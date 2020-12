Lea las Efemérides del día 20 de diciembre

Película La Vida es Bella Credito: web

Tal día como hoy 20 de diciembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 20 de diciembre es el 354.° (tricentésimo quincuagésimo cuarto) día del año en el calendario gregoriano y el 355.° en los años bisiestos. Quedan 11 días para finalizar el año.



1. Día Internacional de la Solidaridad Humana. La solidaridad ha sido desde siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, fue ésta una de las principales razones que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2005, a proclamar el 20 de diciembre de cada año como el Día Internacional de la Solidaridad Humana.



2. Día Internacional de la Camisa Arrugada. El objetivo de la campaña, llamada "Este 20 de diciembre no planches tu camisa", es ayudar a frenar el calentamiento global y el cambio climático. “La plancha es uno de los electrodomésticos que más energía consume y genera además un aumento de la temperatura ambiente”, señalan los organizadores.



3. Nace Carl von Than (1834). Fue un químico húngaro que descubrió el sulfuro de carbonilo.



4. Nace Juan Bautista Pérez (1869), Fue un abogado y magistrado venezolano. Presidente encargado de los Estados Unidos de Venezuela durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. A pesar del cargo ejecutivo, fue una de las figuras designadas por el dictador para dar un aparente marco de institucionalidad a un período caracterizado por el personalismo.



5. Nace Claudia Lars (1889). Fue una escritora y poetisa salvadoreña. Su obra es considerada de un depurado lirismo y destaca por su dominio de la métrica. Algunas de sus obras son: Obras escogidas (1973) y Poesía última (1974).



6. Muere Antonia Maymón (1959). Fue una pedagoga racionalista, militante naturista, anarquista, feminista y escritora española. Defendía el naturismo y el anarquismo como dos ideales distintos pero convergentes en un mismo objetivo, un orden natural donde no caben jerarquías ni injusticias.



7. Se funda la organización Médicos Sin Fronteras (1971).



8. Muere 1977: Azucena Villaflor (1977). Fue una activista social argentina, una de las fundadoras de la asociación de las Madres de Plaza de Mayo, dedicada a buscar a los desaparecidos durante el terrorismo de Estado en Argentina. En la dictadura de Videla, en el marco de los Vuelos de la Muerte, la arrojan viva, tras diez días de tortura, desde un avión al Río de la Plata.



9. En El Salvador entra en vigencia la Constitución Política aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (1983).



10. En Viena, representantes de 49 países firman la convención contra el narcotráfico (1988).



11. Estados Unidos invade Panamá (1989). La acción militar fue conocida como Operación Causa Justa, y desmanteló a las Fuerzas de Defensa de Panamá y capturó al dictador militar Manuel Antonio Noriega.



12. Tim Berners-Lee crea la primera página web de la historia "http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html" (1990).



13. Se crea la Fundación Museo de Ciencias de Caracas (1990).



14. Se estrena la película La Vida es Bella (1997). Es una película italiana dramática escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. Benigni interpreta a Guido Orefice, un judío italiano dueño de una librería, que debe emplear su fértil imaginación para proteger a su pequeño hijo de los horrores de un campo de concentración nazi. La historia está parcialmente basada en la experiencia real de Rubino Romeo Salmoni, uno de los pocos judíos que pudo sobrevivir al Holocausto y que narró su experiencia en un libro titulado Al final derroté a Hitler, y en la experiencia del propio padre de Benigni, que pasó dos años en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial.



15. En Venezuela, es promulgada la Constitución de Venezuela de 1999 por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez (1999). La misma fue aprobada mediante referéndum por el pueblo.



16. Muere Tomás Polanco Alcántara (2002). Fue un escritor, político y jurista venezolano, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Entre otras obras: Bolívar: vida. obra y pensamiento 2002. Simón Bolívar: ensayo de una interpretación biográfica a través de sus documentos 2004. Juan Vicente Gómez aproximación a una biografía.



17. Se crea el tratado Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006).



18. Se crea el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana CPNB en Venezuela (2009).



19. En Venezuela Se estrena la película Papita, Maní, Tostón (2013).



20. Se inaugura el Parque Memorial Inflexión de Medellín (2019). Es un parque construido en honor a las víctimas del narcoterrorismo. Está ubicado en el terreno donde se encontraba el edificio Mónaco, antigua residencia del narcotraficante Pablo Escobar.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.