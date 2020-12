Lea las Efemérides del día 1 de diciembre

Carnavales del Callao Credito: Correo del Orinoco

Tal día como hoy 1 de diciembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 1 de diciembre es el 335.° (tricentésimo trigésimo quinto) día del año en el calendario gregoriano y el 336.°en los años bisiestos. Quedan 30 dias para finalizar el año.



1. Día del Farmacéutico.



2. Día Panamericano del Bioquímico.



3. Día Panamericano del Químico.



4. Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida causada por la extensión de la infección de VIH. El lema para el año 2020 del Día Internacional de Sida ha sido "Solidaridad mundial, responsabilidad compartida". Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Se eligió esa fecha por cuestiones de impacto mediático.



5. Día Mundial sobre el Uso del Cinturón de Seguridad.



6. Día del Sufragio Universal.



7. Día del Ama de Casa.



8. Nace en Ruán Francia, Gustavo Flaubert (1821), era un escritor francés, buscador de "la palabra exacta" en sus trabajos, padre del análisis psicológico y autor de "Madame Bombary" y "La educación sentimental" entre otras grandes obras.



9. Muere Alejandro Próspero Reverend (1881). Fue un médico francés. Médico de cabecera de Simón Bolívar.



10. Nancy Astor, de origen norteamericano se convierte en la primera mujer en tomar posesión de un escaño en el Parlamento británico, House of Commons, aunque no la primera en ser elegida (1919). Ocupó el asiento de los Unionistas en poder de su marido, Waldorf Astor que lo deja para ocupar un escaño heredado en la Cámara de Londres, House of Lords. Conseguirá ser reelegida y permanecerá un cuarto de siglo como diputada. Luchará por el voto femenino y elevará la edad para comprar bebidas alcohólicas.



11. Se funda la Federación Venezolana de Fútbol FVF (1925).



12. En el neoyorquino barrio del Bronx, Estados Unidos, nace Woody Allen (1935), es un prolífico escritor, actor y director de cine y comediante estadounidense, cuya carrera abarca más de seis décadas con una filmografía de más 45 películas. Ganador del Premio Óscar en diversas ocasiones. Además de dirigir, escribir y actuar en películas. Comenzó su carrera como escritor de comedia en la década de 1950, escribiendo chistes y guiones para televisión y publicando varios libros de historias cortas de humor.



13. Costa Rica abolió su Ejército (1948). La abolición del ejército de Costa Rica se refiere a la supresión de todas las fuerzas armadas, tras darse por finalizada la Guerra civil. El evento en el cuál se suprimieron las fuerzas armadas fue llevado a cabo en el antiguo Cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional de Coste Rica, encabezado por el presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, José Figueres Ferrer.



14. Se inaugura el Hotel Intercontinental Tamanaco en Caracas (1953).



15. Rosa Parks inicia un boicot a los autobuses en Montgomery, Alabama, cuando se niega a renunciar a su asiento de un autobús para dejar espacio para un pasajero blanco. Dirigido por Martin Luther King, Jr., el boicot duró más de un año y resultó en el fin de la segregación de los autobuses. Esto a menudo se considera como el evento que inició el Movimiento de Derechos Civiles en todo el país (1955).



16. Raúl Leoni del partido AD es elegido Presidente de Venezuela (1963).



17. Rafael Caldera del partido COPEI es elegido Presidente de Venezuela (1968).



18. Se enciende por primera vez la Nueva Cruz del Ávila, hoy llamado con su nombre original indígena Wuaraira Repano (1982).



19. El centro histórico de Cuenca, Ecuador es declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (1999).



20. El Carnaval de El Callao es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (2016).





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.