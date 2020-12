(VIDEO) CNE proclamó a diputados representantes de pueblos originarios

14.12.20 - Este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a los diputados electos por los pueblos indígenas para la nueva Asamblea Nacional (AN), quienes se juramentarán el próximo 5 de enero del año 2021.La presidenta del máximo ente electoral, Indira Alfonzo, les entregó a los diputados las Actas de Totalización, Adjudicación y Proclamación."El CNE realiza la proclamación de las diputadas y diputados de la representación indígena a la Asamblea Nacional electos el pasado 9 de diciembre, así como la entrega del acta de totalización, adjudicación y proclamación a las organizaciones participantes", señaló el organismo comicial en su cuenta de Twitter.Jimmy Rodríguez, diputado electo por la región occidente, resaltó que a través de la elección parlamentaria de los pueblos indígenas se está escribiendo una nueva historia: “Por primera vez en Venezuela se elige a la representación indígena mediante el uso y costumbre de los pueblos originarios, respetando a nuestras autoridades tradicionales”.Aseguró que irá a la AN con un gran compromiso asumido con el pueblo y las comunidades indígenas: “Llevaré nuestras propuestas acompañando siempre al pueblo, buscando orientaciones de nuestros sabios para seguir profundizando todo lo que es el esquema de leyes que se ha venido desarrollando en la Asamblea Nacional que la habíamos perdido en estos cinco años”.Por su parte, José Mavio, diputado por la región sur, expresó que estos tres soldados indígenas continuarán la batalla para buscar la independencia, profundizar la Revolución Bolivariana y la defensa de la Patria.“Hermanos y hermanas, este triunfo que nos acredita como diputado a la Asamblea Nacional es un triunfo de todos nosotros, gracias a la visibilización que nos dio el comandante supremo Hugo Chávez Frías y en esa incorporación al capítulo 8 de nuestra Constitución”, expresó la diputada Kariela Aima.Aseguró que defenderán los derechos de los pueblos indígenas y cada una de las propuestas “que desde los caños, desde la sabanas, tepuyes, cerros, casa a casa nos hicieron llegar ustedes a nuestras manos. Cuenten con que nosotros vamos a defender cada una de esas propuestas que nos hicieron llegar, hermanos y hermanas”.El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibió este lunes en Miraflores a los diputados y diputadas de los pueblos indígenas que se incorporan a la nueva Asamblea Nacional (AN), a instalarse el próximo 5 de enero de 2021, y los instó a contar con el liderazgo revolucionario de un Presidente indio que trabajará para preservar los idiomas originarios y proteger su vida cotidiana según sus usos y costumbres.Los parlamentarios votaron el pasado 9 de diciembre sobre esa participación en 10 estados del país donde hay comunidades indígenas.Venezuela acudió a las urnas el domingo 6 de diciembre para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional para el período 2021-2026, los cuales asumirán su gestión el próximo 5 de enero.De acuerdo al CNE, el oficialismo obtuvo 68,43% de los votos, y la Alianza Democrática opositora 17,52%, seguida de Primero Venezuela con 4,5%.Mientras que la participación de la población fue de 30,50% con 6.251.080 votos válido.Con información de Prensa VTV