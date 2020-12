Lea las Efemérides del día 12 de diciembre

Credito: Avn

Tal día como hoy 12 de diciembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 12 de diciembre es el día 346.° (tricentésimo cuadragésimo sexto) día del año en el calendario gregoriano y el 347.° en los años bisiestos. Quedan 19 días para finalizar el año.



1. Día de Nuestra Señora de Guadalupe.



2. Día de la Cobertura Universal de Salud.



3. Día Internacional de la Neutralidad.



4. Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia.



5. Día Mundial de la Disfagia. Es un trastorno que consiste en la dificultad para tragar la comida y las sustancias líquidas de manera natural y que por lo tanto, necesita de la atención inmediata de un especialista.



6. Nace Carolina Coronado (1820). Fue una escritora española, autodidacta y con una gran sensibilidad, considerada la equivalente extremeña de otras autoras del Romanticismo coetáneas como Rosalía de Castro y literata de tal notoriedad que la llegaría a comparar con Bécquer, además de una virtuosa del piano y el arpa. Publicó en 1843 un tomo de Poesías, reeditado en 1852, que prologó Hartzenbusch. Escribió también novelas y obras teatrales con predominio de temas históricos, compromiso social y defensa social y cultural de la mujer.



7. En la India, el rey Jorge V de Inglaterra funda la ciudad de Nueva Delhi, estableciendo allí la sede del Gobierno colonial británico en lugar de Calcuta como hasta ahora (1911).



8. Nace Frank Sinatra (1915). Fue un actor y cantante estadounidense. Fue un cantante y actor conocido mundialmente, considerado una de las figuras más importantes del siglo XX, caracterizado por una melodiosa voz, interpretaciones expresivas, inolvidables. Frank Sinatra fue apodado "La Voz" Entre sus canciones: My Way, Strangers in the night, New York, New York. Género: Blues, swing, jazz, big banda.



9. Hugo Junkers presenta el primer avión construido por completo en metal (1915).



10. Nace Robert Noyce (1927). Era un ingeniero y físico estadounidense. En 1958 fue uno de los investigadores del microchip o circuito integrado que revolucionará la industria electrónica siendo este descubrimiento el origen del comienzo de una era de alta tecnología.



11. En Venezuela, es decretado Parque Nacional El Ávila o Warairarepano, (1958).



12. Kenia se independiza del Reino Unido (1963). El partido "Kenya African National Unión" de Jomo Kenyatta será la fuerza política que forme el primer gobierno independiente y Kenyatta será el máximo dirigente del país.



13. En Venezuela, se funda el Parque Nacional Sierra de Perijá (1978).



14. En Venezuela, se crea el Parque Nacional Península de Paria (1978).



15. En Venezuela, se decreta el Parque Nacional Serranía La Neblina (1978).



16. Creación del Parque Nacional Jaura-Sarisariñama (1978). Es un Parque Nacional de Venezuela, localizado al del estado Bolívar, donde nacen los ríos Caura, Erebato y Ventuari.



17. Muere Manuel Caballero (2010). Fue un destacado historiador, periodista, escritor y profesor venezolano. Estudió historia en la Universidad Central de Venezuela y obtuvo su doctorado en la Universidad de Londres. Con la publicación de La Internacional Comunista y la Revolución latinoamericana, 1919-1943, obtuvo el mérito de ser el primer venezolano en ser editado por la Cambridge University Presa en 1966. Entre otras obras: El mundo se acaba en Diciembre. 1973, El discurso del desorden 1987. Distinciones: Premio Nacional de Periodismo 1979, Premio Nacional de Historia 1994. Premio Bienal Simón Bolívar 2001.



18. En Francia se aprueba un histórico acuerdo mundial contra el cambio climático para poner freno al efecto invernadero (2015).



19. Muere el actor cómico Nelson Paredes (2017), famoso por su participación en el programa humorístico Radio Rochela.



20. La Palma Bendita es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (2019).





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.