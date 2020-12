(VIDEO) Presidente Maduro anunció que Venezuela ha iniciado los protocolos ante la OMS para certificar la molécula DR-10

03.12.20 - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que su país ha iniciado los protocolos ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para certificar la molécula DR-10 que, según el mandatario, "tiene propiedades curativas contra el virus del covid-19".



Durante su intervención en la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre la pandemia, Maduro aseguró que la efectividad de esa molécula para neutralizar al coronavirus fue "descubierta recientemente" en Venezuela, luego de estudios realizados por especialistas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).



Por ese motivo, el mandatario planteó establecer una alianza internacional para la producción masiva de la molécula DR-10, una vez sea certificada por la OMS, para afrontar la actual pandemia.



"La solidaridad y la unión de los pueblos es el arma más poderosa contra el coronavirus y es nuestra responsabilidad con las próximas generaciones no desaprovechar esta oportunidad para lograr un mundo mejor", enfatizó.

Anular "al 100%" el coronavirus



En octubre pasado, Maduro hizo el anuncio sobre este hallazgo. Entonces, dijo que se había desarrollado un fármaco, basado en la DR-10 -molécula que se usa como tratamiento contra la hepatitis C, el virus de papiloma humano (VPH) y el ébola-, que logró anular "al 100%" el coronavirus.



"Hoy puedo decir oficialmente que esta molécula […] ha sido probada para covid-19, se han hecho todas las investigaciones […] dicho estudio duró 6 meses, dando como resultado la aniquilación al 100 % del virus covid-19", manifestó el mandatario en esa oportunidad.



Días más tarde, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informó que formalizaron ante la OMS el hallazgo, compartiendo con el organismo los resultados del estudio preclínico del IVIC.



No se trata ni de una vacuna ni de un medicamento sino de una molécula, la DR-10, capaz de "neutralizar y eliminar al 100 por ciento el coronavirus", según anunciaba el propio Maduro en un vídeo difundido recientemente.