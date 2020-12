(VIDEO) Comité de Veedores Internacionales presentó informe de Elecciones Parlamentarias 2020 en Venezuela

07.12.20 - El proceso en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela cumplió ampliamente con los estándares nacionales e internacionales, en auditorías, administración y resultados, con participación de organizaciones políticas y los ciudadanos que votaron con responsabilidad, tolerancia y respeto para lograr el orden y tranquilidad, en la demostración de un sistema electoral automatizado, eficiente y democrático, expresaron los integrantes del grupo de veedores internacionales en su informe general presentado este lunes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Destacaron que: «Reconocemos la legitimidad, legalidad y el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», leyeron en el informe.



Asimismo, agregaron: «Más de 150 veedores del mundo, representantes de organismos políticos, sociales e internacionales, manifestamos nuestro agradecimiento por las atenciones recibidas por el CNE para garantizar nuestra presencia, llevar adelante nuestra tarea en el marco de una absoluta libertad, sin ningún tipo de condicionamiento en el contexto de la pandemia, y el bloqueo multifactorial que condenamos y exigimos el fin de todo tipo de injerencia externa en asuntos internos de Venezuela, los asuntos de los venezolanos lo resuelven los venezolanos», leyeron en la primera parte del informe general sobre la observación de estas elecciones.



«Rechazamos la injerencia externa y las declaraciones de no reconocimiento de los gobiernos de EE.UU., Canadá y la Unión Europea, que habiendo sido invitados con todas las garantías para auditar y presenciar los comicios, prefirieron no enviar misiones de observación electoral», denunció el Comité.



Asimismo exhortaron a los gobiernos de EE.UU., Canadá y la Unión Europea: «Instamos a estos gobiernos al reconocimiento de los resultados», expresó el vocero que dio lectura al informe general.



Por su parte, los veedores internacionales valoraron la democracia venezolana que en 20 años ha realizado 25 procesos electorales, en los cuales se ha garantizado la participación de todas aquellas fuerzas políticas que han querido hacerlo, «sin ningún tipo de cuestionamiento o limitación, siempre respetando la Constitución, las leyes y los resultados de la voluntad popular expresadas en los votos secretos», destacaron durante su presentación.



Marina Urrizola acotó que todo el exitoso proceso se realizó en plena pandemia, garantizando la protección de la salud de todos los participantes, electores, miembros de mesa, efectivos del Plan República, candidatos y representantes de partidos políticos, como en ningún otro país de la región. Recordó que Venezuela fue el último país que cumplió su cronograma electoral de los muchos que lo hicieron en este 2020.



“Venezuela enfrentó más dificultades por diferentes motivos que el resto, primero porque su calendario de auditorias se autoimpone por ley, algo que no existe en otras naciones”, dijo admirada, al contraponer que en otros países simplemente dejaron de cumplir fases o pasos electorales que deberían garantizar transparencia de la votación y/o escrutinios, debido al coronavirus.



Además, confirmó que en todas las auditorías en Venezuela la participación de partidos políticos ha sido altísima, cuyos representantes corroboran y confirman el 100% de los exámenes realizados, certificando y firmando las actas de auditorías en cada instancia del proceso electoral, algo que en Argentina y otros países del área es desconocido absolutamente. “Solo ocurre en Venezuela”, precisó.



“No nos queda más que felicitarlos y que estos procesos de auditorías sean conocidos por los países. Agradecemos y dejamos en nuestro informe al CNE que el sistema electoral venezolano merece ser estudiado y reconocido por sus resultados y la magnitud de lo que tiene la República Bolivariana de Venezuela”.



Entretanto, Nicanor Moscoso, presidente de la Comisión de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), destacó ampliamente el sistema de auditorías de todos los pasos del proceso electoral.



«Hemos constatado que la mesa de diálogo iniciada en 2019 ha dado resultados, por la confianza ciudadana y en organizaciones políticas y candidatos», dijo Moscoso, quien reconoció los resultados divulgados por el CNE, que reflejan la voluntad de los millones de ciudadanos que participaron en los comicios.



La delegación de Argentina, por su parte, destacó con contundencia el reconocimiento al sistema electoral automatizado venezolano, y alabó el sistema de auditorías que han dado certeza al acto de votar.



Con información de AVN / VTV