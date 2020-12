Lea las Efemérides del día 4 de diciembre

Lázaro Candal Credito: elcorreogallego.es

Tal día como hoy 4 de diciembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 4 de diciembre es el 338.º (tricentésimo trigésimo octavo) día del año en el calendario gregoriano y el 339.º en los años bisiestos. Quedan 27 días para finalizar el año.



1. Día de Santa Bárbara.



2. Día Internacional de los Bancos.



3. Día Internacional del Guepardo.



4. Es proclamado gran principe de Moscú, Iván el Terrible, cuando tenía tres años de edad con motivo de la muerte de su padre el principe Basilio III de Moscú (1533). Su madre reinará en su nombre hasta que muere envenenada en 1538 por clanes boyardos que se disputaban el poder.



5. Un grupo de colonos ingleses en Berkeley Plantation, Virginia, realizan la primera celebración del Día de Acción de Gracias en la historia (1619).



6. Muere Armand Jean du Plessis (1642) en París, Francia. Pasará a la historia como el Cardenal Richelieu, que fomentó el absolutismo en Francia y sentó las bases para la grandeza del siglo XVII.



7. Muere Thomas Hobbes (1670) en Inglaterra. Fue un filósofo empirista y tratadista políco, celebre por su obra el Leviatán, o la esencia y poderío de un estado religioso y civil, apología del laicismo, en la que presentaba al estado civil desligado por completo de la iglesia.



8. Se funda y publica en Londres, Reino Unido, el primer número del periodico The Observer (1791) que fue el primer ejemplar dominical de la historia y más antiguo del mundo. Desde el punto de vista ideológico tiene una tendencia política socialcristiana, aunque con una línea editorial ligeramente escalada a la derecha con respecto a su periódico hermano The Guardian, que se publica de lunes a sábado.



9. Batalla de Guedequis (1810). Fue la primera campaña militar de la guerra Independencia de Venezuela, iniciada durante el año 1810 en la provincia venezolana de Coro, por parte de las fuerzas leales a la Junta Suprema de Caracas.



10. Muere Joseph Mohr (1848). Fue un compositor austriaco, autor del villancico navideño Noche de Paz.



11. Nace Bárbaro Rivas (1893). Fue un pintor venezolano del arte ingenuo. Para el año 1957 sus obras fueron incluidas en el colectivo enviado a la Bienal de Sâo Paulo en representación de Venezuela. Allí recibió una Mención Honorífica adjudicada a título de artista ingenuo. Obtuvo el Premio Arístides Rojas del Salón Oficial de Arte Venezolano en dos oportunidades, en 1956 y en 1960. En ese mismo concurso, en 1963, ganó el Premio Federico Brandt. En 1967 representó a Venezuela en la exposición Ingenuos Actuales de América, efectuada en el Museo de Arte Moderno de Madrid.



12. Nace José María Vélaz (1910). Fue un sacerdote jesuita. Fundador de Fe y Alegría. Estudió en el internado de los jesuitas en Tudela y en la Universidad de Zaragoza, España. En 1928 abandonó sus estudios de Derecho e ingresó en la Compañía de Jesús. Su formación y la situación política de España lo llevaron por varios países europeos y, cuando estaba esperando ser enviado a China, sus superiores decidieron mandarlo a Venezuela en el año 1946. En agosto de 1949, fue nombrado rector del Colegio San José de Mérida. Allí desarrolló el colegio y varias obras en la zona. Después fundó una red de escuelas en varios pueblitos andinos que dependían del citado colegio, para atender mayor número de alumnos. Cuando terminó su período de rector ideó una red de escuelas campesinas por los llanos de Barinas, pero el proyecto no fue aceptado por los superiores y en 1954 se le envió a la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. En 1955, en uno de los barrios más pobres de Caracas a escasos metros del Palacio Presidencial de Miraflores fundó Fe y Alegría.



13. Muere Cipriano Castro (1924). Fue un militar y político venezolano que se convirtió en jefe de estado entre 1899 y 1908, primer presidente de facto tras el triunfo de una guerra civil y desde 1901 como presidente constitucional de Venezuela.



14. Nace Hebe de Bonafini (1928). Es una activista argentina, cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo, organización de madres de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar, que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la cual dependen un instituto universitario nacional, un periódico, una radio, una casa cultural, una librería y administra un centro cultural donde antes se encontraba el centro clandestino ESMA. Hoy, cumple 92 años.



15. Nace Antonio Lázaro Candal Bravon (1931), también conocido popularmente como “Papaíto Candal”. Es un Narrador y periodista deportivo español que trabajó muchos años en Venezuela, desde 1967 fue narrador deportivo de todas las Copas Libertadores de América, con los equipos venezolanos durante 33 años. Hoy, cumple 89 años.



16. Nace Roberta Bondar (1945). Es la primera mujer astronauta y la primera neuróloga canadiense en el espacio. Después de más de una década como jefa de medicina espacial de la NASA, Bondar se convirtió en consultora y conferenciante en las comunidades comerciales, científicas y médicas. Ha recibido varios honores, incluyendo la Orden de Canadá, la Orden de Ontario, la Medalla Espacial de la NASA, más de 22 títulos honoríficos y su ingreso en el Salón de la Fama de la Medicina de Canadá.



17. En una expedición espacial, un mono regresa a la Tierra sano y salvo después de estar a 55 millas en el espacio exterior (1959).



18. Jaime Lusinchi del partido AD es elegido Presidente de Venezuela (1983).



19. La UNESCO declara a Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humanidad (1985). Santiago de Compostela es un municipio y ciudad de España, capital de la comunidad autónoma de Galicia. Pertenece a la provincia de La Coruña y en ella tienen su sede el gobierno autonómico gallego (Junta de Galicia) y el Parlamento.



20. Carlos Andrés Pérez del partido AD es elegido Presidente de Venezuela (1988).







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.