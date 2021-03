Lea las efemérides del 12 de marzo

Bárbaro Rivas, pintor ingenuo venezolano Credito: web



Tal día como hoy 12 de marzo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 12 de marzo es el 71.º (septuagésimo primer) día del año del calendario gregoriano y el 72.º en los años bisiestos. Quedan 294 días para finalizar el año.



1. Semana mundial del Glaucoma. La Semana Mundial del Glaucoma se celebra entre el 6 y el 12 de marzo, con el objetivo de sensibilizar a la población de la importancia de la detección precoz de esta enfermedad, que es la segunda causa de ceguera en todo el mundo.



2. Semana Mundial de la Sensibilización sobre la Sal. Se celebra del 8 al 14 de marzo.



3. San Bernardo.



4. En el año 1622 es canonizada en Roma por el Papa Gregorio XVI, Santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila (España) en 1515, Doctora de la Inglesia y fundadora de la Orden del Carmelo y junto a San Ignacio de Loyola, quien fue canonizado en la misma fecha por la Iglesia católica.



5. En el año 1648, muere en Almazán (Soria, España), fray Gabriel Téllez, más conocido por su seudónimo de Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador español del Barroco, autor de comedias de enredo como "Don Gil de las calzas verdes" y "El burlador de Sevilla".



6. En el año 1806, se hizó por primera vez la bandera en Venezuela. Originalmente esta celebración se efectuaba en esta fecha. En este día el movimiento independentista de Venezuela liderado por el prócer Francisco de Miranda, realizó un juramento sobre la recién creada bandera de Venezuela en el territorio de Haití. Fue el mismo Mirada quien diseñara y creara dicha bandera. En el año 2006, el presidente Hugo Chávez cambiaría la celebración para el 3 de agosto. Esto debido a que dicho día el prócer Francisco de Miranda llegaría a tierras venezolanas proveniente de Haití como parte de la campaña liberadora de Venezuela. El primer izamiento de la bandera fue realizado en la Vela de Coro, este día se celebra el 3 de agosto de cada año. El juramento realizado en Haití se hizo sobre la bandera de una nación que aún no existía. Esto debido a que la independencia de Venezuela aún no ocurría. Sin embargo, este hecho marcó el inicio de una alianza en pro de la independencia de ese país.



7. En el año 1835 en Wallace (Canadá) nació Simón Newcomb, astrónomo y matemático canadiense, que logrará una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y será el compilador de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más relevantes.



8. En el año 1838, nació William Perkin. Fue un químico británico, conocido por el desarrollo de los primeros tintes sintéticos y pionero de la industria química.



9. En el año 1848, muere Santos Michelena (n. 1797). Fue un político y diplomático venezolano, seguidor de la doctrina de José Antonio Páez, fue Secretario de Estado de Hacienda y Relaciones Exteriores durante la primera presidencia de Páez y vicepresidente durante la segunda, además de presidente provisional.



10. En el año 1871 en Alemania, el astrónomo Karl Theodor Robert Luther descubre Almatea (el quinto satélite de Júpiter). Por su distancia respecto a Júpiter, es el quinto satélite (Metis, Adrastea, Amaltea y Tebe, satélites irregulares y mucho más pequeños, están más cerca) y, al igual que el resto de satélites. galileanos, Ío está en rotación síncrona con Júpiter, de tal modo que la misma cara está siempre apuntado al planeta. Los satélites de Júpiter comprende alguna de las lunas de mayor tamaño del sistema solar. Las más grandes de ellas, los cuatro satélites galileanos, fueron descubiertos en 1610 por Galileo Galilei y fueron los primeros objetos encontrados en orbitar un cuerpo diferente a la Tierra o al Sol.



11. En el año 1917 en Venezuela, la Asamblea Legislativa del estado Aragua aprueba el traslado de la capitalidad del estado de La Victoria a Maracay, como fue sugerido por Juan Vicente Gómez.



12. En el año 1918 Moscú se convierte en la Capital de Rusia.



13. En el año 1924, nació Arístides Bastidas. Fue un periodista, educador venezolano. Desempeñó diversos oficios hasta 1945, cuando se inicia en el periodismo. De formación autodidacta, fue pionero en el periodismo científico moderno en lo informativo, interpretativo y de opinión en el género impreso y radiofónico.



