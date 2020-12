El gobierno y la llamada mesita de la oposición, pretenden mostrar falsa polarización entre ellos

2 de diciembre de 2020.-

La Alternativa Popular Revolucionaria, a pocos días de celebrarse las elecciones a la Asamblea Nacional se expresa a través del camarada Alejandro Linares, joven abogado y profesor universitario quien trajo a colación temas referentes al trabajo realizado por la APR en la campaña, sobre las propuestas, apreciaciones y posiciones de los últimos acontecimientos en la coyuntura política electoral.

Nuevo Pacto de Punto Fijo

Linares fue enfático al denunciar el pacto que se viene dando entre el partido de gobierno y la oposición: "Denunciamos de forma contundente lo que hemos denominado como un nuevo pacto de élites, pareciera que se está reconfigurando el Pacto de Punto Fijo entre dos factores, que de forma falsa pretenden polarizar en la política venezolana. Desde el gobierno y desde la llamada mesita de la oposición, pretenden mostrar una falsa polarización entre dos factores que están negociando y repartiéndose los espacios de poder en Venezuela, los venezolanos estamos hastiados de conflictos entre cúpulas, que al final no representan los intereses, las demandas y los padecimientos del pueblo trabajador de la ciudad y el campo".

Linares manifestó que la APR expresa los sentimientos de las grandes mayorías: "La APR surge en la política venezolana como un nuevo movimiento como una nueva fuerza que expresa, las necesidades, los sentimientos y las demandas del pueblo trabajador venezolano".

Rechazamos sanciones, intervención y consulta

El candidato lista de la APR Alejandro Linares, se refirió a la posición del PCV sobre el llamado a La Consulta Electoral hecho por la oposición venezolana donde se violentan las leyes de la república: "Nuestra posición sobre el llamado a La Consulta Electoral hecha por los partidos del G-4 encabezados por Juan Guaidó en 2019 y que ha violentado todas las leyes de la república incurriendo en traición a la patria y el gobierno ha dejado que este señor y su equipo hagan y deshagan, llaman a sanciones, llaman a intervenciones y desde el gobierno no se han implementado las sanciones legales correspondientes, violentar el territorio y la soberanía nacional son delitos graves, llaman a crear situaciones de violencia y de guerra es una cuestión que se debe sancionar desde la fiscalía y los tribunales de la república y La Consulta Electoral no es más que una justificación del G-4 y de Juan Guaidó para hacerse de los recursos financieros que se les están entregando desde el gobierno de los Estados Unidos, este llamado es una excusa para seguir obteniendo dinero proveniente de los activos que se han robado en el exterior como Monómeros, Citgo y el oro represado en Inglaterra, rechazamos La Consulta Electoral propuesta por Guaidó, porque la consideramos un fraude".

Igualmente Linares señaló: "Estamos claros que el artículo 70 de la CRBV establece como uno de los mecanismos de participación popular, La Consulta, pero el mismo no está desarrollado en ninguna Ley Orgánica y por tanto esta práctica es completamente ilegal y es simplemente un mecanismo para justificar la corrupción, lo mismo sucede con el llamado a la abstención, el cual nunca ha servido en nuestro país, ya en 2017 se hizo este llamado y fue un fracaso para la oposición y para estos mismos actores por cuanto en ese año luego de hacer el llamado a La Consulta, quemaron las actas que sustentaban ese acto.

Candidatos del gobernador de Barinas

Alejandro Linares dejó clara la preocupación de la APR en cuanto a las y los candidatos del Gobernador Argenis Chávez: "Nos preocupan los candidatos del gobernador y los señalamos así porque en las múltiples reuniones que hemos sostenido con dirigentes del PSUV, así lo han manifestado. Los candidatos del gobernador Argenis Chávez, no representan ningún cambio para el pueblo venezolano y barinés a pesar de intentar posicionar una matriz de opinión como si ellos representan un cambio en la AN, pero realmente representan la continuidad de la crisis".

