Diosdado Cabello confirma que José Vicente Rangel está “complicado de salud”

15-12-20.-Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aseguró este martes que el periodista José Vicente Rangel, ha estado en los últimos días complicado de salud, reseñó el portal Contrapunto.



Estas declaraciones ocurren luego de que el pasado domingo iniciara “a rodar una bola”, con respecto al fallecimiento del ex candidato presidencial por el partido Movimiento Al Socialismo (MAS).



“Un saludo a José Vicente Rangel y a toda su familia. Está delicado de salud, pero él es un guerrero fuerte”, expresó Cabello



En ese sentido, aseveró que que el el año 2021 “nadie puede creer que va a ser un paraíso, porque hay que seguir trabajando unidos por la Revolución Bolivariana y la paz de la Patria”.



“Preparémonos para el 2021. No cedemos nuestra vida Revolucionaria. Continuemos está batalla, nadie vaya a creer que el 2021 va a ser un paraíso”, dijo Cabello.



Cabello que resultó electo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, elogió a quienes salieron a votar ese día.



“Los que salieron a votar son héroes y heroínas. Y ojalá la oposición aproveche el espacio y se convierta en una verdadera oposición. No lo careo posible (…) Hay que aprender, ellos sacaron 30%, pero los resultados fueron que obtuvieron menos del 10% de los cargos a elegir. Si ellos no pudieron concretar la unidad, es otra cosa”,dijo.

