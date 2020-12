Lea las Efemérides del día 26 de diciembre

Tal día como hoy 26 de diciembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 26 de Diciembre es el 360.º (tricentésimo sexagésimo) día del año en el calendario gregoriano y el 361.º (tricentésimo sexagésimo primero) en los años bisiestos. Quedan 5 días para finalizar el año.





1. Festividad de San Esteban. Fue el primer mártir del cristianismo. Se celebra el día posterior a Navidad (26 de diciembre) en Iglesia latina.



2. Cristóbal Colón inicia en Haití la construcción del Fuerte Villa Navidad. Fue la primera construcción y población española establecida en el Nuevo Mundo o América (1492).



3. Fue puesta en escena La Dafne, la primera ópera de la Historia, en el Palacio Tornabuoni de la ciudad de Florencia, Italia. (1598). Fue compuesta por el compositor italiano Jacopo Peri (1561-1633). Tiene el interés de revivir la mitología griega, basándose en la historia del dios Apolo enamorándose de la ninfa Dafne.



4. Ocurre la Guerra de la Independencia de Estados Unidos: batalla de Trenton, Nueva Jersey, en la que son derrotadas las tropas británicas (1776).



5. El Congreso nombra a Simón Bolívar como Presidente Vitalicio de Perú (1825). Luego, el Libertador dicta la Constitución llamada Bolivariana o Vitalicia (1826), en que él era presidente de por vida, con la idea de lograr la unidad en la Independencia. Asumió el gobierno del Perú y adoptó inmediatamente medidas para reorganizar el ejército. Nombra a Sucre general en jefe del ejército colombiano-peruano.



6. En el Teatro de la Scala, en Milán se estrena la ópera Norma, de Vicenzo Bellini (1831). Es una tragedia lírica en dos actos con música de Billini y libreto en italiano de Felice Romaní. Se considera un ejemplo de la mayor altura de la tradición belcantista.



7. Primera aplicación de la electricidad en Europa para el alumbrado de los faros costeros en el cabo de Heve, cerca de Havre, Francia (1863).



8. Nace José Gaos (1900). Fue un filósofo español, exilado después de la Guerra Civil Española, obtiene la nacionalidad mexicana. De notables grupos de filósofos exilados que llegaron a México, y en el que figuraban Joaquín Xirau, Eduardo Nicol, Juan David García Bacca, entre otros. Gaos fue el que marcó una huella más profunda en el pensamiento mexicano. Gaos realizó en México prácticamente la totalidad de su obra personal. Destacó, en primer lugar, dos antologías, la antología filosófica, y la filosofía griega de 1940-1968.



9. Nace Alejo Carpentier (1904). Fue un escritor cubano que influyó notablemente en la literatura latinoamericana durante su periodo de auge. La crítica lo consideró uno de los escritores fundamentales del siglo XX en lengua española y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana en particular a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad, elementos que contribuyeron a su formación. Al principio de los años veinte empezó a implicarse en la política, fue embajador en diferentes países. También fue designado ministro consejero de la Embajada de Cuba en París. Publicó allí “Literatura y conciencia política en América Latina” que incluye los ensayos de Tientos y diferencias con excepción de La ciudad de las columnas. También ejerció las profesiones de periodista durante gran parte de su vida; y musicólogo, con investigaciones musicales organizaciones de conciertos, entre otras actividades, sin embargo, alcanzó la fama debido a su actividad literaria. Distinciones. Premio Miguel de Cervantes en 1977.



10. Nace Imperio Argentina (1910). Fue una actriz, cantante y bailarina argentina-española. Amante de la música, del baile y del teatro, asistió a algunas clases de interpretación de José Tallaví en el Conservatorio de Málaga y en Buenos Aires recibió clases de música. Entre otras actuó en películas como La hermana San Sulpicio, Los Claveles de la Virgen. Su fama de actriz panhispánica le viene cuando la compañía Paramount, desde sus estudios parisinos, la llaman para que protagonice dos películas junto a Carlos Gardel: La casa es seria y Melodía de arrabal, ambas en 1932. Es, pues, una de las cuatro actrices que cantaron a dúo con Carlos Gardel.



11. Nace Edward C. Prescott (1940). Es un economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 2004, junto con el noruego Finn E. Kydiand, "por sus contribuciones a la Macroeconomía dinámica: la consistencia en el tiempo de la política económica y las fuerzas impulsoras detrás del ciclo económico", investigación que comenzaron cuando trabajaban en la Escuela de Graduados de Administración Industrial de Carnegie Mellon University.



12. El cirujano francés Jean Hamburguer lideró el primer trasplante de riñón de un donante vivo (1953). El paciente fue Marius Renard, un carpintero de 16 años, que falleció tres semanas después de la intervención.



13. Es asesinada en su casa de Rehengeri, Ruanda la zoóloga y defensora de los gorilas Dian Fossey (1985), el crimen jamás fue esclarecido.



14. La Unión Soviética dejó de existir (1991). La Unión de República Socialista Soviética nació en diciembre de 1922 fruto de la revolución del 7 de noviembre de 1917 en la que los bolcheviques comandados por Lenin tomaron el poder en Petrogrado.



15. Corea del Norte comienza a reactivar el complejo nuclear de Yongbyon, parado desde 1994, pero reitera que su objetivo es producir electricidad y subsistir en el invierno (2002).



16. Una cadena de maremotos, provocados por terremotos de magnitud 9 cerca de Sumatra afectan, principalmente a Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. En todo el Indigo se contabilizan más de 230.000 muertos mientras que miles de personas estaban desaparecidas (2004).



17. Muere Gerald Ford (2006). Fue el trigésimo octavo presidente de los Estados Unidos, que ejerció el cargo desde el 9 de agosto de 1974 hasta el 20 de enero de 1977, tras la renuncia de Richard Nixon por el escándalo Watergate.



18. Muere el francés Yves Rocher (2009), fundador de la marca con el mismo nombre. El presidente francés, No con Sarkozy, rindió homenaje a "este gran empresario, inventor de la cosmética con base vegetal y pionero en la venta a distancia" que "supo construir paso a paso un grupo al servicio de la belleza de la mujer. Rocher nació en abril de 1930 en La Gacilly, un pequeño pueblo de Bretaña francesa del que fue alcalde durante más de cuatro décadas, de 1962 a 2008.



19. Se inaugura en China la línea de alta velocidad más larga del mundo con 2.298 kilómetros entre Pekín y Cantón (2012).



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.