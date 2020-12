Autoridades supervisan cumplimiento de normas de bioseguridad en terminales terrestres

Terminales terrestres del país

26 de diciembre de 2020.-Los organismos de seguridad ciudadana se encuentran desplegados en 71 terminales terrestres del país, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en las rutas interurbanas, así lo informó este miércoles el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D Endes Palencia, informó prensa Mpprijp.

Desde el terminal de La Bandera, parroquia El Valle, municipio Libertador, en Caracas, el General de División destacó "nos encontramos desde el Cuadrante P-04 supervisando el dispositivo Navidades Seguras 2020, y todo el despliegue del Plan de Atención Epidemiológica para la Prevención, Atención y Control de la Covid -19, con más 280 funcionarios y funcionarias tanto en el área interna, como externa del terminal", dijo.

Aseveró que se está verificando el uso de tapaboca y el distanciamiento físico e igualmente, en lo que respecta al transporte de uso colectivo, que no exceda de la capacidad establecida. Explicó el viceministro Palencia que aquellas unidades con aire acondicionado no deben exceder del 50 % de su capacidad, mientras que las que no poseen aire acondicionado no deben exceder del 70%.

Indicó que "dentro de este dispositivo tenemos toda la seguridad en la Troncal número 1, que inicia desde la Capital hasta el estado Táchira; la troncal número 9, que comienza de este punto en la zona de El Valle hasta el estado Sucre, pasando por Miranda y Anzoátegui. Allí tenemos más 3 mil puntos de control y atención para asistir a los ciudadanos que se desplazan a lo largo de la ruta y de las troncales del país".

El viceministro de seguridad ciudadana recordó que hoy se cumplen 283 días de la semana 40 de la cuarentena radical y del decreto del Estado de Alarma, "en el marco de este Plan Navidades Seguras y Prevención de la Covid 19, exhortamos al pueblo seguir con todas las normas de bioseguridad: distanciamiento físico, uso de alcohol y de la mascarilla".

Enfatizó que el Gobierno Revolucionario está desarrollando una serie de acciones para que el pueblo se traslade por todas las rutas y vías a las diferentes entidades del país a disfrutar con su familia en las navidades. "Con la debida protección para la atención de los turistas, los pasajeros que se dirigen a diversas partes del territorio nacional en esta época decembrina, tiempo de amor, paz y de reencuentro familiar", agregó.