Min Comercio Nacional insta a sectores económicos a reforzar protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19

14 de diceimbre de 2020.-Reforzar los protocolos de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19, fue el exhorto que hizo este lunes la ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, Eneida Laya, durante un encuentro con representantes de diferentes sectores económicos del país, ante la evidencia del incumplimiento de las medidas sanitarias durante la etapa de flexibilización amplia y controlada en el mes de diciembre.

La reunión fue solicitada por el presidente de la República, Nicolás Maduro al ofrecer un balance semanal de la COVID-19, por lo que la ministra Laya, llamó a los actores económicos a extremar el cumplimiento de las medidas establecidas, los horarios y el funcionamiento de los sectores priorizados.

"Tenemos que empezar a protegernos, queremos mantener la dinamización de la economía, pero, la prioridad del Gobierno Bolivariano es resguardar la salud de las familias", enfatizó.

Reiteró la necesidad de prevenir los contagios al cumplir con las medidas establecidas para los 53 sectores autorizados, al tiempo que recordó que los sitios nocturnos, bares, cines y discotecas no tienen permiso para abrir sus puertas durante esta etapa.

Informó que desde este lunes inició una jornada constante de patrullaje, coordinada con las autoridades policiales y militares del país, en los espacios donde se ha evidenciado mayor relajo en las medidas, tal es el caso de Las Mercedes y El Hatillo en el estado Miranda, donde la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde), estará desplegada a fin de evitar la aglomeración de personas.

Durante este encuentro, la titular de la cartera de Comercio Nacional recibió propuestas por parte del sector comercial para generar una dinámica donde se mantenga la dinamización de la economía mientras se protege la salud del pueblo venezolano.

Recordó que la salud está por encima del sistema económico, "tenemos que cuidarnos hemos tenido éxito porque hemos logrado la prevención y se han aplicado los tratamientos a tiempo, pero si las cifras siguen subiendo no va a poder controlarse", alertó la Ministra.

Laya pidió que los comercios informales también sean supervisados en esta etapa de reforzamiento de las medidas.

Por su parte, el viceministro del Sistema Integrado de Policía (Visipol), G/D José Gregorio Rojas Eugenio aseguró que todos los cuerpos de seguridad del país, se encuentran desplegados, a fin de garantizar que realicen la desinfección en los locales comerciales y con jornadas de perifoneo en los sectores más concurridos.

"Si los comerciantes exigen que se cumplan con las medidas no tendremos problemas. El virus no ha desaparecido, no se justifica la aglomeración en discotecas ni en otros espacios que no están permitidos", agregó.

En ese sentido, el viceministro del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, llamó a los comerciantes a hacer cumplir las medidas para evitar un rebrote y el cierre de los comercios.

Dio a conocer que los comercios que incumplan con las medidas de bioseguridad pueden ser reportados a los organismos de seguridad a través del número de emergencia 9-1-1.