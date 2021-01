Jorge Rodríguez: AN centrará esfuerzos para reforzar relación directa con el pueblo

Palacio Federal Legislativo, Caracas 6 de enero de 2021.- "Esta es una instalación para la recuperación", así el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, destacó que la premisa de "escuchar lo que el pueblo dice" caracterizará la gestión del Parlamento Nacional, que estará vigente en el período 2021-2026.

"El primer paso debemos darlo desde la escucha, no venimos a hablar y a seguir con la politiquería. Tenemos que erigirnos en una política real, verdadera y esta empieza con la capacidad de escuchar al otro y respetar lo que el otro dice", subrayó.

Al destacar "reconciliación sí, pero sin amnesia", Rodríguez enfatizó que la tarea fundamental de la nueva AN será "corregir, sanar lo dañado" y "encontrarnos en voces disonantes, diferentes" en aras de evitar que se convierta en un núcleo de desestabilización.

"No podemos volver a sucumbir a la barbarie, no podemos volver a pedir invasiones contra Venezuela, no podemos volver a sucumbir a solicitar sanciones que afectan sobre todo a los más humildes", puntualizó, al tiempo que agregó que "ni con las peores sanciones lograrán doblegar el espíritu libertario, independentista y soberano" del pueblo venezolano.

Desde el Palacio Federal Legislativo, ubicado en Caracas, aseveró que "no podemos fracasar en nuestra tarea" de atender las demandas de la población, de lo contrario "nos quedamos en la politiquería".

"Si nos quedamos en las paredes de este edificio, habremos fracasado. Si sucumbimos a la burocracia de las comisiones, de las reuniones, nos quedamos en la politiquería, si no salimos a cada calle de donde salieron los votos que nos pusieron aquí, si no hablamos con cada mujer del pueblo, si no estamos con sus dificultades, vicisitudes y sufrimientos habremos fracasado en nuestra tarea y no podemos fracasar", afirmó ante los 277 diputados y diputadas juramentados para el período 2021-2026.

Al respecto, reiteró que "nos corresponde ubicarnos en la posición de sanadores de tanto daño hecho para volvernos a levantar", razón por la cual abogó por el inicio de un proceso de diálogo amplio que derive en la resolución de los nudos críticos de la nación.

"Venimos a escuchar, venimos a consultar. Nosotros no somos representantes de nadie, somos voceros de todos", apuntó.