Falleció Sandy Carriello, integrante del icónico dúo “Sandy y Papo”

El cantante y compositor dominicano Sandy Carriello, integrante del famoso grupo «Sandy y Papo», falleció este miércoles a los 48 años de edad tras sufrir un infarto fulminante en Nueva York, Estados Unidos. Esto según reportaron medios de República Dominicana, con información otorgada por familiares y amigos del cantante.

En Santo Domingo formó su primera banda de rap con la que hacia pequeñas presentaciones en clubes y programas de televisión, concursando con grupos similares para la elección de quienes bailaran y rimaran mejor. Fue en uno de esas competiciones donde conoció a Papo con quien estableció una entrañable amistad.

Posteriormente, Sandy, Mariano, Careta, Mofeta, Chinito y Berman formaron la agrupación Boogie Down Rap y comienzan a presentarse en la televisión impulsando su carrera.

En 1991, radica en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde se reencuentra con Papo, con quien participó al año siguiente en una audición convocada para reemplazar a algunos integrantes de los grupos «Proyecto Uno» y «Clan De La Furia».

Tres años después los artistas finalizaron su primera producción discográfica como «Sandy y Papo», una agrupación de música urbana reconocida por las canciones "La hora de bailar", "Bueno pa’ gozar" y "Mueve mueve".

Sandy estrenó en el 2000 el álbum ‘Homenaje a Papo’, dedicado a su fallecido compañero Papo MC, quien perdió la vida en un accidente vehicular en Santo Domingo.

Los dominicanos formaron parte de la fiebre por el merenhouse, house-merengue o merengue-hip hop, ritmo surgido en Nueva York que fusionaba el merengue con elementos del hip hop, house y otros géneros bailables. De este movimiento surgieron otras agrupaciones como Proyecto Uno, Calle Ciega, Fulanito, Ilegales y Zona 7, entre otros.



Sandy & Papo MC hicieron una versión en merenhouse del house "I Like To Move It" ("Mueve Mueve").

El 14 de febrero de 1999 se presentaron en el XL Festival de Viña del Mar, evento en el que fueron galardonados con Antorchas y Gaviotas de Oro y Plata.

En 2005, el merenguero regresó a la palestra musical con el disco «El Duro Soy Yo», con los sencillos: «El Hijo De Doña Beba» y «Pa’ Qué Me Tiras»; este último en alusión a Magic Juan, artista con el cual mantiene una riña musical.

Tras cinco años de ausencia, Sandy anunció en 2010 el lanzamiento de «Insuperable», su última producción discográfica.

De momento, se desconoce, si el cuerpo del artista será llevado a su país natal.