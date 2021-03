“Aumento pírrico en el Sector Público y contratos chucutos evidencian el fracaso del falso Diálogo Salarial”

13 de mayo de 2021.-

“El reciente anuncio de aumento por parte del gobierno en el sector publico resulta patético y canallesco, porque confirma su política anti obrera, caracterizada desde hace tiempo por la contracción permanente del salario y que de hecho apunta, de manera deliberada y gradual, a la extinción del mismo”.

Quien así se expresa, es el dirigente sindical de la Salud y militante socialista Thony Navas Nieves, Presidente Sirtrasalud Distrito Capital a quien le solicitamos su opinión sobre el anuncio no oficial que corrió en las redes de manera exagerada y concitando un rechazo que no deja de generalizarse.

Aporrea: ¿Qué más nos puedes decir sobre este anuncio que corrió en las redes?

Lo alarmante, es que estamos ante una conducta gubernamental prolífica en trampas, marramuncias que desnudan su orientación antiobrera y neoliberal y que sin ningún estupor pretende afrontar la crisis que hoy viven las familias trabajadoras con miserables bonificaciones y dádivas que no generan derechos, desnaturalizando la esencia del factor Trabajo, sus logros y conquistas en históricos procesos de lucha, hasta el punto que hoy estamos ante un infeliz monumento de relaciones laborales perversas y solo concebidas por el más ruin de los patronos capitalistas.”

Aporrea: Hace unos días te referiste al Acta Convenio del Sector Salud y el Contrato Petrolero…

Si, hace pocas semanas advertíamos desde Sirtrasalud Dtto Capital, los nefastos precedentes representados por el “contrato Petrolero” impuesto a los trabajadores y trabajadoras, y la introducción ante el Ministerio del Trabajo de un “acta convenio” para el sector Salud, la cual resultó tan pirata y rastrera, que a última hora fué que incorporaron, demagógicamente, una propuesta salarial ambigua. Para los trabajadores y trabajadoras del Sector Petrolero, del Sector Salud, de la Administración Pública, Universitaria, de Educación, jubilados y jubiladas pensionados, vale decir, para todo el pueblo venezolano que sobrevive hundido entre el hambre y la inopia, queda bien claro que la firma de dichos “contratos” y de “actas convenios” chucutos, así como estos anuncios no oficiales de pírricos aumentos y de supuestos “Diálogos Salariales”, solo confirman la vocación hambreadora y cínica de un gobierno sin credibilidad y que, aún con todo su poder, no le queda tiempo para revertir el profundo rechazo que crece y ha provocado en las familias trabajadoras que constituyen la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Estamos ante un gobierno sumergido en una profunda crisis Política y Económica que no puede ocultar, por ello afirmamos que este último aumento pírrico del gobierno evidencia el fracaso del falso diálogo salarial y con ello la acentuación de su crisis y el crecimiento de la conflictividad social, que de encararlo con más represión redundará en un aumento de su desprestigio.

Aporrea: Por último: ¿Qué opinas del próximo Salario Mínimo Nacional que establece la Constitución?

Bueno, a pesar de estos antecedentes tan funestos para la Clase Trabajadora sigo siendo un optimista consciente de la recuperación y la unidad orgánica de los que deberíamos - ponle comillas- “vivir únicamente de nuestro trabajo”. Y no creo que la gran mayoría de la población se conforme con un Salario “0” que se ha traducido en algo más que una muerte lenta. Ante esto no es difícil predecir que lo que viene es confluencia, solidaridad, organización y luchas.