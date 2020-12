EEUU: Beneficios de desempleo por pandemia expiró para 12 millones de personas

Ciudadanos en pánico ante posible cierre de gobierno



27 de diciembre de 2020. para el 26 de diciembre dos programas de beneficios de gobierno de los Estados Unidos expiraron. El beneficio de compensación de emergencia por desempleo debido a la pandemia de COVID 19 Conocido por sus siglas (PEUC) y La asistencia por desempleo por la pandemia (PUA) . Esto le corta los beneficios a aproximadamente 12 millones de estadounidenses, informó el Noticiero NBC News.

Millones mas pueden estar sin hogar para principios de enero, ya que la ayuda para el pago de las mensualidades de casa también expira.

(La Sra Nicole Akers dijo, estamos entrando en pánico. Mi beneficio por desempleo no es gran cosa pero ayuda un poco. Si la ayuda no nos llega antes de enero yo no podré pagar la mensulidad de mi apartamento.)

Hay un desacuerdo entre el presidente Donald Trump y el Congreso, el presidente quiere una ayuda de 2000 dolares por persona, y el congreso solo 600 dolares.( entre muchos mas desacuerdos). El presidente electo John Biden emitió un comunicado diciendo que el proyecto es crítico y exigió que el presidente Donald Trump firme proyecto ya.

Si el presidente no firma el proyecto de ley, el congreso regresa a la cámara el lunes, y los democrátas trataran de aprobar el pago de los 2000 mil dólares, y de aprobar una extensión,. Si el presidente Donald Trump no firma ninguno de los dos proyectos , hay un cierre de gobierno.

Si para el principio de enero el segundo de beneficio de compesación no lo reciben muchas personas, no podrán realizar el pago de la mensualidad de el apartamento, por ende seran evacuados.