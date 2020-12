Lea las Efemérides del día 3 de diciembre

Tal día como hoy 3 de diciembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 3 de diciembre es el 337.° (tricentésimo trigésimo séptimo) día del año en el calendario gregoriano y el 338.°en los años bisiestos. Quedan 28 días para finalizar el año.



1. Día Internacional de las Personas con Discapacidad.



2. Día Internacional del Médico.



3. Día Mundial del No Uso de Plaguicidas.



4. Día Internacional del 3D.



5. Día Europeo del Síndrome de Marfan. Es una enfermedad que se produce en el tejido conjuntivo y que produce afectación multisistémica. Una enfermedad poco difundida y diagnosticada lo que trae como consecuencia que las personas que la padecen tengan muy baja calidad de vida, porque no se suelen cuidar de forma adecuada y cuando por fin se detecta que sufren de Marfan, ya es muy tarde.



6. En Inglaterra Charles Dickens publica su conocida obra "Un cuento de Navidad" (1843). El escritor británico atravesaba apuros económicos cuando concibió su obra más famosa: un homenaje a las tradiciones de su infancia que, por una cuestión de inmejorable timing, coincidió con el redescubrimiento victoriano de la navidad.



7. Muere Gregor MacGregor (1845), en Caracas. Era un militar escocés, que fue un comandante distinguido en la guerra de independencia de Venezuela donde fue llamado el Jenofonte de América.



8. Muere a consecuencia de ictus cerebral el escritor británico, Roberto Louis Balfour Stevenson (1894). Deja tras de sí una extensa obra que incluye crónicas de viaje, novelas de aventuras, relatos breves, lírica y ensayos, aunque es más conocido por ser el artifice de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura juvenil, como "La isla del tesoro", "La flecha negra" o la novela de misterio "El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde".



9. Nace en Berdyczów, actual Ucrania Józef Teodor Konrad Korzeniowski (1857), novelista polaco nacionalizado inglés más conocido por su seudónimo Joseph Conrad, autor de novelas como "El corazón de las tinieblas", "Lord Jim", y "El agente secreto" entre otras.



10. Nace Francisco Antonio Lara (1900) conocido como "Pancho" Lara. Fue uno de los cantautores salvadoreños más importantes. Desde la edad de quince años, comenzó Pancho a componer pequeñas estrofas de canciones infantiles, apoyándose en libros aprendió solfa, desarrollando su habilidad para tocar guitarra, marimba, piano y otros instrumentos de forma autodidacta. Fungió durante más de 25 años como Supervisor de Educación Musical en todo el territorio salvadoreño, impartió charlas en diversas escuelas primarías del Ministerio de Educación en donde siempre compartió con los alumnos su música sus primeras canciones infantiles cuando fue maestro Rural en la escuela "Flor Amarillento Abajo" de Santa Ana. Destacó en múltiples actividades, entre ellas la locución radial, compositor, cultivó las letras, siendo colaborador literario de varias revistas y periódicos nacionales y esporádicamente de algunas publicaciones extranjeras.



11. Muere Pierre-Auguste Renoir (1919). Fue un pintor francés impresionista, que en la segunda parte de su carrera se interesó por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes, inspirados a menudo en pinturas clásicas renacentistas y barrocas



12. En Sudáfrica, el equipo del cirujano Cristiaan Barnard realiza el primé transplante de corazón de la historia, en Ciudad del Cabo. Fue un médico sudáfricano que pasó a la historia por haber sido el primero en realizar un transplante de corazón humano del que se tenga constancia. Los periódicos de todo el mundo recogieron la noticia, fue un acontecimiento de gran relevancia (1967). El cirujano Barnard, asistido por un equipo especializado compuesto por 20 personas, y tras más de ocho horas en el quirófano, trasplanta el corazón a Louis Washkanzy de 50 años, por el de una joven de 25 muerta en accidente de transito.



13. Luis Herrera Campins del partido COPEI es elegido Presidente de Venezuela (1978).



14. En la Cumbre de Malta, George H. W. Bush y Mijaíl Gorbachov dan por terminada la Guerra Fría (1989).



15. Se realizan las primeras Elecciones Regionales en Venezuela en la historia (1989).



16. En Venezuela, en las elecciones presidenciales es reelecto Hugo Chávez (2006).



17. En Venezuela, fue desaprobado en referendo el proyecto de reforma de la Constitución propuesta por el presidente Hugo Chávez (2007).



18. En Venezuela, nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (2011).



19. La futbolista noruega Ada Hegerberg, se convierte en la primera mujer en ganar el Balón de Oro (2018). Juega como delantera en el Olympique de Lyon de la División 1 francesa. Es en el equipo francés donde se ha producido su consagración como futbolista de elite. A nivel estadístico promedia un gol por partido. Inició su carrera profesional cuando tenía 15 años en el Kolbotn noruego y de ahí pasó al Stabaek IF, con el que ganó la Copa de Noruega de 2012.



20. La misión tripulada Soyuz MS-11 despega rumbo a la Estación Espacial Internacional (2018).



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.

