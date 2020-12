Se exacerba el amedrentamiento contra dirigentes que se atreven a tener voz y decir ¡Ya basta!

10 de diciembre de 2020.-

La rueda de prensa de la APR-PCV Barinas, tuvo en esta oportunidad tres vocerías, Leonardo Rodríguez quien es Legislador y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, la abogada Xiomara García del PRT y quien era candidata lista de la APR en los comicios del pasado 6 de diciembre y el Legislador Armando Sánchez Secretario General del PPT Legítimo.

Leonardo Rodríguez en su condición de dirigente nacional del PCV declaró:

"Nosotros nos enfrentamos a una política que creíamos que en Venezuela con la llegada del Comandante Chávez y con la ilusión de lo que llamaron el huracán bolivariano y las conquistas que habíamos alcanzado, los derechos individuales y colectivos, había sido destruida, había quedado en el pasado, lamentablemente tenemos que decir que hoy en día nos estamos enfrentando a una política que cada día se parece más a la política de los gobiernos puntofijistas, a esa política de represión, de veto, de censura, de bloqueo contra las fuerzas populares emergentes, contra las fuerzas populares que se atreven a tener voz, que se atreven a enfrentar una política anti obrera y anti popular. Hoy estamos viendo que se exacerba peligrosamente un amedrentamiento, una persecución contra esos dirigentes que se atreven a tener voz y a decir ¡Ya basta!, tenemos que conquistar y lograr un gobierno obrero, comunero, campesino y popular para dar respuesta verdadera al pueblo venezolano, esa alerta se la hacemos al pueblo trabajador, a los barineses y barinesas, vamos a seguir construyendo con mucha fuerza, sin temor alguno, porque estamos seguros que vamos a vencer, porque estamos seguros que estamos construyendo una esperanza y la seguiremos construyendo en los barrios, en las comunidades, en las fabricas, en las universidades, en los espacios donde sea necesario, la Alternativa Popular Revolucionaria será indetenible y con mucha fuerza decimos que hemos logrado una victoria moral y política y así lo vamos a recalcar en cada espacio, en cada reunión, en cada debate y sabemos que vamos a contar con el apoyo de los trabajadores y las trabajadoras".

El Legislador Leonardo Rodríguez del PCV saludó al pueblo que salió a expresarse electoralmente:

"Saludamos a los hombres y mujeres, campesinos, comuneros, amas de casa, jóvenes y a todo el pueblo que salió a votar y creyeron que uniéndose a este proceso electoral podrían construir la fuerza necesaria para enrumbar ese proyecto, ese camino que ha sido desmontado y destruido por quienes hoy ejercen la jefatura del gobierno, un proyecto que veníamos construyendo juntos, que es obra fundamental del comandante Chávez y hoy ha sido destruido, pulverizado".

Igualmente Rodríguez argumentó:

"Hoy los trabajadores y trabajadoras no tenemos calidad de vida por las nefastas políticas del gobierno nacional, unas políticas que hasta ahora han sido dirigidas hacia el camino neoliberal y que aquí encontrarán una alternativa que cada día cobra más fuerza y este proceso electoral es un ejercicio, es solo un ensayo para esta plataforma que va a ser indetenible. Hemos tenido una victoria moral y política, no hemos logrado los objetivos electorales que teníamos plasmados como cualquier otra organización, pero nuestros objetivos trascienden el 6 de diciembre y lo hemos dicho, nuestro objetivo fundamental es construir y hemos construido a nivel nacional la APR, en apenas 4 meses hemos reunido 13 organizaciones nacionales y casi 200 organizaciones a nivel de todo el país, de comuneros, de campesinos, de estudiantes, de trabajadores, que sienten que la APR es el nuevo referente político para la unidad verdadera de aquellos que hoy se sienten explotados y explotadas, que sienten que "la emancipación solo será obra de ellos mismos" como lo decía Gustavo Machado".

Y prosiguió:

"Nuestra primera victoria moral y política es el llamado al pueblo para seguir construyendo la Alternativa en los diferentes espacios como el nuevo instrumento de lucha que necesitan las y los venezolanos para salir de esta situación y darle una salida revolucionaria a la crisis, a la crisis del capitalismo dependiente, rentista y mono exportador venezolano, que ya no le asegura a ningún venezolano la sobrevivencia de su hogar, de su familia".