Y continuó: "El gobierno de Nicolás Maduro, tiene representación en la AN y además tiene a disposición los 543 Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual nos fue vendida como un supra poder con el cual iban a derrotar las sanciones, a sacar al país de la crisis, a resolver los grandes problemas y demandas de la población y se convirtió en una farsa, no cumplió con el objetivo constitucional de elaborar una nueva Constitución según el mandato que los electores del dimos y no saben cómo justificar los sueldos devengados, por lo tanto estos candidatos representan la continuidad de la crisis, de la ineficiencia, de la corrupción desbordada y las mafias instauradas en las instituciones del estado Barinas y por lo tanto levantamos nuestra propuesta como APR en la tarjeta del Gallo Rojo".

Suntuosidad en la propaganda y lucha interna del PSUV

Denunció Linares que mientras el pueblo padece día a día por la destrucción del salario las y los candidatos del partido de gobierno gastan grandes sumas de dinero en divisas para propaganda electoral, pudiendo invertir esos recursos en ayudas a los más vulnerables: "Denunciamos la suntuosidad de la campaña del partido de gobierno, vemos la cantidad de vallas, gigantografías y propaganda en las autopistas y carreteras con una inversión de miles de dólares, es un hecho público, notorio y comunicacional y en una situación difícil en la que al pueblo se le dificulta el derecho a la alimentación, a los bienes y servicios más elementales, los candidatos del gobernador emplean los recursos en la campaña pudiendo invertirlos en ayudas sociales, apoyo a las comunidades, para mejorar la infraestructura del agua, del sector eléctrico, del gas doméstico y vemos entonces como esos miles de dólares los gastan las y los candidatos del Gobernador".

Así mismo manifestó Linares que ni la APR, ni el PCV son culpables de los problemas internos del partido de gobierno: "Por las RRSS se nos acusa a la APR de divisionistas, la APR y el PCV no somos culpables de las divisiones del PSUV, es evidente y así lo manifiestan militantes de esa tolda política que entre las fracciones del Gobernador y la Alcaldesa Nancy Pérez hay problemas, el gobernador le ha saboteado la gestión de la Alcaldesa Nancy Pérez robándole las competencias, no articulando con ella y por debajo atacándola políticamente, por ello no vengan a culpar de las divisiones y riñas del PSUV a la APR y al PCV".

Propuestas de la APR-PCV

El candidato lista del Gallo Rojo habló sobre las propuestas que llevarán a la Asamblea Nacional: "En primer lugar el control sobre el ejecutivo, sobre el gobierno nacional y regional, porque si el gobierno y la oposición de la mesita logran mayoría en la AN, se van a pagar y dar el vuelto, son caimanes del mismo charco y están sentados pactando y negociando. Cuando el 6-D el pueblo vote por la APR en la tarjeta del Gallo Rojo PCV, levantará un bloque político y social que se resteará con el pueblo para hacer control sobre el ejecutivo nacional y regional, para lograr a través de la presión política y la movilización popular en la calle, la garantía de la transparencia de los recursos aprobados para las instituciones, para las gobernaciones, por ejemplo el millón de petros que fueron aprobados para las gobernaciones en bolívares y su equivalente al dólar son una millonada, dónde están reflejadas las obras, dónde están reflejadas las políticas del gobierno en beneficio del pueblo barinés, también le fue aprobada una Mina de Oro y esa fue una discusión que dimos en el Consejo Legislativo del Estado Barinas, a través de la fracción parlamentaria del PCV, dónde están los recursos que genera esa actividad minera en manos de la gobernación, dónde están los diputados del PSUV haciendo contraloría de los recursos aprobados por el poder público nacional, dónde están los constituyentes, dónde están los diputados haciendo contraloría de esos recursos que se han ejecutado en los últimos años, por ello desde la AN nos comprometemos con mucha fuerza, con mucha valentía y sin miedo a ningún nombre, a ningún cargo, a hacer control sobre el ejecutivo de los recursos que se aprueben".

Igualmente Linares manifestó: "Una de las banderas de lucha que llevaremos los candidatos de la APR-PCV a la AN, será presionar en el parlamento para garantizar servicios públicos de calidad, el pueblo barinés está en un drama social increíble, el sufrimiento por el servicio del gas doméstico que dura entre 5, 6, y hasta 7 meses esperando el preciado líquido, quemándose las pestañas con los fogones de leña que de paso ya no se consigue y la están vendiendo en dólares, el servicio de agua, hay muchas comunidades que tienen años con este problema y deben estar solventando de manera alternativa, cuando llegó Chávez a la presidencia la llamó la crisis del agua porque era parte de la crisis y propuso solventarlo con la mesa técnica de agua, eso hay que retomarlo con la organización popular y comunitaria y los diputados de la APR-PCV presionando para que se aprueben recursos y se ejecuten con transparencia, para ejecutar obras e inversiones y recuperar los servicios públicos".

