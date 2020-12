Lea las Efemérides del día 28 de diciembre

Tal día como hoy 28 de diciembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 28 de diciembre es el 362.°(tricentésimo sexagésimo segundo) día del año en el calendario gregoriano y el 363.° en los años bisiestos. Quedan 3 días para finalizar el año.



1. Día de los Santos Inocentes. Es la conmemoración de un episodio hagiográfico del cristianismo: la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén (Judea), ordenada por el rey Herodes I el Grande con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.



2. Día del Baile de las Zaragozas (Venezuela). Este aciago episodio es rememorado por los zaragozas: hombres vestidos con trajes y máscaras multicolores que salen a danzar todos los 28 de diciembre en Sanare, ciudad de Los Andes venezolanos situada a 65 kilómetros de Barquisimeto, Estado Lara.



3. Tras financiar Eduardo III de Inglaterra la restauración de la Abadía del Oeste ( West Minster), tiene lugar la solemne reinauguración del coro del Monasterio de Westminster en este día. El Monasterio será usado en el futuro como panteón real y lugar de coronación (1066).



4. Nace Vicente Espinel ( 1550). Fue un sacerdote, escritor y músico español del siglo de Oro, autor de una novela picaresca, la Vida del escudero Marcos de Obregón. A partir de sus Diversas rimas de 1591, transformó la estructura de la décima, estrofa conocida también como espinela en su homenaje. En la música se hizo famoso por dar a la guitarra su quinta cuerda, añadiendo una cuerda más grave a las cuatro ya existentes en aquel momento. En su memoria el primer Instituto de Bachillerato de la provincia de Málaga, situado en la calle Gaona de dicha ciudad, lleva su nombre desde 1956.



5. En Mount Vernon, Ohio, Estados Unidos, el dentista William F. Semple patenta el chicle (1869). Él buscaba que la goma con sabor ayudara a que la persona mantuviera sus dientes limpios. Paradójicamente, la creación del dentista americano se convirtió en la golosina menos recomendada por la mayoría de sus compañeros del mundo, que consideraban nocivo el hábito de masticar chicle.



6. Los hermanos Auguste y Louis Lumière realizan la primera proyección de cine en el Grand Café de París, Francia de sus propias películas, logrando dar una solución al problema de la grabación y reproducción de imágenes en movimiento. La proyección fue con público y pago de entrada (1895).



7. Wilhem Conrad Roentgen, físico alemán presenta ante la Academia Físico Médica de Wurtzburgo, Alemania su trabajo preliminar sobre la naturaleza de los Rayos X, que resultará determinante para el comienzo de las exploraciones radiológicas, posibilitando el diagnóstico de muchas patologías (1895). Por este importante descubrimiento será galardonado en 1901 con el primer premio Nobel de Física.



8. Un terrible terremoto asueta Sicilia y Calabria haciendo desaparecer ciudades enteras: Messina y Reggio se convierten en ruinas. Mueren más de 130.000 personas y cientos de miles se quedan sin hogar (1908).



9. Nace Inocente Carreño (1919). Fue un notable músico venezolano del siglo XX y estuvo activo hasta su muerte en 2016. Considerado el compositor más prolijo de Venezuela, además destacó como educador. Fue pionero en la inclusión de elementos venezolanos en la música académica. Y formó parte de la ola llamada "escuela nacionalista", representada en Antonio Estévez, Antonio Lauro, entre otros.



10. Nace Stan Lee (1922). Fue un escritor y editor de cómics estadounidense, además de productor y ocasional actor de cine. Es principalmente conocido por haber creado personajes icónicos del mundo del cómic tales como Spider-Man, X-Men, Los 4 Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, Doctor Strange, Black Panther, Hombre Hormiga y Bruja Escarlata, entre otros muchos superhéroes.



11. En el hotel Angleterre de Leningrado, Rusia, se suicida ahorcandose a los 30 años, Sergei Esenin (1926). Fue un poeta ruso, representante de la poesía campesina. Fue marido de la bailarina Isadora Duncan, con la que viajó por Europa y Estados Unidos. En la última etapa de su obra dejó el pesimismo y el hastío. Deja un poema de despedida a su amigo Volf Ehrlich. Fue un destacado poeta y uno de los fundadores de la corriente de imaginismo ruso. Estudió en la Universidad de Moscú. A finales de 1925, y tras constates depresiones producidas por su relación de amor- odio con el proceso revolucionario, se suicidó no sin antes escribir su último poema utilizando su sangre como tinta. Su suicidio inspiró el conocido A Serguéi Esenin, de Vladimir Mayakovsky.



12. En el Teatro Barcelona, de la ciudad homónima, se estrena la obra “La Lola se va a los puertos”, de Manuel y Antonio Machado (1929). Una obra teatral con dos versiones cinematográficas. La obra de los hermanos Machado, fue llevada al cine en dos ocasiones, 1947 y 1993. Sus escenarios artificiales y naturales, y escenografía, nos conducen al intento de entender un país, sus vaivenes y el corazón de una mujer, por el que rivalizan un padre y un hijo, y que es interpretada por dos artistas bien distintas, Juanita Reina y Rocío Jurado.



13. Nace Renato Capriles (1931). Fue un músico venezolano. Fundador y Director de la Orquesta Los Melódicos.



14. Muere en la ciudad de París, Francia, el compositor impresionista francés Mauricio Ravel (1937), autor del famoso "Bolero" que lleva su nombre. Aunque su catálogo de obras no es demasiado extenso, cabe destacar la ópera "La hora española", datada en 1911.



15. Nace Don Francisco (1940). Es un presentador de televisión y filántropo chileno. Su fama fue adquirida gracias a su programa Sábado gigante, producido entre 1962 y 2015, y que llegó a emitirse en 43 países. Artífice de cruzadas solidarias, su principal obra es ser el creador en Chile de la Teletón, una campaña de beneficencia destinada a niños con discapacidad motriz.



16. Nace Richard Clayderman (1953). Es un pianista francés especializado en música ligera y uno de los más exitosos a nivel mundial.



17. Nace Raphael Jiménez (1967). Es un director de orquesta y violinista venezolano. Realizó estudios en el Instituto Universitario de Estudios Musicales de Venezuela obteniendo el título de Licenciado en la especialidad de Dirección Orquestal. Posteriormente, en la Michigan State University, recibió los títulos de Master of Music y Doctor of Musical Arts. Tuvo a su cargo la dirección musical en producciones de las óperas: La Traviata, Bastián y Bastiana, Las bodas de Fígaro, El Barbero de Sevilla y La Cambiale de Matrimonio. Jiménez ha dirigido un amplio repertorio balletístico, incluyendo las piezas coreográficas más representativas de este género como son: El lago de los cisnes, La Cenicienta, Coppélia, El Cascanueces, Giselle, Romeo y Julieta, Don Quijote y Carmen, entre otras.



18. Nace Linus Torvalds (1969). Es un ingeniero de software finlandés estadounidense, creador de Linux.



19. Muere Vicente Gerbasi (1992). Fue un escritor, poeta y político y diplomático venezolano, considerado el poeta contemporáneo venezolano más representativo y uno de los más brillantes exponentes de la lírica vanguardista





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.