Rodríguez también manifestó que la APR en Oscar Figuera, tendrá su expresión en la Asamblea Nacional:

"La APR tiene voz en el parlamento con el camarada Oscar Figuera y sabemos que con esa voz lograremos llevar las propuestas, las denuncias y para que en el hemiciclo se planteen los debates sobre los problemas del país, mensaje que fue claro de nuestros candidatos y candidatas".

Con respecto al salario el dirigente nacional del partido Comunista expresó:

"Nuestros candidatos vienen del seno de la clase obrera y perciben el mismo salario miserable que tienen todos los trabajadores venezolanos y con esa moral, se enfrentaron a una campaña donde los ataques pensábamos que vendrían de la derecha, pensamos que los ataques a los candidatos de la APR y de la izquierda venezolana, al PCV y a las organizaciones políticas que integran la APR vinieran de las organizaciones donde sabemos que han venido siempre, pero nos encontramos que los ataques vienen del seno del PSUV, del seno del gobierno nacional y ante eso nuestros candidatos y candidatas mostraron altura y madurez política con un mensaje claro a barineses y barinesas, ¡qué diferencia! entre el mensaje de la APR y entre aquellos que hoy se sienten vanagloriados por el resultado electoral, este es un resultado que dentro de los análisis que estamos haciendo va a ameritar del debate con el pueblo, con la gente, con los campesinos, con los trabajadores".

¿Qué fue lo que pasó este 6 de diciembre?

Para Rodríguez el proceso fue dramático, el electorado envió un mensaje claro a los dirigentes del gobierno:

"El mensaje que envió el electorado en el caso de Barinas fue dramático, 76% de abstención en Barinas, la cuna del Comandante Chávez, la cuna de la revolución, cuál es el mensaje a los políticos, a los dirigentes, al gobierno que cuenta con la gasolina, con los recursos, que salió a última hora a presionar con bonos, con la bolsa, que llamó a sus dirigentes para que presionaran diciendo que si no salían a votar le quitaban la bolsa de comida y el mensaje de la gente es que no creen, no están satisfechos con ninguna de esas propuestas, planteamientos y dádivas".

Del mismo modo reiteró que es injusto el hecho de convertir a las y los ciudadanos en personas dependientes de un bono, dependiente de las dádivas del estado el cual es de mayor magnitud que los salarios y manifestó no estar en contra de la bonificación pero el salario debe estar por encima, por cuanto forma parte del patrimonio individual y familiar y con el cual debe contar el trabajador y la trabajadora.

"Yo no sé si esos dirigentes políticos salen al mercado a comprar, si saben cuánto cuesta un cartón de huevos, medio Kg de café porque nadie puede comprar un kg, la gente compra 100 grs de café, en Venezuela que estamos acostumbrados al cafecito, entonces la pregunta es sabrán ellos a qué precios oscilan estos productos que a cada momento aumentan desproporcionalmente y colocan el salario si es que se le puede llamar salario, en un escenario de miseria y a la población en una situación de pobreza extrema, cuánto debería ganar un trabajador o trabajadora para poder sobrevivir? ante eso nos enfrentamos, esa es la posición estructural que nos une en la APR. El problema de fondo es esa confabulación de sectores de derecha con el gobierno que vienen reuniéndose y resolviendo supuestamente los asuntos de los venezolanos y venezolanas, con medidas cada vez más neoliberales y liberales de la economía, resolviendo los supuestos problemas estructurales de la economía y fortaleciendo los monopolios en Venezuela, descansando la crisis en los hombros de los trabajadores y trabajadoras, cómo no vamos a enfrentar esa política, y ahora con voz en el parlamento, con mayor fuerza nos vamos a enfrentar a las políticas regresivas, anti obreras, anti populares del gobierno nacional".

