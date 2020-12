(VIDEO) Gobierno venezolano anuncia que se vacunarán 10 millones de personas los primeros 3 meses del 2.021

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció que gracias a la firma para el suministro del primer lote de 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V con la Federación de Rusia, Venezuela comenzará a vacunar a personal médico, sanitario y de alto riesgo en el primer trimestre del año nuevo, incluidos los integrantes de todas las colonias extranjeras del país.“Hoy firmamos el contrato para las primeras 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V (…) y en Venezuela se distribuirá en forma gratuita a toda la población que vive en el país, sean colombianos, portugueses, italianos, venezolanos”, anunció el Jefe de Estado desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna, Caracas.“No seremos como el bárbaro sanguinario Iván Duque, que anunció con bombos y platillos que niega la vacuna a los migrantes venezolanos en Colombia, y salió el bobolongo a aplaudirlo. ¡Criminales, xenófobos, nazis!”, expresó con indignación, durante el Taller que encabezó con Gobernadores y Alcaldes revolucionarios, además de Diputados electos para la nueva Asamblea Nacional (AN) que se instalará el 5 de enero.“Aquí estamos los venezolanos, bolivarianos, chavistas, socialistas, cristianos de Cristo y humanistas”, ratificó, especificando que hasta la fecha los ensayos de fase 3 del antídoto desarrollado en Rusia van muy bien y no se han observado ningún tipo de reacciones adversas.Destacó, no obstante, que ante la presencia de los antídotos para acabar con la pandemia, no hay que caer en las falsas expectativas que de forma irresponsable se han registrado en el mundo. “Que comenzó la vacunación y se acabó el coronavirus. Pero entonces comenzaron a incrementarse los contagios en el mundo”.“La vacuna sin lugar a dudas será respuesta importante que ayudará a equilibrar, pero la batalla principal es cuidarse, todo lo que hemos aprendido en la cultura de la bioseguridad llegó para quedarse”, advirtió.“No es mamadera de gallo, el coronavirus se pega y con la nueva cepas más rápido y el coronavirus mata. Duele decirlo ¿verdad?, Debemos tenerlo claro”.El Mandatario Nacional adelantó que cuando se complete el estudio de los ensayos de la fase tres, se anunciarán sus resultados y en base a eso la Comisión Presidencial propuso contar con las primeras 10 millones de dosis de la vacuna, que deben llegar en el primer trimestre del nuevo año.Mientras tanto, la batalla contra la pandemia del coronavirus se mantiene en Venezuela.Venezuela superó la pasada semana el millar de muertos por la covid-19, por lo que se ha dirigido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que libere los fondos bloqueados por las sanciones y así comenzar la vacunación masiva de su población.