacionalizada la empresa Mixta Teléfonica Argentina E.M.T.A. Este día es no laborable para todos los empleados de las empresas de Telecomunicaciones en la República Argentina.



17. En el año 1960, se declara el Monumento Natural Cerro María Lionza en el Estado Yaracuy de Venezuela.



18. En el año 2000, roban cincuenta y cinco estatuillas poco antes de la ceremonia de los Premios Oscar, en los Ángeles, Estados Unidos. Un acto sin precedentes dejó boquiabierta a la crítica mundial. Ese año, los premios de la academia estuvieron signados por una nube oscura de sucesos. El robo de las estaquillas de los Oscar fue en un muelle de los suburbios de los Ángeles. Tres días después del hurto las estaquillas aparecieron, fueron encontradas de casualidad, en un contenedor de basura por un hombre que revolvía entre las cajas. Por dicho hallazgo, recibió en recompensa ocho millones de dólares. Un hecho de película.



19. En el año 2017, en Venezuela, se decreta el Liqui Liqui como Traje Nacional de Venezuela (2017).



20. En el año 2017 en Saint Louis, Misuri, Estados Unidos, muere Chuck Berry, compositor, interprete y guionista estadounidense considerado padre del rock and roll. Entre sus creaciones caben destacar "Mybellene" de 1955, "Roll Over Beethoven" de 1956, "Rock and Roll Music" de 1957 y la inmortal "Johnny B. Goode" de 1958.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.