Del mismo modo Rodríguez acotó que respetan profundamente a quienes salieron a votar por la opción del gobierno con la esperanza de mejorar la situación, pero manifestó que ese parlamento no va resolver la crisis:

"Los problemas se resolverán y lo están haciendo a favor de la burguesía la de viejo cuño y la nueva, la que ellos llaman "revolucionaria", sacando supuestos teóricos se han atrevido incluso a mancillar el nombre del camarada Orlando Araujo, diciendo que él fue quien dijo eso por allá en Calderas no sé en qué momento, mentira, fracaso ideológico de quienes pretenden en esa ensalada propiciada por la dirigencia del gobierno nacional, colocar a la burguesía un calificativo de "revolucionaria" en este siglo, papel que jugó en otros años, en otra época y no tiene nada que ver con la fase del modo de producción capitalista en este momento como para decir que la burguesía como es "revolucionaria", va a resolver los problemas de las y los venezolanos y la están resolviendo a favor de los capitales nacionales y extranjeros, engordando cada vez más cuentas dentro y fuera de nuestra frontera y dejando a los trabajadores y trabajadoras, a campesinos y comuneros sin respuesta".

Rodríguez prosiguió:

"Nosotros no tenemos entonces expectativas, pero si tenemos esperanza en la fuerza que estamos construyendo dentro de la APR y por eso desde ya saldremos a la calle a defender nuestro mensaje, a defender esta victoria moral y política y a buscar a los equipos, a los compañeros, amigos, individualidades y a las familias barinesas que nos acompañaron en esta propuesta y estamos seguros que nos van a seguir acompañando porque plasmaron un voto verdaderamente consciente, el que votó por el PCV lo hizo porque fue la única tarjeta que quedó vivita y coleando y sabe cuál era el mensaje que llevaba la tarjeta del Partido Comunista en este momento como miembro activo de la APR, se identificaba con esa tarjeta, se identificaba con ese mensaje, si no, no hubiese votado por el PCV, ese es el voto consciente, el voto popular, el voto obrero, el voto campesino, el voto comunero, que nosotros vamos a defender y seguiremos defendiendo".

Por otra parte Xiomara García, militante del Partido Revolucionario del Trabajo, Geógrafa, Abogada y candidata lista de la APR en Barinas, felicitó a quienes participaron en este proceso electoral por la valentía y el coraje con que asumieron la tarea a pesar de las adversidades: "Felicitamos a todas las personas que nos acompañaron en este proceso, que fueron valientes, con amor, con ahínco, con esfuerzo, con limitaciones hasta de transporte, me siento complacida porque aún cuando no obtuvimos ningún espacio en la AN en Barinas, me siento ganadora porque hemos logrado concatenarnos, no fue fácil, pero tenemos un equipo con moral y lo que hicimos, lo hicimos bien, desde el PRT me mantengo activa en la Alternativa y el llamado es a seguir trabajando para llevar las propuestas a la AN que ahora dicen es "roja rojita" y se le cumpla al pueblo, ya no hay excusas, el cuento se acabó, exijo como mujer, como ama de casa, como profesional que se cumplan las reivindicaciones salariales, que el sistema de salud opere como debe ser, que los servicios públicos mejoren, que mejore el alto costo de la vida porque no podemos seguir comprando un Kg de harina en más de un millón de bolívares y dependiendo de un dólar criminal y el gobierno mirando hacia los lados, vamos a estar atentos, vigilantes, porque la APR nació y somos muchos".

Sobre el tema de las elecciones y los ataques del imperialismo dijo García:

"Hay que darle una lectura al porcentaje de abstención para seguir construyendo, la oposición nefasta lo que quiere es una intervención extranjera, lo que quiere es atornillarse en el país para volverlo una calamidad peor de la que nos encontramos, en tal sentido el llamado es a la APR a seguir con fuerza, a no desmayar, somos luchadores y aquí estamos con la moral en alto".

Armando Sánchez inició su intervención agradeciendo al pueblo barinés por la confianza depositada en la Alternativa Popular Revolucionaria:

"Agradecemos a los trabajadores, campesinos, amas de casa y al Partido Comunista de Venezuela que fue la tarjeta que nos agrupó para expresarnos como primera experiencia unitaria, por ello decimos que acaba de nacer la Alternativa Popular Revolucionaria".

