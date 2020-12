Lea las Efemérides del día 8 de diciembre

Cacique Guaicaipuro Credito: Prensa Web RNV

Tal día como hoy 8 de diciembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 8 de diciembre es el 342.° (tricentésimo cuadragésimo segundo) día del año en el calendario gregoriano y el 343.° en los años bisiestos. Quedan 23 días para finalizar el año.



1. Día del Bartender.



2. Día de la Inmaculada Concepción.



3. En Urugüay, se celebra El "Día de las playas" desde 1919, cuando se produjo la separación de Estado e Iglesia y se cambiaron muchas fiestas de orden católico por nombres laicos, Día de la Inmaculada Concepción, este día se transformó entonces en Día de la playa.



4. Nace el Cacique Guaicaipuro (1530). Fue un líder indígena venezolano, jefe de varias tribus Caribes.



5. Batalla de San Marcos (1813). Fue un enfrentamiento militar producido en el contexto de la Guerra de independencia de Venezuela, entre las fuerzas realistas al mando del asturiano José Tomás Boves y una columna de avanzada patriota al mando del coronel Pedro Aldao el 8 de diciembre de 1813 en el paso de San Marcos, a orillas del Río Guárico, lugar Hato de Gamero, cerca de Calabozo, con la absoluta victoria del primero tras una feroz defensa de los vencidos. Como resultado: Victoria Realista. Aldao resultó muerto y su cabeza terminó clavada en una pica. Tras esta victoria, la reciente rebelión realista conseguiría una nueva victoria en la Primera Batalla de La Puerta.



6. Muere el matemático lógico británico George Boole (1864), fundador del álgebra de Boole, base de la aritmética computacional moderna, gracias a la aplicación de una serie de operaciones lógicas.



7. En la localidad de Guanajuato, México, nace Diego Rivera (1886). Fue un destacado muralista pintor de ideología comunista, perteneciente a la corriente del realismo. Se casará con la también pintora Frida Kahlo, con quien mantendrá una agitada relación sentimental. Famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. Fue creador de diversos murales en distintos puntos del ahora llamado Centro Histórico de la Ciudad de México, así como en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, y en otras ciudades mexicanas como Cuernavaca y Acapulco, norteamericanas y sudamericanas, Buenos Aires, San Francisco, Detroit y Nueva York.



8. Nace Vicente Emilio Sojo (1887). Fue un musicólogo, educador y compositor venezolano.



9. Nace Miguel Ramón Izquierdo (1919). Fue un abogado y político español. El 17 de marzo de 1938 fue llamado a las filas incorporándose en el Bando republicano en el que permaneció hasta el final de la guerra. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia (1952-1958) como Diputado. 7° Cargos: Entre otros, Alcalde de Valencia (1973-1976) y (1976-1979), Procurador en las Cortes franquistas (1973-1977), Diputado de España por Valencia (1982-1986) y 1986-1989), Decano del Colegio de Abogados de Valencia (1973-74). Presidente de la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación (1973-74). Durante su mandato publicó un dictamen jurídico por el que se respaldaba que la enseñanza del valenciano en las escuelas se ajustaba a la ilegalidad. Su trayectoria como político ha tenido gran reconocimiento a nivel social, cultural y político. Distinciones: Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1975).



10. Nace Olga Gallego Domínguez (1923) fue una historiadora, archivera, académica y escritora española. Fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y la primera mujer en ser aceptada en la Real Academia Gallega.



11. Nace Thomas R. Cech (1947), bioquímico estadounidense, premio nobel de química en 1989 por los descubrimientos de los procesos químicos de propiedades catalizadoras del ácido ribonucleico.



12. El lanzador estadounidense Lenny Yochim de los Leones del Caracas, lanza el primer no hit no run de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional LVBP, al vencer a los Navegantes del Magallanes 3 carreras a 0 (1955).



13. Muere William H. Phelps Sr. (1965). Fue un ornitólogo, explorador y empresario estadounidense. Cartografió montañas y ríos al sur de Venezuela.



14. En Nueva York, Estados Unidos, John Lennon, el famoso cantante y compositor del grupo musical inglés "The Beatles", vuelve paseando a su apartamento acompañado de su esposa Yoko, cuando un admirador psicópata del ex Beatle acaba con su vida al pegarle cuatro tiros (1980).



15. Las tres repúblicas eslavas: Rusia, Bielorrusa y Ucrania, firmaron en Minsk el fin de la URSS y el nacimiento de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) (1991).



16. Muere Tom Jobim (1994). Fue un músico y cantante brasileño. Es considerado junto a João Gilberto como uno de los creadores de la Bossa Nova.



17. Se inaugura la escultura cinética Esfera Caracas de Jesús Soto (1996).



18. Se funda en Perú la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR (2004) mediante la Declaración de Cuzco (2004).



19. El presidente Hugo Chávez realiza su última aparición en público (2012).



20. Inicio de la epidemia por coronavirus en China. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 (2019).





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.