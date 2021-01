Lea las Efemérides del día 6 de enero

Juana de Arco Credito: web

Tal día como hoy 6 de enero, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 6 de enero es el sexto día del año en el calendario gregoriano. Quedan 359 días para finalizar el año y 360 en los años bisiestos.



1. Día de los Reyes Magos. Días Santos: Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. Se celebra los santos de los tres más el nombre de Reyes, incluyendo el nombre de "Reyes"



2. Día Nacional del Deporte.



3. En el año 1536, tres rastreadores de Francisco Pizarro exploran en este día el valle del Rímac, Perú. De aquí regresarán a su base narrando maravillas del lugar. Pizarro, encantado con el informe, decidirá fundar el 18 de este mismo mes la nueva capital a la que bautizará como "Ciudad de los Tres Reyes" (en honor a los tres Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar. Mas adelante, no estando claro el por qué, la ciudad pasará a llamarse Lima.



4. En el año 1412, nació Juana de Arco. Fue una joven campesina que es considerada una heroína de Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los Cien Años. Juana afirmó haber tenido visiones del Arcángel Miguel, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, quienes le dieron instrucciones para que ayudara a Carlos VII y liberara a Francia de la dominación inglesa.



5. En la actual República Dominicana, Cristóbal Colón funda La Isabela o Villa de la Isabela (1494).



6. El Congreso de Angostura ratifica el título de Libertador a Simón Bolívar (1820).



7. En el año 1852, muere Louis Braille. Fue un sacerdote católico y un pedagogo francés que diseñó un sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual. Su sistema es conocido internacionalmente como sistema Braille y es usado tanto en la escritura como en la lectura y la notación musical.



8. En el año 1883, nació Yibrán Jalil Yibrán. Fue un poeta, escritor, pintor, novelista, ensayista y pensador libanés, conocido como el poeta del exilio (f. 1931). Sus obras han sido traducidas a más de veinte idiomas. Entre las más conocidas están: Espíritus rebeldes (1903), La música (1905), Alas rotas (1912).



9. En el año 1944, nació Rolf M. Zinkernagel. Es un inmunopatólogo suizo, premio Nobel de Medicina en 1996. Las investigaciones de Zinkernagel y Doherty han sido fundamentales para conocer el proceso mediante el cual las células del sistema inmunitario reconocen los microorganismos invasores y son capaces de distinguirlos de las propias células del organismo. Los primeros trabajos de estos investigadores fueron publicados en 1974 en la revista Nature.



10. En el año 1964, nació Rafael Vidal. Fue un nadador y comentarista deportivo venezolano. Ganó la medalla de bronce en la competencia de 200 metros mariposa de natación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. (f. 2005).



11. En el año 1912, nació Celso Emilio Ferreiro. Fue un escritor, poeta y político gallego. En 1966 emigró a Venezuela, dónde colaboró con la Hermandad Gallega, fundó el Patronato da Cultura Gallega. Gracias a su iniciativa se graba y se edita en Caracas en 1970 el primer disco LP en gallego, Galicia canta, donde además de ser el autor de varias de las letras y de la presentación del disco con su seudónimo de Arístides Silveira, él mismo interactúa con Xulio Formoso tocando el pandeiro (f. 1979).



12. En el año 1945, muere Edith Frank-Holländer, ciudadana neerlandesa (n. 1899), madre de Ana Frank y Margot Frank, esposa de Otto Frank. Fue una judía alemana refugiada en los Países Bajos que fue perseguida por los nazis junto con toda la familia Frank y sus compañeros de la "Casa de atrás". Capturada en 1944, permaneció en Auschwitz después de que sus hijas y Auguste Van Pels fueran deportados a Bergen-Belsen. Algunas personas afirman que buscaba siempre a sus hijas y que guardaba su comida para ellas. Murió en Auschwitz el 6 de enero de 1945 de inanición.



13. En el año 1947, muere Adolfo d'Empaire Andrade. Fue un médico venezolano. En el año de 1897 realizó su primera intervención quirúrgica. Se gradúa ese mismo año versando su tesis sobre Septicemia Puerperal. Fundador de la Cruz Roja Venezolana sección Zulia y varias veces su presidente.



14. Se inaugura el Puente de Angostura sobre el río Orinoco (1967) en Venezuela. Al momento de su finalización era el noveno puente colgante del mundo y el primero de Latinoamérica.



15. El lanzador Urbano Lugo padre, jugando para los Leones del Caracas, se convierte en el primer venezolano en lanzar un no hit no run en el béisbol venezolano, al vencer a los Tiburones de La Guaira, 6 carreras a 0 (1973).



16. Último capítulo del El Chavo del 8 (1980).



17. En el año 1984, muere Brígido Iriarte. Fue un destacado multiatleta venezolano, ganador de la medalla de oro en salto con garrocha en los Juegos Bolivarianos de Caracas en 1951. Mientras cumplía el servicio militar se desempeñó como entrenador en el estado Táchira y fue asesor en mantenimiento de instalaciones de atletismo del Instituto Nacional de Deportes.



18. En el año 2012, muere Anilda Leão. Fue una poetisa, escritora, activista feminista, actriz y cantante brasileña (n. 1923). A los trece años de edad publicó su primer poema, cuyo tema era la niñez abandonada. Estudió contabilidad en la Escuela Técnica de Comercio de Alagoas. Su sueño era ser médica, pero su padre no se lo permitió. En 1950, en un evento organizado por la Federación Alagoana para el Progreso Femenino, se presentó por primera vez como cantante. Desde entonces militó por los derechos de las mujeres, y participó en el Congreso Mundial de la Mujer celebrada en 1963 en Moscú (Unión Soviética), como representante de la Federación Alagoana para el Progreso Femenino.



19. En el año 2014, muere Mónica Spear. Fue una actriz, modelo, filántropa y reina de belleza venezolana, ganadora del concurso Miss Venezuela 2004, conocida por sus papeles protagónicos en producciones como Mi prima Ciela, Calle luna, Calle sol y La mujer perfecta, y por su personaje de Bianca Santillana de Piamonte en la telenovela estadounidense, Pasión prohibida. Fue asesinada junto a su esposo por delincuentes en Venezuela. Su muerte conmocionó al país.



20. En el año 2019, muere José Visconti. Fue un periodista, locutor, escritor y profesor universitario venezolano. Saltó a la fama debido a su trabajo en televisión como presentador deportivo en RCTV y Meridiano Televisión. Durante años se desempeñó como docente en la Universidad Católica Santa Rosa, donde recibió el título de Profesor Ilustre.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.