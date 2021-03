Lea las efemérides del 15 de marzo

Luis Mariano Rivera Credito: web

Tal día como hoy 15 de marzo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 15 de marzo es el 74.º (septuagésimo cuarto) día del año en el calendario gregoriano y el 75.º en los años bisiestos. Quedan 291 días para finalizar el año.



1. Del 15 al 21 de marzo de 2021 se celebra la Semana Mundial de la Sensibilización sobre la Sal.



2. Día Mundial contra la Matanza de Focas.



3. Día Mundial de los Derechos del Consumidor.



4. Día de San Raimundo de Fitero, fue un monje, abad y santo. Se disputan su cuna, no tienen la certeza en que lugar nació si en Saint Gaudens de Francia, Tarazona de Aragòn, Tarragona o Barcelona. Nació en el primer tercio del siglo XII. Canonizado en 1719 por el Papa Clemente XI.



5. En el año 1775, nació Juan Bautista Arismendi. Fue un militar español y posteriormente venezolano.



6. En el año 1813, nació en Reino Unido, John Snow, médico inglés precursor de la epidemiología, que demostrará durante la epidemia londinense de 1854, que el consumo de aguas contaminadas con materias fecales es un caldo de cultivo idóneo para dar lugar a la extensión del cólera, con lo que finamente logrará concientizar a la gente y salvar muchas vidas.



7. En el año 1887, nació Marjorie Merriweather Post. Fue una empresaria estadounidense, socialité y propietaria de General Foods, Inc. Fue la mujer más rica de los Estados Unidos.



8. En el año 1892, el ingeniero estadounidense Jesse W. Reno, patenta la primera escalera mecánica funcional con el nombre de Ascensor Inclinado Reno.



9. En el año 1906, se fundó la compañía Rolls-Royce Limited.



10. En el año 1916 en Bilbao, España, nació Blas de Otero, poeta que llegará a ser uno de los principales representantes de la poesía social de los años cincuenta en su país. "Ángel fieramente humano" de 1950 y "Pido la paz y la palabra" de 1955, tal vez sus obras más conocidas.



11. En el año 1920 en Mart (Texas, Estados Unidos) nació Edgard Donnall Thomas, que será médico estadounidense, pionero en el trasplante de médula ósea, para lograr que las nuevas células trasplantadas reanuden la producción de glóbulos, y plaquetas, muy importante en el campo de la hematología y la oncología.



12. En el año 1937, muere en Providence (Estados Unidos), Howard P. Lovecraft, escritor estadounidense de literatura narrativa, novela y relatos de terror y ciencia ficción. Gran innovador del cuento de terror, con "Los mitos de Cthulhu" aportó su propia mitología a este género.



13. En el año 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1945, implementa mediante el Decreto Nro. 217, Artículo 1, el Derecho del sufragio universal para todos los venezolanos mayores de 18 años, sin discriminación por razones sociales, culturales o de sexo que ya estaban consagrados en el Estatuto Electoral de 1945.



14. En el año 1946, las mujeres venezolanas obtienen el derecho a votar, y a postularse y ser elegidas a los cargos públicos de elección popular.



15. En el año 1972, se fundó la orquesta venezolana de salsa La Dimensión Latina.



16. En el año 1972 se estrenó la película "El Padrino". La película que retrata la vida de la mafia siciliana en la década de los cuarenta en Estados Unidos. Fue dirigida por Francia Ford Coppola. Desde su estreno, es ampliamente considerada como una de las mejores y más influyentes películas jamás realizadas especialmente en el género de cine de gánsters.



17. En el año 1975, muere en Francia, Aristóteles Onassis. Fue un empresario y multimillonario griego, magnate más famoso de la industria naviera del siglo XX y el hombre más rico del mundo en su época, tanto así, que se decía que de vender todos sus activos, Wall Street temblaría.



18. En el año 1983, se instituyó en las Naciones Unidas un decreto para la protección de los consumidores, logrando de esta manera reivindicar, reconocer y legitimar los derechos de estas personas a nivel internacional, por ello, hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.



19. En el año 1985 la compañía Symbolics registra el primer dominio comercial de Intenet .com de la historia, symbolics.com.



20. En el año 1985 en Brasil llega a la presidencia José Sarney, que restaurará la democracia en una transición lastrada por la deuda externa y la inflación. En 1988, bajo su mandato el país estrenará Constitución democrática y en 1989 se celebrarán las primeras elecciones presidenciales directas en tres décadas.



21. En el año 1986, se observó el paso del Cometa Halley en Venezuela.



22. En el año 1990, Mijaíl Gorbachov es elegido como el primer Presidente de la Unión Soviética.



23. En el año 2002, muere Luis Mariano Rivera (n. 1906). Fue un cantante, compositor, poeta y dramaturgo popular venezolano. Una de sus canciones es la famosa "Canchunchú Florido".



24. En el año 2014 el Joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Es un baile social popular en Venezuela y Colombia de ritmo vivo, compuesto de diversas figuras coreográficas y con influencia de las músicas negras y criollas.







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.