Presidente Maduro solicita a la nueva AN ejecutar el Plan 200

Caracas, 10 Diciembre - El presidente, Nicolás Maduro, ordenó a los diputados y diputadas recién electos para la Asamblea Nacional (AN), poner en acción el Plan 200 "para la economía, para el comercio, para las industrias básicas, para toda la economía en general, un Plan que reúne un gran diálogo político y cultural", expresó este jueves al encabezar un encuentro con los parlamentarios electos del Gran Polo Patriótico (GPP) que obtuvieron la victoria popular este 6 de diciembre.



Al respecto, añadió: "Yo estoy a la orden de la nueva AN".



Asimismo, en cuanto a las fallas por motivos de ineficacia y corrupción, increpó a los funcionarios que forman parte del Gobierno Bolivariano: "¿por qué fallaste si era tu trabajo?, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad de culpa como funcionarias y funcionarios. En este caso desde la nueva AN, que abre un nuevo ciclo de recuperación del Poder Legislativo. No va a ser fácil recuperarla pues la dejaron destruida y desarticulada", denunció el Jefe de Estado.



Igualmente, solicitó a los nuevos diputados Iniciar un trabajo de reconstrucción de las bases mismas del Parlamento Nacional.



"Mucho liderazgo y opinión pública con mucha veracidad" solicitó a los nuevos parlamentarios.



Agregó además en cuanto a la futura consulta que prevé realizar la oposición vía internet que las mismas, son consultas que se hacen para medir y pulsar la opinión, "esas consultas son tomadas como guías, ninguna consulta en internet tiene rango legal ni constitucional".



En tal sentido añadió: "Si yo agarro el internet como siempre hacemos, en el carnet de la patria, con 20 millones y medio de venezolanos que tienen carnet de la patria y medimos la opinión pública. Pero a nadie se le ocurriría hacer una consulta por el carnet de la patria, donde la han llegado a contestar 23 millones de venezolanos, nadie podría pensar que una consulta por internet tiene valor constitucional. Solamente tiene un valor informativo, guías para la acción", finalizó diciendo.