14. En el año 1928, nació Aldemaro Romero. Fue un pianista, compositor, arreglista y director musical de orquesta venezolano. A los veinte años dirigió por primera vez una orquesta en la radio. Desde entonces se convirtió en el favorito de los cantantes de música popular del momento, siendo arreglista y director música tanto en presentaciones personales como en discos. Creador del género Onda Nueva que permitió describir un nuevo capítulo en la música. A los veintidós años Aldemaro Romero, firmó con la RCA de Nueva York, para participar como músico y arreglista de notables músicos y para 1951 lograría grabar en la gran ciudad su primer LP, bajo el titulo "Dinner in Caracas". Su legado musical alcanza más de doscientas cincuenta composiciones. Fundó la Orquesta Filarmónica de Caracas, realizó música para cine, que le mereció el Premio de la Paz de los Intelectuales Soviéticos 1969. Su talento fue reconocido con tres Doctorado Honoris Causa (UC, UCLA, LUZ); Premio Nacional de Música en el 2002. En Estados Unidos, su capacidad como arreglista y director lo condujo a colaborar con orquestas y cantantes populares, entre otros, Dean Martín, Jerry Lee Lewis. También viajó extensivamente, desarrolló su arte en numerosos países, entre ellos,Cuba, México, Puerto Rico, Perú. Colombia, España, Rusia, Suecia, Italia, Grecia, Francia, Japón.



15. En el año 1930 en la India, Mahatma Gandhi conduce la marcha de la Sal. El líder pacifista y su séquito recorren trescientos kilómetros hacia el mar para desafiar el monopolio que el Imperio británico realizaba sobre la sal.



16. En el año 1945 en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, situado en el estado de Baja Sajonia, Alemania, muere Ana Frank, joven judía de quince años, autora de un diario (un regalo que le hicieron al cumplí los trece años) sobre la vida clandestina de su familia en una buhardilla de unos almacenes de Ánsterdam durante dos años en la cruel ocupación alemana de los Países Bajos. Su padre, Otto Frank, enviado al campo de concentración de Auschwitz, será el único superviviente de la familia al ser liberado por los rusos en enero de 1945. Él se encargará de publicar el Diario que se convertirá en un símbolo contra la barbarie nazi y en favor de la libertad.



17. En el año 1947, se inaugura oficialmente la Avenida Francisco de Miranda en Caracas, Venezuela.



18. En el año 1967, muere Bárbaro Rivas. Fue un pintor ingenuo venezolano. En 1957 sus trabajos fueron incluidos en el colectivo enviado a la Bienal de Sâo Paulo en representación de Venezuela. Allí recibió una Mención Honorífica adjudicada a título de artista ingenuo. Obtuvo el Premio Arístides Rojas del Salón Oficial de Arte Venezolano en dos oportunidades, en 1956 y en 1960. En ese mismo concurso, en 1963, ganó el Premio Federico Brandt. En 1967 representó a Venezuela en la exposición Ingenuos Actuales de América, efectuada en el Museo de Arte Moderno de Madrid.



19. En el año 1977, muere asesinado en El Salvador, Rutilo Grande, considerado el primer mártir jesuita en la Guerra del Salvador. Fue un sacerdote que junto con otros dos salvadoreños, fueron asesinados, fue un hecho que impulsó a San Óscar Arnulfo Romero de quien fue amigo, a insistir al gobierno que investigará el suceso. Los tres hombres partían del Municipio de El Paraíso, cuando los tres quedaron emboscados y murieron ametrallados por los llamados escuadrones de la muerte.



20. En el año 1989, Tim Berners-Lee redacta el primer borrador que definió la web y el hipertexto. Propuesta que da inicio a las bases de la red global de conocimiento colectivo World Wide Web – WWW.



21. En el año 2011, muere Italo Pizzolante. Fue un poeta, compositor y músico venezolano de ascendencia italiana. En su honor, en el año 2013, fue inaugurada en la Casa de la Cultura de la ciudad de Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela, el Estudio de Grabación Profesional Italo Pizzolante con la finalidad de impulsar la carrera musical de todo aquel artista que deseara realizar una producción musical a nivel profesional.



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.