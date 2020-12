Servicio Público: Se requieren 20 donantes de sangre para el camarada Néstor Borges

Campaña por Salud y Vida para Nestor Borges Credito: Comité

Caracas, 18 de diciembre de 2020.- Se requiere para Néstor Renny Borges López, cédula V-12.387.987 de 45 años el apoyo de veinte (20) donantes de sangre de cualquier tipo, ya que el camarada será operado próximamente.



Los donantes deben ir a la planta baja del Hospital de Clínicas Caracas, en el horario de 8:00 am a 12:00 m. y de 1:00 pm a 4 p.m. cualquier día de la semana y deben indicar que la donación es para Néstor Borges.



Asimismo, reiteramos el apoyo económico de personas e instituciones para poder pagar los gastos de tratamiento y operación del estómago, ya que fue operado el año pasado y no quedó bien y actualmente presenta problemas de mala absorción, lo que le ha generado desnutrición y debilidad generalizada.



Los aportes en bolívares serían a través de las cuentas bancarias de Néstor Renny Borges López:





Banco de Venezuela. Cuenta Corriente 0102 0501 8500 0048 6459

Pago móvil 0102 04129949782 12387987



Banco Banesco. Cuenta Corriente 0134 0333 3033 3100 8201



Banco Mercantil. Cuenta Corriente 0105 0027 3810 27412912



Sus números de contacto son: 04129949782



Corre de pay pal : inversionesosalaye@gmail.com



El camarada Néstor Borges, es un revolucionario de toda la vida, buen amigo y vecino colaborador con su comunidad, que merece todo el apoyo para superar esta situación de salud.



Hacemos un llamado a todas las personas e instituciones del país para que hagan su aporte económico, debido a que este tipo de tratamiento y operación no lo realizan en los centros de salud pública del Estado.