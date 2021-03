(VIDEO) A las mujeres nos están matando, Partido Socialismo y Libertad (PSL)

Jueves, 18 de marzo de 2021.- El Partido Socialismo y Libertad (PSL) también estuvo presente el lunes 8 en la plaza Brión de Chacaito, en Caracas, con motivo del día Internacional de la Mujer y les traemos a aporreadores y aporreadoras lo que manifestó su vocera: las mujeres, las madres nos dedicamos de manera gratuita a la crianza, al cuidado de otros y somos invisibles, no hay derecho a esa invisibilidad, es un trabajo que agrega valor social a todo el mundo en nuestro país, no solamente a nuestra familia.



La verdad es que sostenemos al país entero sobre nuestros hombros.



Por eso somos cada vez mas vulnerables, cada vez mas indefensas frente a las relaciones de explotación.



Y se preguntó: ¿cómo que no somos prioridad?, nos están matando, las estadísticas lo están demostrando, son estadísticas informales porque el Estado ni siquiera genera datos oficiales.



Nos están matando también, especialmente a las mujeres mas pobres, que no tienen el acceso de practicarse el aborto en clínicas, no tienen para pagar y lo tienen que hacer de manera insegura, precaria e insalubre.



Así se están muriendo las niñas jóvenes.



Como mujeres en lucha debemos organizarnos y debemos exigir un plan popular y alternativo, un plan económico que apunte a garantizar un salario igual a la canasta básica, indexado mensualmente, también debemos exigir una renta de cuarentena para las trabajadoras informales, impuestos a las transnacionales y a las grandes fortunas, petróleo 100% venezolano sin empresas mixtas, confiscar los bienes de los corruptos, todo eso hace un gran pote para un Fondo Social de Emergencia para enfrentar el hambre y enfrentar la crisis social y también la pandemia.



Desarrollar una campaña de sensibilización y concienciación para que el país entero discuta y asuma como problema nacional la violencia contra las mujeres, incluida la educación sexual laica para poder decidir, anticonceptivos gratis, distribución masiva de anticonceptivos para no abortar y el aborto legal, seguro y gratuito para no morir y que se destinen recursos para una red de cuidado para mujeres violentadas.





