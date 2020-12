Lea las Efemérides del día 6 de diciembre

Las torres del Silencio en Caracas

Tal día como hoy 6 de diciembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 6 de diciembre es el 340.° (tricentésimo cuadragésimo) día del año en el calendario gregoriano y el 341.°en los años bisiestos. Quedan 25 para finalizar el año.



1. Día de la Constitución Española.



2. Festividad de San Nicolás de Bari.



3. Se funda la ciudad de San Francisco de Quito, actual capital de la República del Ecuador (1534). Sus fundadores fueron Sebastián de Belalcázar y Diego de Almagro, en las faldas orientales del volcán Pichincha, de 4.784 metros de altura. La ciudad está en cenizas, porque días antes había sido incendiada por el general inca Rumiñahui para que los españoles no encontrasen nada al llegar.



4. En Inglaterra, comenzó la depuración del Parlamento, instigada por Oliver Cromwell. La depuración del Parlamento que dudará 48 horas, tras las cuales se expulsará a más de 80 diputados presbiterianos y además otros como 60 pondrán tierra de por medio (1648). Sólo quedarán en la Cámara los diputados puritanos radiales independentistas. El 30 de enero de 1649 se ejecutará al rey y se proclamará la República.



5. Se publica la primera edición de la Enciclopedia Británica (1768).



6. Nace Joseph Louis Gay-Lussac (1778), en la localidad francesa de Saint Léonard de Noblat. Fue un químico francés, autor de la Ley que lleva su nombre sobre el comportamiento de los gases, que formula que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura.



7. México decreta la Abolición de la Esclavitud (1810). El Decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado fue expedido por estas fechas en Guadalajara, Nueva Galicia (hoy Jalisco) por el jefe del ejército insurgente Miguel Hidalgo y Castilla, en donde se declaró abolida la esclavitud en América, dentro del marco de la Guerra de Independencia de México.



8. El millonario arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, que en 1870 descubrió las ruinas de Troya en la actual Turquía, descubre a 90 km al sudoeste de Atenas, Grecia la primera de las cinco tumbas de Micenas con abundantes y ricos ajuares funerarios pertenecientes a 20 cuerpos allí inhumados (1876).



9. Se funda en los Estados Unidos el periódico The Washington Post (1877).



10. En Egipto, entre las ruinas de taller de Tutmose, el supervisor de obras y escultor de la Corte de Amarna, el arqueólogo suizo-alemán Ludwig Borchardt halla el busto de la reina Nefertiti (h.1370 a. C.-h.1330 a. C.), tallado en piedra caliza y yeso pintado de 47 cm. de altura y 20 kg. de peso (1912).



11. Irlanda proclama su independencia del Imperio Británico, aunque seguirá formando parte de la Commonwealth británica, simbólicamente sujeta al rey (1921). En la Constitución que aprobará el pueblo irlandés en 1937, Irlanda se definirá como "un estado soberano, independiente, democrático" y cambiará su nombre por el de Eire. En abril de 1949 se saldrá de la Commonwealth, su último vínculo con el Reino Unido.



12. Nace Lupita Ferrer (1945). Es una actriz venezolana, que inició su carrera al final de los años 1960 en su país, Venezuela. Incursionó exitosamente en el género dramático, al protagonizar la telenovela Esmeralda, al lado del actor José Bardina para el canal de televisión Venevisión.



13. Se inauguran en la ciudad de Caracas las Torres del Centro Simón Bolívar (1954).



14. Por vez primera en la historia de España, se aprueba en referéndum una Constitución, objeto de consenso entre la gran mayoría de fuerzas políticas del arco parlamentario (1978).



15. Hugo Chávez del partido MVR es elegido Presidente de Venezuela (1998).



16. Muere Enrique Anderson Imbert (2000). Fue un escritor, ensayista crítico literario y profesor universitario argentino. Entre sus obras se pueden mencionar: Novelas: Vigilia (1934). Fuga (1933) Evocación de sombras en la ciudad geométrica (1989). Entre otros cuentos: El mentir de las estrellas (1940). El anillo de Mozart 1990. Consenso de dos (2000). Consenso de tres (2003. Ya retirado de la actividad docente. Enrique Anderson Inbert continuó con su pasión por la escritura, incursionando en los géneros más diversos. En su lecho de muerte bosquejó un cuento corto: la historia de un violinista que, a punto de comenzar un concierto que definirá su carrera, descubre que ha olvidado la partitura. Durante toda su vida reivindicó su adhesión al socialismo.



17. Madalene Albrigth es nombrada secretaria de Estado (1996). Por primera vez en la historia una mujer toma las riendas de la diplomacia de los Estados Unidos.



18. La NASA publica fotos de la Mars Global Surveyor que sugieren la presencia de agua en Marte (2006).



19. El esquiador venezolano César Baena en la Copa del Mundo de Dusseldorf, se convierte en el primer esquiador de fondo suramericano en participar de una Copa del Mundo (2009).



20. Muere Ralph H. Baer (2014). Fue un ingeniero e inventor germano-estadounidense. Es uno de los pioneros de los juegos electrónicos, considerado como el padre de los videojuegos.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.