Venezuela exige a Cabo Verde cumplimiento de medida humanitaria a favor de Alex Saab

Jorge Arreaza, canciller de Venezuela Credito: Web

24 de diciembre de 2020.- Este jueves, Venezuela exigió al gobierno de Cabo Verde que cumpla una medida humanitaria a favor del agente diplomático Alex Saab, dictaminada el pasado 2 de diciembre por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) que contempla el arresto domiciliario permanente.



En tal sentido, emitió un comunicado en el cual se refiere que Saab se encuentra detenido arbitrariamente en dicha nación desde el 12 de junio, cuando el avión donde viajaba tuvo que hacer una escala técnica para continuar su recorrido en la búsqueda de alimentos y medicinas necesarios para el pueblo venezolano.



"Venezuela espera que en estas fechas de reflexión y unión familiar, las autoridades del Estado de Cabo Verde acaten el fallo del Tribunal de la CEDEAO y dicten una medida humanitaria para garantizar los derechos humanos del Enviado Especial, Alex Saab", escribió por Twitter el canciller Jorge Arreaza.



A continuación, el texto íntegro del comunicado:



La República Bolivariana de Venezuela hace un llamado a las instituciones del Estado de la hermana República de Cabo Verde para que, considerando las fechas festivas decembrinas, en las que la humanidad se reúne en familia para celebrar la vida y pedir por un futuro de paz y de justicia, le sea otorgada al ciudadano venezolano Alex Nain Saab Morán, injustamente detenido en ese país desde el pasado 12 de junio, una medida humanitaria que le permita compartir con sus seres queridos en libertad, condición que nunca debió serle arrebatada.



El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela recuerda a la opinión pública que el Sr. Saab, Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2018, cuyas funciones consisten en facilitar la obtención de suministros de medicinas, alimentos y otros bienes, ante el criminal bloqueo que la administración Trump le ha impuesto a toda la sociedad venezolana, fue detenido en Cabo Verde a solicitud de Washington, aprovechando una escala técnica de la aeronave que lo transportaba, desconociendo así la inviolabilidad de la inmunidad diplomática correspondiente a su investidura de agente diplomático.



Desde el momento de su detención arbitraria se han vencido todos los lapsos procesales establecidos por el sistema de justicia caboverdiano para alcanzar una conclusión del proceso judicial, razón por la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), dictaminó el pasado 2 de diciembre de 2020 un fallo para que le sea otorgada una medida de carácter humanitario a Alex Saab, expresada como una medida de arresto domiciliario permanente. No obstante, a pesar de que Cabo Verde forma parte de esa instancia de integración africana y ha aceptado ser miembro de pleno derecho del Tribunal, sus instituciones y autoridades no han hecho efectiva la medida adoptada por el Tribunal de la CEDEAO. Más aún, la aprobación de la sentencia de este órgano de integración fue aprobada por unanimidad, incluyendo el voto favorable de la Honorable Jueza coboverdiana Januária Tavares Silva Moreira Costa.



No cabe duda de que la detención del Enviado Especial Alex Saab forma parte de la obsesiva campaña de asedio, orquestada por el agónico gobierno saliente de Estados Unidos contra Venezuela, con el fin de infligir más sufrimiento al pueblo venezolano y de desestabilizar sus instituciones y orden interno.



Apelando a la justicia, la humanidad y a las históricas y fraternales relaciones entre los dos países, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela espera que el Estado de Cabo Verde acate y le dé debido cumplimiento a la decisión del Tribunal de la CEDEAO del 02 de diciembre de 2020 y dicte una medida humanitaria que garantice la protección de los derechos humanos del Enviado Especial, cuya salud se ha visto deteriorada y comprometida durante el desarrollo de este injusto proceso. No existe ningún elemento legal que impida que el Sr. Alex Saab pueda disfrutar de la llegada del nuevo año junto a su esposa e hijos, víctimas de esta perversa trama orquestada desde Washington.



Caracas, 24 de diciembre de 2020

