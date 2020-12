Lea las Efemérides del día 30 de diciembre

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Credito: AVN

Tal día como hoy 30 de diciembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 30 de diciembre es el 364.º (tricentésimo sexagésimo cuarto) día del año en el calendario gregoriano y el 365.º (tricentésimo sexagésimo quinto) en los años bisiestos. Queda 1 día para finalizar el año.



1. Día Internacional del Cine Indio.



2. Día de San Rainiero y San Raúl.



3. Día de San Rogelio de Cannas. Murió en 1129. Fue un obispo italiano. La Iglesia católica lo honra como a un santo. Rogelio fue elegido obispo de la ciudad de Cannas, donde una pequeña diócesis ya se había levantando en el siglo X. En 1083 se produjo la destrucción por Tobera Guiscardo, el rey de los Normandos. Rogelio contribuyó a la reconstrucción moral y material de la antigua ciudad de Apulia, el apoyo a sus conciudadanos de los consuelos de la fe y la ayuda material. El santo obispo fue consultado a menudo por los Papas Gelasio II y Pascual II de resolver algunas cuestiones de la ley y acabar con la rivalidad entre la Iglesia y la comunidad.



4. Nace en Bombay (India Británica) Joseph Rudyard Kipling (1865). Fue un escritor y poeta británico. Autor de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesía. Algunas de sus obras más populares son la colección de relatos The Jungle Book (El libro de las tierras vírgenes, 1894), La novela de espionaje Kim (1901) el relato corto " The Man Who Would Be King". ("El hombre que pudo ser rey" 1888). Kipling rechazó el premio nacional de poesía Poeta Laureat en 1895, la Orden de Mérito del Reino Unido y el título de Sir de Caballero de la Orden del Imperio Británico en tres ocasiones. Sin embargo, aceptó el Premio Nobel de Literatura de 1907, que lo convirtió en el primer escritor británico en recibir este galardón, y el ganador del premio Nobel de Literatura más joven hasta la fecha.



5. Muere tres días después de resultar mortalmente herido en un atentado en Madrid, España, Juan Prim y Prats (1870). Fue conde de Reus, marqués de los Castillejos y vizconde del Bruch, militar y político liberal español del siglo XIX que llegó a ser presidente del Consejo de Ministros. Los autores del crimen nunca serán descubiertos. Formó parte del gobierno provisional como ministro de la Guerra y Presidente de junio de 1869 al dia del atentado.



6. Nace en Buenos Aires, el investigador y médico cancerólogo Ángel H. Roffo (1881), quien ocupó la dirección del Instituto de Medicina Experimental, actual Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, para estudios y tratamiento del cáncer. Cursó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, graduándose en 1909 con la tesis: El cáncer, contribución a su estudio, que recibiría el Premio Facultad. Al poco tiempo se convirtió en jefe de trabajos prácticos de la cátedra de Urología, en la misma universidad en donde había estudiado.



7. En Manila, Filipinas se procede a la ejecución por las autoridades españolas, de José Protasio Rizal (1896), médico oftalmólogo y escritor filipino acusado de agitación política. Su muerte desatará movimientos de protesta contra los españoles, hasta convertirse en la Guerra de Liberación de Filipinas. Es considerado el héroe nacional de Filipinas y fundador en 1892 de la Liga Filipina.



8. Muere Grigori Rasputín (1916). Fue un monje, aventurero, cortesano y místico ruso de origen campesino. Con gran influencia en los últimos días de la dinastía Románov. Se cree que Rasputín era un apodo que significaba disoluto. Cuando se hizo famoso sus enemigos lo llamaban el Monje Loco, una descripción que lejos de significar un insulto, le hacía bastante justicia.



9. Vladimir Lenin, el revolucionario ruso que creó el leninismo, una extensión de la teoría marxista proclama el establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Congreso de los Soviets aprueba la creación de la Unión Soviética (1922).



