Servicio Público: Si en pocas horas no es asistido el camarada Néstor Borges su vida será comprometida

Nestor Borges Credito: Aporrea

Caracas, 13 de diciembre de 2020.- Reiteramos el llamado urgente al gobierno nacional y sus instituciones, así como a particulares para que ayuden al camarada revolucionario Néstor Renny Borges López, cédula V-12.387.987 de 45 años para que pueda hacerse un tratamiento y operación del estómago, ya que fue operado el año pasado y no quedó bien y actualmente presenta problemas de mala absorción, lo que le ha generado desnutrición y debilidad generalizada y requiere con urgencia hacerse un tratamiento para recibir nutrición parenteral total a través de vía central para poder ser recuperado y afrontar una nueva operación.



Los aportes en bolívares serían a través de las cuentas bancarias de Néstor Renny Borges López:



Banco de Venezuela. Cuenta Corriente 0102 0501 8500 0048 6459

Pago móvil 0102 04129949782 12387987



Banco Banesco. Cuenta Corriente 0134 0333 3033 3100 8201



Banco Mercantil. Cuenta Corriente 0105 0027 3810 27412912



Sus números de contacto son: 04129949782



Corre de pay pal : inversionesosalaye@gmail.com



Reproducimos el texto elaborado por Eddy "Mao" Herrera: "Es necesario no olvidar los principios de convivencia basados en la igualdad y la justicia, por los cuales se ha luchado a lo largo de nuestra historia con el propósito de rescatar estos fundamentos básicos para que exista Patria, la Patria Socialista que nos planteamos, que no es otra cosa que el equilibrio perfecto en las relaciones sociales que permita el desarrollo integral de la población en un ámbito territorial de paz y justicia, con igualdad de oportunidades, como de derechos y deberes.



No debemos olvidar la exhortación del camarada Alí Primera cuando nos decía “…ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad…” Por sobre todas las cosas, antes de adoptar métodos científicos, ideologías, conceptos religiosos o de cualquier otra índole, un revolucionario debe ser humanista con sensibilidad social. Si no sentimos el sufrimiento y la necesidad ajena, si no nos afecta ni nos quita el sueño lo que pueda estar afectando a otros compatriotas, donde quiera que se encuentren, incluyendo aquellos que habitan otras regiones de nuestro planeta, sin distingo de razas, culturas, religiones, entonces debemos revisarnos urgentemente. La piedra angular, el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin de una revolución es el SER HUMANO.



¿Cuál fue la magia que tuvo Chávez, para cautivar a pueblos del mundo entero? sin que la distancia geográfica, la diversidad de idiomas, o el cerco mediático impuesto por las trasnacionales de la comunicación hayan sido obstáculo para que llegase su mensaje. Es sencillo, es un sentimiento sincero, su sensibilidad, auténtica capacidad de interpretar las necesidades tanto materiales, como espirituales del prójimo, identificase con ello y sembrando amor y solidaridad".



Estamos atentos a la pronta y oportuna respuesta