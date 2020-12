Hoy se conmemoran 190 años de la partida física del Libertador Simón Bolívar

17.12.20 - El 17 de diciembre de 1830 a los 43 años de edad, falleció presuntamente a causa de tuberculosis, el Libertador Simón Bolívar, conocido mundialmente como el máximo exponente de la lucha independentista y la unión latinoamericana.

A pesar de provenir de una familia acaudalada y dedicar gran parte su vida a consolidar la soberanía de Venezuela y de las naciones vecinas frente a los conquistadores españoles, murió pobremente en Santa Marta, Colombia, rodeado de los pocos seguidores que atestiguaron su gloria.

Sus restos, fueron colocados solemnemente en la Catedral de Santa Marta y trasladados a la Catedral de Caracas, Venezuela en 1842. Posteriormente en 1876 son depositados de manera definitiva en el Panteón Nacional.

EL 17 de diciembre de 2007, cuando se cumplían 177 años de la muerte de Bolívar, el ex presidente Hugo Chávez aseveró en el Panteón Nacional, que "Simón Bolívar, el Libertador, está más vivo que nunca y que las verdaderas circunstancias del fallecimiento fueron ocultadas por las oligarquías de Venezuela y Colombia". siempre hubo dudas de la causa de su muerte, por lo que ordenó su exhumación para realizar estudios forenses especializados.

Chávez para entonces, citó los planteamientos de un libro titulado "El parricidio de Santa Marta" de Luis Salazar Martínez, quien planteó que el victimario habría sido Fernando Bolívar, sobrino del Libertador en complicidad con Mariano Montilla, quien había contratado a Révérend para que atendiera a Bolívar.

El 16 de julio de 2010, un equipo de medio centenar de forenses analizó los restos del Libertador, hecho que duró unas 19 horas. El 24 de julio de 2012, a propósito de la conmemoración del 229 aniversario del natalicio del Simón Bolívar, Venezuela presentó una nueva imagen digitalizada del prócer.

"En los estudios radiológicos no se encontraron restos de tuberculosis en la estructura ósea, pero esto no excluye que la haya padecido de forma sistémica más virulenta que no llegó a penetrar los huesos», anunció el 25 de julio de 2011 el para entonces vicepresidente Elías Jaua, haciendo referencia a que hallaron rastros de componentes tóxicos que podrían haber acelerado la muerte del Libertador, entre ellos arsénico y cantaridina, un compuesto químico que produce irritación del aparato urinario.

«No pudimos establecer que la muerte haya sido por causa no natural o por envenenamiento intencionalmente provocado. Pero queda abierta en la interpretación de la documentación la posibilidad de envenenamiento o intoxicación no intencionada, producto de la aplicación de tratamientos contaminados», explicó.

Presidente Chávez: "Al fin podemos decir con certeza plena ahí está Bolívar"

Caracas, 25 de julio de 2011.- A lo largo de los años hubo muchas dudas respecto a los restos del Libertador que quedan disipadas con el rigor científico de expertos nacionales e internacionales.



Así lo afirma el Presidente de la República, Hugo Chávez, tras conocerse los resultados de las investigaciones iniciadas en el año 2010 que confirman que los restos que permanecieron en el Panteón Nacional desde 1876, sí corresponden a los del caraqueño inmortal. Ver nota completa