Sánchez continuó:

"La Alternativa nace para ir construyendo parte de la epopeya política que nos corresponde vivir en el proceso político venezolano, somos insistentes porque creemos y amamos este país, porque nos agrupamos con el sueño libertario de asumir el cambio del rol de la política venezolana, porque creemos que podemos construir una política más humana que llegue a la sociedad venezolana para emancipar realmente a los trabajadores, a los campesinos, a las amas de casa, a los estudiantes, a los transportistas para construir una sociedad más justa, con menos desigualdad y que integre a todos los ciudadanos, esta lucha tiene que permanecer y avanzar, nosotros seguimos en ella porque realmente creemos que estamos llamados a construir los cambios sociales que requiere la patria".

Sánchez indicó que las y los candidatos están con la moral en alto porque tienen la esperanza del acompañamiento del pueblo en esta lucha:

"Creemos en esto, porque la conciencia del pueblo venezolano tiene que irse ampliando cada día más, hoy no hay derecho que nos digan que no hay forma de satisfacer las necesidades básicas de este país, tienen todo, el oro, la bauxita, el coltán, el petróleo, los poderes, qué les queda? , una administración que sea honesta, que se conjugue entre los venezolanos y permita hacer gerencias con quienes producen, con una distribución justa para toda la sociedad".

Con respecto al tema laboral Sánchez enfatizó:

"Las prestaciones de los trabajadores siguen siendo un reclamo que debe estar presente porque es el único patrimonio de las y los trabajadores después de una larga jornada de lucha y de trabajo, para rescatar nuevamente el salario, el cual ha sido liquidado y pulverizado y creemos en el rol que deben jugar las y los trabajadores, un papel importante en este tema, para retomar las discusiones de los contratos colectivos porque los trabajadores hace muchos años no discuten contratos colectivos, tienen que democratizarse los sindicatos, porque también están siendo liquidados y no van a elecciones libres, soberanas y democráticas, eso lo saben los trabajadores, nuestro reclamo es de justicia y esta organización nace por ustedes, no para sustituir a los trabajadores, ni para quitarle el papel protagónico, no, queremos acompañarlos en la lucha y que se integren los trabajadores con conciencia".

Con respecto a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre manifestó:

"Quienes nos acompañaron en este proceso electoral lo hicieron democráticamente, con conciencia y porque creen en un país emancipado, seguimos presente en la política venezolana, nacimos para ir más allá de un proceso electoral, para acompañar la injusticia porque mientras haya injusticia nuestra lucha estará presente, somos enemigos de la injusticia así como somos enemigos del imperialismo".

El Legislador Armando Sánchez rechazó los ataques del imperialismo hacia nuestro país:

"Nosotros sabemos de todos los ataques imperiales, los cuales nosotros rechazamos y condenamos, vemos a una oposición que llama a no participar en las elecciones porque creen firmemente que desde el exterior van a venir a instalarles un gobierno de facto, donde lo que quieren es pelearse la renta básica, nosotros eso lo condenamos como venezolanos y patriotas, creemos que la lucha debe ser aquí en el campo democrático, pero sabemos también quiénes participaron en los acuerdos de la mesita, los negocios entre la derecha y el gobierno y entendimos también lo que decía el presidente Maduro, que ellos estaban preparados para hacer cogobierno con la derecha del país".

Armando Sánchez denunció el saboteo electoral hacia la APR:

"Nosotros con todas las adversidades que presentamos, porque no se nos suministró gasolina para la campaña, no tuvimos derecho a la TV, sin embargo convocaron a la derecha apátrida, a los que llamaron a la guarimba, a quienes quemaron a ciudadanos y les dieron cabida en los medios públicos y al grupo de la APR lo taparon y lo tapó el Presidente de la República, no fue cualquier cosa, era la invisibilización de este movimiento, pero aquí estamos vivitos y coleando y seguiremos en esta lucha con insistencia porque creemos que la conquista del poder de los trabajadores, de las amas de casa, de los movimientos sociales, de los que producen realmente en este país estará presente y nosotros la noche la haremos día en la lucha contra la injusticia social".