Lea las Efemérides del día 17 de diciembre

1. Día Internacional de la No Violencia contra los Trabajadores Sexuales. Se conmemora este día que busca frenar los riesgos y vejaciones que viven las trabajadoras sexuales.



2. Día del Ambientalista Latinoamericano.



3. Festividad de San Lázaro.



4. Nace en Zurich, Suiza Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim (1493), que será médico, astrónomo y alquimista suizo, conocido como Paracelso. Su relación con la alquimia, con el saber hermético con la astronomía, con la búsqueda de la Piedra Filosofal, le hará ganar fama por sus logros en pro de la ciencia. Su principal aporte a la medicina fue la creación de las primeras drogas basadas en químicos y minerales. La vida de este hombre, que se apodo a sí mismo Paracelso, literalmente en latín: superior a Celso, un famoso médico romano del siglo I fue tan colorida y polémica que inspiró a incontables escritores a través del tiempo, desde Goethe hasta Jorge Luis Borges. A pesar de haber recibido una formación universitaria. Paracelso se oponía a la enseñanza reglada de la medicina y chocó con el establishment médico. Cambió la historia de la medicina. Educado en las Universidades de Ferrara, la de Basilea y la de Viena.



5. Se descubre la Piedra del Sol, popularmente llamado Calendario Azteca (1790). Fue el primer calendario de la historia.



6. Simón Bolívar decreta la creación de la Gran Colombia (1819). El Congreso de Angostura (en Angosta, hoy Ciudad Bolívar en Venezuela) decreta la creación de la Gran Colombia, unión del Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela de 1810, la obra magna y sueño del "Libertador" Simón Bolívar.



7. Muere El Libertador Simón Bolívar (1830). Muere en Santa Marta, Colombia, a los 47 años de edad, a la una y tres minutos de la tarde. El 17 de diciembre se conmemora la siembra del Libertador Simón Bolívar "El Libertador", quien fuera un militar destacado de la Emancipación de América frente al imperio español, Simón Bolívar contribuyó de manera decisiva a la emancipación e independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Bolívar es considerado por sus acciones e ideas el Hombre de América y una figura de la historia universal, ya que dejó un legado político en varios países latinoamericanos.



8. Se crea la Banda Marcial de Caracas (1864).



9. Thomas Alva Edison funda la Edison Illuminating Company (1880). El objetivo de la compañía era construir estaciones de generación eléctrica en los Estados Unidos, comenzando por la ciudad de Nueva York con la Central de Pearl Street.



10. Muere Martín Tovar y Tovar (1902). Fue junto a Cristóbal Rojas y Arturo Michelena uno de los pintores más destacados de la Venezuela del siglo XIX. Su conocida Batalla de Carabobo 1887 pintada en lienzos de gran formato para la Cúpula del Salón Elíptico del Palacio Legislativo ha dado imagen a la gesta independentista. En 1850 ingresó a la Academia de San Fernando en Madrid, y en 1852 estudió pintura en París. En 1855 regresó a Venezuela, dos años más tarde. En 1862 participó en la exposición Universal en Londres, y en 1867 en la de París, en la que obtuvo Medalla de Oro. A partir de 1873 recibió varios encargos del gobierno nacional para realizar: treinta retratos de los Próceres de la Independencia. Sus restos mortales fueron elevados al Panteón Nacional el 22 de septiembre de 1983.



11. En Kitty Hawk, Carolina del Norte, Estados Unidos los hermanos Orville Wilbur Wright consiguen volar, durante

12 segundos y 59 segundos respectivamente, en una máquina más pesada que el aire un engendro mecánico que han usado. Le han puesto el nombre de "Flyer" ("aviador"). La era de la aviación acaba de comenzar (1903).



12. Nace Erskine Caldwell (1903) en White, Georgia, Estados Unidos. Fue un novelista estadounidense. En 1932 escribirá "La ruta del tabaco", donde describe la familia de Jeeter Lester, y al año siguiente "La pequeña hacienda de Dios", novelas que le darán la fama. En su obra narrará las míseras condiciones de la vida de los braceros, negros y blancos pobres, en la Georgia rural.



13. Muere Juan Vicente Gómez (1935). Fue un hacendado, dictador y jefe militar venezolano.



14. Eleazar López Contreras asume la Presidencia de Venezuela (1935).



15. En Nueva Orleans, Estados Unidos, nace John Kennedy Toole (1937). Fue el autor de "La conjura de los necios". En 1969 se suicidó. Tras su muerte, su tenaz madre logrará que ésta peculiar novela sea publicada en 1980, ganando el Premio Pullitzer de ficción al año siguiente, 1981. Se dice que tras no conseguir publicar su novela, cayó en un estado depresivo que lo llevó a tomar ésa determinación, "el suicidio". Su novela fue editada con enorme éxito once años después, por una editorial universitaria, Louisina State University Press. Estudió en la Universidad de Colombia y la Universidad de Tulane.



16. Se inaugura la Casa Municipal de Maternidad Concepción Palacios en Caracas, hoy Maternidad Concepción Palacios (1938).



17. Se funda la Organización Rescate Humboldt en Venezuela (1969).



18. Estados Unidos anuncia el final del Proyecto Libro Azul PLA (1969).



19. Se crea el Parque Recreacional Jóvito Villalba, hoy Parque de Recreación Alí Primera o Parque del Oeste (1979).



20. Se inaugura en Venezuela el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez ubicado en la ciudad de Caracas (1997).