10. Nace Haydée Santamaría (1923) era conocida por su apodo "Yeye". Fue una guerrillera, feminista y política cubana, heroína de la República de Cuba. El 26 de julio de 1953, participó en el asalto al Cuartel Moncada, acción por la que fue encarcelada junto a Melba Hernández. Tras su liberación, fundó el Movimiento 26 de Julio, del que integró su dirección nacional. Trabajó en el Ministerio de Educación. Luego, fundó y dirigió la Casa de las Américas de 1959 hasta su muerte, en 1980. Desde allí, influyó decisivamente en la política cultural del país.



11. Se oficializa el cambio de nombre del Pico La Columna por Pico Bolívar en honor al Libertador Simón Bolívar, en una ceremonia al pie del monumento de La Columna y con agua del río Chama (1934).



12. Muere Romain Rolland (1944). Fue un escritor francés. Su primer libro fue publicado en 1902, cuando tenía treinta y seis años. Trece años más tarde, ganó el Premio Nobel de Literatura de 1915 "como tributo al elevado idealismo de su producción literaria y a la simpatía y el amor por la verdad con el cual ha descrito diversos tipos de seres humanos. Su existencia estuvo marcada por la pasión por la música y el heroísmo, y durante toda su vida buscó medios de comunicación entre los hombres. Fue un admirador de León Tolstói gran figura de la literatura rusa y universal.



13. Nace José Visconti (1948). Fue un periodista, locutor, presentador de televisión, escritor y profesor universitario venezolano. Saltó a la fama en su país debido a su trabajo en televisión como presentador deportivo en RCTV y Meridiano Televisión. Durante años se desempeñó como docente en la Universidad Católica Santa Rosa, donde recibió el título de "Profesor Ilustre". En el 2014 publicó el libro "Francisco El Papa de los pobres, sobre la vida y obra del padre Jorge Bergoglio, y su camino hasta convertirse en el papa Francisco. Entre muchas de sus distinciones: Premio Nacional de Periodismo Deportivo (dos veces). Premio de la Fundación Casa del Artista. Galardón por su trayectoria dentro de El observador (RCTV). Embajador del Diálogo y la Paz, por la Universidad Católica Santa Rosa. Condecoración con la orden Santa Rosa de Lima, por la Universidad Católica Santa Rosa. Dejando uno de los legados más destacados, que lo convirtieron en un icono del periodismo deportivo.



14. En Buenos Aires Argentina, el Gobierno constitucional de Juan Domingo Perón legaliza la prostitución que estaba "prohibida " desde la Década Infame y crea el Sindicato de Meretrices (1954).



15. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, detiene los bombardeos en Vietnam del Norte y anuncia conversaciones de paz (1972).



16. Muere D.E. Stevenson (1973). Fue una novelista y escritora británica, prolífica autora de novelas humorísticas y románticas que firmaba como D. E. Stevenson. Comenzó a escribir a los ocho años, en secreto, porque tanto sus padres como la institutriz reprobaban su afición a la literatura. Quiso matricularse en la universidad, pero su padre se lo impidió, pues no quería que ninguna mujer de la familia poseyera un título académico. Entre sus muchas publicaciones, se destacarán: Peter West, 1923, Listening Valley, 1944, Five Windows, 1953, Anna and her Daughters, 1958, The Blue Sapphire, 1963, The House of the Deer. 1970, entre otros.



17. La Santa Sede y el Estado de Israel firman el acuerdo histórico de reconocimiento mutuo. Establecen relaciones diplomáticas (1993).



18. La reina Isabel II nombra Caballero del Imperio Británico al músico Elton John (1997).



19. En Venezuela, se aprueba y pone en vigencia la nueva constitución, naciendo así, la quinta república (1999).



20. En España, ETA hace estallar un potente coche bomba en el aparcamiento de la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid - Barajas, interrumpiendo de hecho el alto al fuego iniciado el 24 de marzo. La explosión mata a dos personas (2006).







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.