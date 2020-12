"No los mató el mar" Protesta frente a la embajada de Trinidad y Tobago por los náufragos de Güiria

19 de diciembre de 2020.- Frente a la embajada de Trinidad y Tobago se realizó una protesta este viernes. Las personas que manifestaron mostraban una pancarta con una frase contundente: "No los mató el mar", lo que acompañaron a viva voz integrantes de movimientos sociales y activistas.

Esta protesta en la ciudad capital se une a las que se han realizado en Güiria a los alrededores de la la GNB, Guardacostas y el CICPC exigiendo justicia. Los cuerpos de las victimas de la crisis en Venezuela y de la intolerancia y despiadada acción del gobierno de Trinidad y Tobago con los migrantes venezolanos son el triste correlato de decenas de personas que han desaparecido en estas aguas desde el año 2018.

Lo que principalmente impactó con la aparición de 19 cuerpos a causa del naufragio ha ascendido durante los últimos días a 29 muertos luego de encontrarse un nuevo fallecido este viernes.

"No los mató el mar"

Los muertos de Gúiria son humildes venezolanos y venezolanas ha puesto de manifiesto la desesperación que ocasiona las condiciones de profunda miseria y precariedad que se padece desde hace varios años de un brutal paquetazo de ajuste económico que ha destruido los salarios y todas las reivindicaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del país. Situación que se ha visto agravada desde el pasado año, por las sanciones económicas criminales impuestas por el imperialismo norteamericano, a lo que encuentran en Trinidad y Tobago la implementación de una política criminal también de Trinidad y Tobago que los expulsa en las condiciones más inseguras y, que ha ocasionado este triste y lamentable desenlace.

La Fiscalía anunció que inició una investigación sobre este naufragio, pero podrán detener a responsables locales como la Guardia Nacional o a personas inescrupulosas. Pero los verdaderos responsables de esta tragedia no están allí, están en el propio Gobierno de Maduro que ha hundido al pueblo de Venezuela en la mayor de las calamidades.

Los habitantes de Güiria denuncian la corrupción en el aparato de las fuerzas policiales. Aseguran que el tráfico de personas se origina en la Guardia Nacional que han conseguido en el sufrimiento y la desesperación de un pueblo al que se le ha impuesto un sufrimiento desde el ámbito económico y social sin precedentes en la historia reciente de Venezuela.

La ilegalidad al salir es consecuencia de la imposibilidad de poder costear tan solo un pasaporte, que asciende a 200 dólares en Venezuela, un país en el que salario mínimo está establecido en 1$ mensual.

Las redes sociales y las protestas de Güiria y Caracas expresan con dolor e indignación que los Gobiernos de Venezuela y de Trinidad y Tobago son responsables de esta tragedia.

Manifestantes de Caracas hicieron entrega de un documento en la embajada

Este viernes 18 de diciembre a las 10am, cuando se conmemora el Día Internacional del Migrante, diversas organizaciones civiles, nos concentraremos en las afueras de la embajada de Trinidad y Tobago, para exigir que cesen las deportaciones de migrantes venezolanos.

Debido a la crisis humanitaria compleja que padece el país actualmente, no reconocida por el Estado venezolano, miles de personas, buscan desesperadamente opciones de sustento para sus familias en países vecinos como Trinidad. Huyen en condiciones de inseguridad y vulnerabilidad. Por ello, rechazamos contundentemente las acciones generadas por el gobierno de Trinidad y Tobago en contra de migrantes venezolanos, forzados a retornar en embarcaciones inadecuadas, expuestos a condiciones extremas en altamar, desprovistos de alimentos, agua y de suficiente gasolina.

De acuerdo con el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), Trinidad y Tobago ha violado al menos cinco tratados internacionales. La Convención de 1951, que establece la no expulsión de refugiados bajo ninguna circunstancia a las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad esté en peligro, a no compartir información con su país de origen, y a no imponer sanciones penales por causa de su entrada o presencia irregular; así mismo violenta la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967; Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990 y el Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular de 2018.

Exhortamos al gobierno de Trinidad y Tobago a proteger plenamente los derechos de los migrantes venezolanos, en especial a niños y niñas "en necesidad de protección internacional", como lo establecen los acuerdos en materia de migración, los principios de la no – devolución, confidencialidad, no-penalización, el derecho al debido proceso y las garantías judiciales y la reunificación familiar.

Asimismo, exigimos al gobierno de Trinidad y Tobago atender las solicitudes en la materia, emanadas desde la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, quien a través de un comunicado mostró su preocupación por la muerte de 19 vidas venezolanas, cuyos cuerpos fueron hallados en el mar, a 6.3 millas náuticas de las Costas de Güiria – estado Sucre-. Estos venezolanos zarparon en un peñero desde Güiria -el pasado 6 de diciembre-, hacia Trinidad y Tobago, isla caribeña ubicada al noreste de Venezuela. Al llegar, fueron devueltos y naufragaron. El peñero estuvo perdido por tres días.

La tragedia de los #NaufragosDeGuiria no es una tragedia aislada. Existen muchos casos desconocidos y otros que pasan desapercibidos, pero todos igual de dolorosos que el de las 19 personas venezolanas encontradas en las costas de Güiria el pasado domingo 13 de diciembre. Este tipo de tragedias se han podido evitar si las autoridades responsables cumplieran labores fundamentales de protección de los migrantes. El Estado venezolano en vez de proteger, como es su deber, ha sometido a la ciudadanía a una situación de abandono, lo que trae como consecuencia altos riesgos para las personas que deciden migrar como una opción para la búsqueda de sustento para ellos y sus familias.

La Alta Comisionada pidió a Trinidad y Tobago "detener la devolución de migrantes en el mar" y advirtió que de hacerlo, "viola el principio de no devolución". Instó además a prohibir las expulsiones colectivas, así como la suspensión de todos los retornos forzosos en medio de la pandemia de covid-19 "para salvaguardar la salud de los migrantes y las comunidades. Alentamos a los gobiernos a que, en cambio, proporcionen vías seguras y legales para que los migrantes regularicen su estado y eviten el riesgo de deportación".

Migrar es un derecho humano y los Estados deben garantizar dicho derecho, así como proteger a los ciudadanos y ciudadanas que deciden hacerlo. Por ello resulta fundamental exigir la protección de las personas migrantes.

No es migración, es #MigraciónForzada

-Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Reciproca (AMBAR)

-Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS)

- Las Comadres Purpuras

- Uquira

- Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco

- Caracas Ciudad Plural

- AsoSaber

- Equilibrio Hatillano

- La Urbina ActivaDA