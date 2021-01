Lea las Efemérides del día 7 de enero

Juan Gabriel Credito: Agencias

Tal día como hoy 7 de enero, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 7 de enero es el séptimo día del año del calendario gregoriano. Quedan 358 días para finalizar el año y 359 en los años bisiestos.



1. Día del Coleccionista.



2. Día del Sello Postal.



3. En el año 1536, a los 50 años de edad, muere en el castillo inglés de Kimbolton, donde fue confinada, Catalina de Aragón, que fuera primera esposa de Enrique VIII, durante un matrimonio de 24 años de duración. Aunque nunca renunció al título real, será enterrada en la abadía de Peterborough con un funeral propio de Princesa viuda en vez de reina.



4. En el año 1598, en Rusia, al morir Fiódor I Ivanovich, Borís Godunov se convierte en zar. Forzará el destierro de los Romanov. Luchará contra los privilegios de la nobleza y fortalecerá el comercio. En 1604 derrotará al usurpador Demetrio que pretende derrocarlo y finalmente fallecerá en 1605.



5. En el año 1768, nace en Córcega, José I Bonaparte, hermano mayor de Napoleón I Bonaparte, que será rey impuesto de España durante la ocupación de este país por tropas francesas desde 1808 hasta su derrota y salida en 1813. También diplomático francés, y rey de Nápoles de 1806 a 1808.



6. En el año 1827, nació en Kirkcaldy, Escocia, Reino Unido, Sandford Fleming, ingeniero que en 1879, propondrá el horario universal, estableciendo un sistema de 24 horas que dividirá el mapamundi en 24 zonas horarias imaginarias delimitadas por meridianos que irán de norte a sur. Partiendo de Greenwich (Inglaterra) el reloj se adelantará una hora hacia el este y restará hacia el oeste. No será hasta 1929 cuando el mundo acepte este sistema de forma casi unánime.



7. En el año 1924, se inaugura en Caracas, el Colegio Santa Rosa de Lima.



8. En el año 1929, aparece Tarzán, una de las primeras historietas de aventuras.



9. En el año 1936, se descubre la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela.



10. En el año 1943, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en una habitación del Hotel New Yorker, olvidado y abandonado por todos al haber tenido muchos enemigos, murió a los 86 años de edad, Nicolás Tesla, inventor, ingeniero mecánico, ingeniero electricista y físico norteamericano de origen serbio y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Muchos de sus descubrimientos fueron atribuidos a otros inventores como Edison o Marconi. Concibió la corriente alterna y la radio, también fue pionero en tecnologías visionarias para su época como la robótica, las energías alternativas para no agotar los combustibles fósiles o la resonancia. Inventó el control remoto, realizó estudios sobre los rayos X y sus aplicaciones en medicina, creó las primeras lámparas de bajo consumo, las luces fluorescentes, sentó los principios teóricos del radar, los aviones de despegue vertical, las armas teledirigidas y la transmisión inalámbrica de electricidad.



11. En el año 1950, nació Juan Gabriel, conocido como el Divo de América. Fue un actor, cantautor, compositor, productor y filántropo mexicano. Son notables sus contribuciones a la música popular en español en diferentes géneros como balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, rumba flamenca, huapango, música chicana, salsa, son de mariachi, banda sinaloense, disco, big band y hasta canciones de cuna que escribió a cada uno de sus hijos.



12. En el año 1964, nació Nicolas Cage (1964). Ha sido nominado y galardonado para numerosos premios cinematográficos importantes habiendo ganado entre estos un premio Óscar, un Globo de Oro y un premio SAG por su actuación en Leaving Las Vegas (1995).



13. En el año 1968, Estados Unidos lanza la Surveyor 7 hacia la Luna.



14. En el año 1985, nació Lewis Hamilton. Es un piloto británico. Se le atribuye el mérito de promover el seguimiento mundial de la Fórmula 1 al atraer a una audiencia más amplia fuera del deporte, en parte debido a su estilo de vida de alto perfil y otras empresas, incluido su activismo ambiental y social, así como sus experiencias en la música y la moda. Hamilton ha sido blanco de abusos racistas a lo largo de su carrera y ha sido franco en sus críticas a la política racial en la F1, además de pedir una mayor diversidad en el deporte.



15. En el año 1986, muere en Ciudad México (México) Juan Rulfo, escritor mexicano perteneciente a la generación del 52, autor de la novela "Pedro Páramo", considerada unánimemente una de las obras maestras de la literatura latinoamericana. También escribió la novela corta "El gallo de oro" y una colección de cuentos titulada "El llano en llamas".



16. En el año 1989, muere en Tokio, Japón el emperador japonés Hirohito, que gobernó su país desde 1926 hasta el 07- 01-1989, un reinando que incluyó tanto la derrota militar de Japón en la II Guerra Mundial como su posguerra llena de triunfos económicos.



17. En el año 1990, en Italia, La Torre inclinada de Pisa se cierra al público por primera vez en 800 años, en medio de la especulación de que su estructura está a punto de desplomarse. Desde su construcción en suelo blando como campanario de la catedral en el siglo XII, la Torre empezó a inclinarse. No será hasta 1999, tras varios proyectos fallidos para corregir su inclinación, cuando unos ingenieros inicien un proceso de extracción del suelo inferior que se mostrará realmente efectivo. Se estima que esta obra de ingenería proporcionará a la Torre al menos 300 años más de vida.



18. En el año 1992, la compañía AT&T presenta el videoteléfono. Es un teléfono con una pantalla de video capaz de realizar comunicaciones de video entre dos o más personas en tiempo real.



19. En el año 2004, inicia transmisiones ESPN Deportes. Es un canal multinacional estadounidense de deportes por cable propiedad de ESPN Inc., propiedad conjunta de The Walt Disney Company (80%) y Hearst Communications (20%).



20. En el año 2020 en Wuhan (China), se descubre la enfermedad del COVID-19.



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.