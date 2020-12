Venezuela inicia elecciones parlamentarias y sale a votar en más de 14 mil centros electorales

06.12.20 - Todo está listo. Este domingo 6 de diciembre, desde muy temprano, están abiertas las más de 29 mil mesas de votación instaladas en 14 mil 221 centros en todo el país que permitirán la renovación de la Asamblea Nacional (AN), tal como dicta la Constitución Bolivariana, mediante el voto de los venezolanos y venezolanas que expresarán al mundo su voluntad soberana y libre de elegir a los diputados y diputadas del Poder Legislativo Nacional.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) desplegó personal técnico, funcionarios, material electoral y las modernas máquinas de votación del sistema electoral venezolano 100% automatizado, para que 20.733.941 personas ejerzan su derecho al voto democrático, universal y secreto.



Desde varios puntos del país, autoridades regionales, candidatos y el poder popular se han sumado a esta convocatoria acompañada del tradicional cohetazo, todo bajo el resguardo de la bioseguridad para evitar contagios del Covid-19.



Con mucho ánimo y entusiasmo, con insistentes llamados a votar, los ciudadanos se organizan y coordinan desde sus comunidades para garantizar y aupar la movilización de los votantes.



Este domingo 6 de diciembre están convocados 20.710.421 venezolanos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para elegir a los diputados que conformarán la AN, en lo que constituye la elección número 25 en los últimos 20 años en el país.



Cabe destacar que para esta jornada electoral están habilitadas 29.000 mesas electorales en 14.221 centros de votación en el país.



El único requisito para votar es portar la cédula de identidad laminada y el uso del tapabocas para evitar contagios de Covid-19.



Este domingo se eligen 144 diputados a la AN por sistema proporcional (52%) y 133 diputados por sistema nominal (48%). Participan en esta contienda 107 organizaciones políticas, 98 de oposición, 30 de ámbito nacional, 53 de espectro regional, 6 organizaciones indígenas nacionales y 18 regionales, es decir, más del 90% de los partidos políticos legales.



A la par, se pone en práctica un Plan Especial de Bioseguridad, en el que participaron el Ministerio para la Salud y el Instituto Nacional de Higiene, a fin de para garantizar la seguridad de todos los venezolanos y así evitar la propagación del Covid-19. El uso del tapabocas es obligatorio, la desinfección con alcohol y el distanciamiento físico.



Con información AVN

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)