Fiscal General Tarek William Saab: Las instituciones se fortalecen ejerciendo la participación

Ejerció su voto y felicitó a los observadores internacionales

(Caracas, 06 de diciembre de 2020) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ejerció su derecho al voto en la Escuela Primaria Bolivariana Madre Teresa de Calcuta, ubicada en Barcelona, estado Anzoátegui, e hizo un llamado a la participación como mecanismo para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

En tal sentido, el titular de la acción penal rechazó el llamado a la abstención hecho por sectores radicales de la oposición durante los últimos meses: "Las instituciones se fortalecen ejerciendo la participación. Quienes no participan no opinan y no pueden tener derecho a querer atentar contra la democracia", recalcó.

De igual modo, aseguró que los comicios avanzan sin inconvenientes mayores: "Todo está transcurriendo de manera cívica y pacífica y eso es lo que pido al pueblo venezolano, que sigamos demostrando al mundo que no solamente podemos lograr los objetivos que nos hemos trazado de manera cívica, sino que es lo que se merece la democracia venezolana".

El Fiscal General recordó que el Ministerio Público ha desplegado funcionarios en todo el país para supervisar el desarrollo de las elecciones parlamentarias.

"Nosotros tenemos 1.200 funcionarios dispuestos en todo el territorio nacional para vigilar cualquier hecho que atente contra el sagrado derecho humano de votar. Todo hasta esta hora ha ocurrido en tranquilidad", precisó luego de sufragar.

A su vez, extendió su felicitación a los observadores internacionales que acompañaron la jornada democrática de hoy, así como a las autoridades que garantizaron la ejecución del proceso: "El llamado es a votar y demostrar que el objetivo es la paz. Hoy nos convocan para renovar al Poder Legislativo, que es clave para la democracia y eso se debe hacer".

Insistió en el carácter democrático que caracteriza a la sociedad venezolana: "Cualquier encuesta que se pueda hacer hoy, ayer y mañana en este país, determinará que el venezolano es un hombre de paz, que es amante del diálogo, de la conversación, de la búsqueda siempre de una solución de manera cívica".