Sin producción no hay solución

Otra de las propuestas que reseñó Linares fue la actividad agrícola y pecuaria: "Vemos con preocupación la actividad agrícola y pecuaria, barinas es un estado productor y hemos constatado en los municipios del eje llanero y andino, el abandono que tiene el gobierno nacional de los campesinos, pequeños y medianos productores, sin acceso a financiamientos ni créditos, sin acceso a insumos que le permitan producir, sin acceso a maquinaria, con una vialidad agrícola muy deteriorada y prácticamente les imposibilita producir, porque la única forma de salir de esta crisis económica, de esta hiperinflación y de esta devaluación de nuestra moneda nacional es con la producción nacional bajo supervisión y control de las comunas y del Poder Popular organizado, sin producción no hay solución".

Amedrentamiento en Hato Las Mercedes

Alejandro Linares denunció los hechos suscitados en el Hato Las Mercedes: "Denunciamos un hecho ocurrido en el Hato Las Mercedes del municipio Pedraza, donde grupos armados incursionaron en el predio amedrentando a los campesinos y este hecho tiene años, donde grupos armados amenazan a los campesinos y no solo los intimidan, les cobran vacuna y pretenden mantener una especie de mafias del agro, extorsionan, explotan y pretenden despojar de sus tierras a los verdaderos productores y a los verdaderos campesinos, esa política, esta situación la rechazamos contundentemente y exigimos a los órganos de seguridad del Estado y al gobernador Argenis Chávez, que se avoquen a resolver esa situación, a liquidar las mafias en el campo".

Campaña modesta

Alejandro Linares resaltó la desventaja en cuanto a los recursos no solamente propagandísticos sino también el saboteo del gobierno con respecto a la gasolina: "Con propios recursos hemos hecho la campaña, lamentablemente el CNE, a pesar de haber estado discutiendo en la mesa de diálogo con la mesita no se logró que se financiara a las organizaciones políticas, lo que trajo como resultado una desventaja enorme entre los candidatos del partido de gobierno y los de la APR-PCV, ellos manejan las instituciones, los recursos, la gasolina a su antojo, mientras nosotros con recursos financiados por trabajadores, campesinos, pequeños y medianos productores nos movilizamos, para llevar nuestro mensaje de esperanza, de que si hay alternativa a la corrupción, a la ineficiencia y pese a eso hemos hecho un gran trabajo y desde ya decimos que hemos logrado una victoria moral y política en el estado Barinas con la construcción y la consolidación de la APR y del Gallo Rojo y esa victoria se reforzará con las y los candidatos que salgan electos diputados este 6-D, el llamado es a votar a todo el pueblo de la ciudad y el campo, a las mujeres, a las y los trabajadores, a las y los campesinos, a las y los comuneros, a las y los estudiantes, el ciudadano hoy en día tiene en sus manos el poder y la decisión de cambiar esta grave situación de crisis que estamos sufriendo, tiene en sus manos la potestad de castigar a los corruptos, tiene la facultad de castigar la ineficiencia y tiene la facultad y el poder de castigar la derecha apátrida de la oposición venezolana a través de la conciencia".

Señaló Linares, que el pueblo tiene una alternativa este 6 de diciembre: "La gente sabe quiénes son los responsables de la crisis que estamos viviendo, quiénes son los factores de poder que a través de la polarización nos han sumido en esta grave situación que padecemos todos los días y la única solución es retomar el proyecto bolivariano con mucha fuerza, retomar el camino de la revolución verdadera a través de la organización del pueblo para llevar personas a cargos de elección popular de verdad honestos, que atiendan las demandas y las necesidades de nuestro pueblo, elijan un proyecto de país que de verdad construya y garantice al país un futuro para nuestra juventud, para nuestra familia y para nuestra comunidad, nuestra propuesta es de que si hay alternativa en la tarjeta del PCV Gallo Rojo".

Este 6-D #OtroGalloCantará