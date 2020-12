(VIDEO) Presidente Maduro acusó a Duque de planear asesinarlo el día de las elecciones

08.12.20 - El presidente Maduro, dijo este martes que había un plan para asesinarlo el domingo pasado, cuando el país celebró elecciones legislativas, y acusó al mandatario colombiano, Iván Duque, de estar detrás de este supuesto plan.



Afirmó que luego de una exhaustiva investigación por parte del equipo de seguridad presidencial se logra detectar que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia habían planificado un magnicidio para el día de las elecciones “fuentes colombianas han dejado claro que me asesinarían el 6 de diciembre porque precisamente era un día, en un lugar fijo”.



Ante ello, su equipo de seguridad le recomendó que tramitara el cambio de centro de votación. "Desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó en los planes para asesinarme. Todo este asunto está en fase de investigación avanzada", informó.



Reiteró que desde Venezuela no aceptamos ni aceptaremos ningún grupo armado de Colombia en suelo venezolano, las armas y los uniformes de la República solo pueden ser utilizados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de acuerdo a la Constitución del país “a cualquier grupo armado, de cualquier característica, que intente caminar por suelo venezolano será capturado y se le aplicará todo el peso de la Ley”.



A propósito de la política intervencionista impuesta por el imperio, el presidente Maduro expresó que vamos a enfrentar la intervención porque somos libres y soberanos y la nueva Asamblea Nacional (AN) permitirá un nuevo ciclo, donde se defenderá el derecho de Venezuela hacia la autodeterminación.