Lea las Efemérides del día 11 de diciembre

Dámaso Blanco Credito: twitter

Tal día como hoy 11 de diciembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 11 de diciembre es el 345.° (tricentésimo cuadragésimo quinto) día del año en el calendario gregoriano y el 346.° en los años bisiestos. Quedan 20 días para finalizar el año.



1. Día en Recuerdo de los que Murieron en Argel.



2. Día Nacional del Juez.



3. Día Nacional del Locutor.



4. Día Internacional de las Montañas.



5. Día del Tango, en recuerdo de los nacimientos de Carlos Gardel y Julio De Caro.



6. Día Internacional de la Neutralidad.



7. Nace Francisco Rodríguez del Toro (1761). Fue un venezolano, general de división del ejército libertador de Venezuela.



8. Nace Joseph Mohr (1792). Fue un compositor austriaco, autor del villancico navideño Noche de Paz.



9. Nace en Isére, Francia Hector Berlioz (1803). Fue un compositor romántico francés, que será considerado el padre de la estructura de la orquesta moderna. La "Sinfonía Fantástica" y "Romeo y Julieta" se encuentran entre sus composiciones más conocidas.



10. En Clausthal-Zellerfeld, Prusia, actual Alemania, nace Heinrich Robert Koch (1843). Fue un médico alemán que descubrirá el bacilo de la tuberculosos y el del colérico. Premio Nobel de Medicina en 1905.



11. Nace James L. Kraft (1874). Fue un empresario e inventor canadiense-estadounidense, primero en patentar el queso procesado y fundador de Kraft Foods Inc.



12. Nace Carlos Gardel (1890). En Toulouse, Francia nace Charles Gardes, el futuro Carlos Gardel. Hijo natural, llegó con su madre a la Argentina en 1893. El uso de un pasaporte uruguayo con fecha de nacimiento en Tacuarembó, en 1887, alimentó la especie de que había nacido allí. La grabación de "Mi noche triste, en 1917, marca inicio del ango canción Compartió un dúo con José Razzano y luego siguió su carrera solista, marcaada en sus últimos años por la asociación con el poeta Alfredo Le Pera, con quien compuso clásicos como "Mi Buenos Aires querido", "No habrá más penas ni olvido", "Volver‘ y "Rubias de New York". Dio el salto al cine sonoro y en la cumbre de su estrellato murió junto a Le Pera y varios de sus músicos en el accidente aéreo en Medellín, el 24 de junio de 1935.



13. En Oporto nace Manoel de Oliveira (1908). Considerado el cineasta más prestigioso de ese país, filmó desde 1931 hasta 2014. Murió en abril del 2015 a los 106 años. En su producción destacan La caja, El principio de la incertidumbre, Una película hablada y Belleza de Toujours, su particular relectura de Belle de jour de Luis Buñuel.



14. Inicia transmisiones la emisora YVIBC, hoy conocida como Radio Caracas Radio o RCR 750 AM (1930). Es la estación de radio en funcionamiento más antigua de Venezuela. Primera Estación de Radio en Venezuela.



15. Nace Dámaso Blanco (1941). Es un beisbolista venezolano. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, jugó con los Tiburones de La Guaira, Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes. Es considerado uno de los mejores infielders defensivos en Venezuela, donde permaneció activo desde 1960 hasta 1977, jugando 754 partidos, con 704 hits y 198 carreras impulsadas. En 1977, Blanco se retiró del béisbol a los 36 años. Sirvió de scout para los Cincinnati Reds por un breve periodo de tiempo. El 21 de noviembre de 2013 fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. A su regreso a Venezuela comenzó una exitosa carrera en los medios de comunicación como comentarista y narrador deportivo.



16. Se funda el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef (1946).



17. Se inaugura el Teleférico de Caracas o Teleférico Warairarepano (1955).



18. Ernesto Guevara habla como representante de Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York (1964). Reclama por el respeto a la soberanía cubana, en una de sus últimas apariciones públicas, antes de ir al Congo y luego a Bolivia. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados; la van a escribir las masas progresistas, los intelectuales brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.



19. El astronauta Harrison Schmitt se convierte en el último ser humano en caminar sobre la Luna (1972).



20. Se adopta el Protocolo de Kioto (1997). Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero (GEI).



21. A los 92 años muere en San Diego Ravi ShanKar (2012). Fue el principal exponente de la música de la India. Virtuoso del sitar, acercó la música oriental a Occidente, en especial a través de su vínculo con el beatle George Harrinson en los años 60. Fue el padre de la cantante Norah Jones.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.